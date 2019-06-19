Şenlik, sel felaketi nedeniyle iptal edildi

Yoğurtçu Parkı'nda bu akşam düzenlenmesi planlanan “Şarkılarımız Ekrem İmamoğlu İçin” şenliği yaşanan sel felaketleri nedeniyle iptal edildi

Rize Çalışma Grubu’nun bugün 19.30’da Kadıköy Yoğurtçu Parkı’nda düzenleyeceği Ekrem İmamoğlu’nun da katılacağını duyurduğu “Şarkılarımız Ekrem İmamoğlu İçin” şenliği, Trabzon Araklı’da ve Ağrı Diyadin’de yaşanan sel felaketi nedeniyle iptal edildi. Rize Çalışma Grubu, şenliğe katılan sanatçılarla birlikte saat 19.30’da Kadıköy Yoğurtçu Parkı’nda konuyla ilgili bir basın açıklaması yapacak.