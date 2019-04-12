Şerdil Dara Odabaşı görevi devraldı

Kadıköy Belediye Başkanı seçilen Şerdil Dara Odabaşı mazbatasını alarak göreve başladı

Kadıköy Belediye Başkanı seçilen Şerdil Dara Odabaşı,yerel seçimlerin üzerinden 12 gün geçmesinin ardından mazbatasını alarak göreve başladı. Odabaşı’nın yanı sıra ilçe meclis üyeleri de mazbatalarını Kadıköy İlçe Seçim Kurulu görevlilerinden aldı. Eşi ve çocuklarıyla törene katılan Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, mazbatasını aldıktan sonra rıhtımdaki Atatürk Heykeli'ne çelenk bıraktı.

“NÖBETE DEVAM EDECEĞİZ”

Başkan Odabaşı ve beraberindekiler, daha sonra CHP Kadıköy ilçe Örgütü’nü ziyaret etti. İlçe binası önünde Kadıköylülere seslenen Odabaşı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu mazbatasını alana kadar nöbete devam edeceklerini ifade ederek şöyle konuştu: “Kadıköy’de yaşayan herkesin sorumluluğu bana geçti. Biz mazbatalarımızı aldık ama sayın Ekrem İmamoğlu mazbatasını alana kadar nöbetimiz devam edecek. Adaylığım açıklandığında yine burada şöyle demiştim; ‘Ekrem İmamoğlu’nu başkan yapacağız.’ İstanbul’da Ekrem İmamoğlu’na en çok oy veren ikinci ilçe Kadıköy oldu. Ama bir dahaki seçimde birinci ilçe olacağız. Daha çok tartışacağız, daha çok çalışacağız. Daha fazla Kadıköy yaratacağız. Cumhurbaşkanlığını da kazanacağız. Bu başarı hepimize ait herkese teşekkür ediyorum.”

CHP Kadıköy İlçe Başkanı Ali Narin de “Başkanımız Şerdil Dara Odabaşı'nı tebrik diyoruz ve başarılar diliyoruz. Ekrem İmamoğlu mazbatasını alana kadar nöbet tutmaya devam edeceğiz, daha çok Kadıköy için de çalışmaya devam edeceğiz.” dedi.

ESKİ BAŞKAN NUHOĞLU GÖREVİ DEVRETTİ

Odabaşı ve beraberindekiler, CHP İlçe Binasının önünde düzenlenen törenden sonra Kadıköy Belediye Başkanlığı binasına geçti. 2014 yılından beri Kadıköy Belediye Başkanlığı görevini sürdüren Aykurt Nuhoğlu, törenle görevi Şerdil Dara Odabaşı’na devretti. Başkanlık binası önünde gerçekleşen devir teslim törenine CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, CHP Genel Başkan Yardımcıları Veli Ağbaba, Oğuz Kaan Salıcı, Onursal Adıgüzel, Tekin Bingöl, CHP İstanbul Milletvekili İbrahim Kaboğlu, CHP Şanlıurfa Milletvekili Aziz Aydınlık, CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, CHP Parti Meclisi üyeleri Pınar Uzun, CHP Yüksek Disiplin Kurulu Üyesi Gülsüm Filorinalı, eski Kadıköy Belediye Başkanı Selami Öztürk, CHP Kadıköy İlçe Başkanı Ali Narin, meclis üyeleri, partililer ve belediye personeli katıldı.

“DEMOKRASİDEN VAZGEÇMEYECEĞİZ”

Görevini Şerdil Dara Odabaşı’na teslim eden Aykurt Nuhoğlu şöyle konuştu: “Osman Hızlan’ı kaybettik onu rahmetle anıyorum. 12 gündür Kadıköy’de ve İstanbul’da belediye başkanı yok. Adalet ve hukuk adına bütün bunları kınıyorum. Türkiye’de demokrasiden vazgeçmeyeceğiz. Bu ülke kuruluş değerleriyle beraber demokratik yapısını korumaya devam edecek. Siyaset, görev, sorumluluk gerektirir, biz de bu sorumluluğumuzu yerine getirdik. Sendikalar, muhtarlar ve meclis üyelerimizle birlikte olduk ve hayatın her alanında projeler ürettik. Yerel yönetimin temelinde insan yatar. İnsanı düşündüğümüzde her şeyi başarabiliriz. Şerdil Dara Odabaşı’na görevi devrediyoruz. İnanıyoruz ki çok güzel şeyler yapacak.”

“BAYRAĞI İLERİ GÖTÜRECEĞİM”

Nuhoğlu’ndan sonra söz alan Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı da belediye personeline ve Kadıköylülere teşekkür ederek, “Annem, eşim çocuklarım ve 5 yıl boyunca çalışma arkadaşı olacağım herkese hoş geldiniz diyorum. Çok başarılı bir belediye başkanından, abimden, sayın Aykurt Nuhoğlu’ndan görevi devralıyorum. Bu belediyeyi sosyal demokratlar yönetti, benim yapacağım da bu bayrağı ileri götürmek.

Görevimin zorluğunun farkındayım. Herkesin gözü Kadıköy’de, bütün konuşmalarda Kadıköy’e atıf yapılıyor. Kıskananları çatlatmak için daha çok başarılı olacağız. Bunu; meclis üyelerimizle ve personelimizle yapacağız. Bu süreçte yanımda durdukları için eşime, çocuklarıma teşekkür ediyorum. Bir teşekkür de fiziken burada olmayan ama gökyüzünden beni izlediğini düşündüğüm babama. 1994 yılında Zülfü Livaneli’nin seçim kampanyasında tanıştığım CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı’ya da teşekkür ediyorum.”

Odabaşı, konuşmasının ardından hayatlarını kaybeden Fenerbahçe’nin efsane oyuncusu Can Bartu ve Kadıköy’ün kurucu belediye başkanı Osman Hızlan’ı da andı.