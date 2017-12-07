Sendikalı engelliler Kadıköy’de buluştu

Genel – İş Sendikası İstanbul Anadolu Yakası 1 No’lu Şubesi, engelli üyeleri için Kadıköy’de kahvaltı programı düzenledi

Genel – İş Sendikası İstanbul Anadolu Yakası 1 No’lu Şubesi, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla Kadıköy Belediyesi Fenerbahçe Khalkedon’da engelli üyeleriyle bir araya geldi. Disk Genel Başkanı Kani Beko, Kadıköy Belediye Başkan Yardımcısı Başar Necipoğlu, Genel – İş İstanbul Anadolu Yakası 1 No’lu Şube Başkanı Mehmet Sait Tanyeri, Genel – İş Daire Başkanı Taner Şanlı’nın katıldığı program 1 Aralık Cuma günü düzenlendi. Kahvaltıya, Kadıköy ve Kartal Belediyesi’nde çalışan engelli üyeler katıldı.

“ENGEL YOK ENGELLENME VAR”

Programın açılış konuşmasını yapan, Genel – İş İstanbul Anadolu Yakası 1 No’lu Şube Başkanı Mehmet Sait Tanyeri; “Engelli yurttaşlarımızın toplumsal yaşamda hiçbir ayrımcılığa uğramadan herkesle eşit derecede haklarının korunması, siyasal, ekonomik, sosyal tüm engellerin kaldırılması gerekir. Engellilerin toplum içerisinde iletken biçimde yaşamlarını sürdürebilmeleri için iyi bir rehabilitasyon ve uygun çevresel düzenlemeler gerekir. Şehirlerimizde engelli bireylerin toplumsal hayata dâhil olması için gerekli düzenlemeler yetersizdir. Engelli yurttaşlarımızın kentleri daha rahat kullanabilmesinin yolu açılmalı, kurumlarda engelli yurttaşlarımızın istihdamı arttırılmalıdır. Sonuç olarak 21.yüzyılın dünyasında başarısızlığın, dışlanmışlığın ve yetersizliğin nedeni engelli olma durumu değil engellenme durumudur. Bu bilinçle belediyelerimizle imzaladığımız toplu iş sözleşmelerinde bu engellenme durumunun önüne geçmek için maddeler kondu. Böylece engelli çalışanlarımız için kazanımlar elde ettik. Bu kazanımlarda başta Kadıköy Belediyesi olmak üzere emeği geçen tüm belediye başkanları ve yönetimlerine teşekkür ediyoruz.” şeklinde konuştu.

Yıllarca Altı Nokta Körler Derneğinin Yönetim Kurulu üyeliğini yaptığını belirten Disk Genel Başkanı Kani Beko; “Sizi iyi anlıyorum, iyi tanıyorum, iyi duyuyorum aranızda yol arkadaşlarım var. Dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 15’i engellilerden oluşuyor. Türkiye’de bu oran TÜİK tarafından 2011 yılında yayınlanan istatistiklerde yüzde 6,6’dır. 2016 yılında çalıştırmakla yükümlü engelli işçi sayısı 113bin 172 iken çalışan engelli sayısı 103bin 225’tir, bu demek oluyor ki, 9 bin 937 kişilik kota boş kalmıştır. Engelsiz bir Türkiye, engelsiz bir dünya diliyorum.” diye konuştu.

“HAYATIN HER NOKTASINDA OLMALILAR”

Kadıköy Belediyesi’nin bu alandaki çalışmalarını anlatan Engelsiz Sosyal Hizmet Merkezinin hazırladığı slaytın gösterisinin ardından bir konuşma yapan Kadıköy Belediye Başkan Yardımcısı Başar Necipoğlu ise şunları söyledi: “Kadıköy Belediyesi olarak Kadıköy’de yaşayanlar olarak bu şekilde günlük farkındalık etkinliklerinin aslında çok önemli olmadığını düşünüyoruz. Yılın 365 günü engelsiz, hiçbir zorluk yaşamadan normal yaşamlarını süren bir birey olarak yaşamın her noktasında istedikleri sağlıklı, mutlu hayatı sürebilecek insanlar ve aileler istiyoruz. Bu noktada Kadıköy olarak elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz, muhakkak eksiklerimiz vardır. Biz engelli ifadesini kabul etmiyoruz, hayatın her noktasında engelsiz, mutlu, sağlıklı bir Kadıköy, İstanbul, Türkiye ve dünya temenni ediyoruz.” dedi.