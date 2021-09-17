Senarist kadınlar ayrımcılığa maruz kalıyor

SenaristBir Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komisyonu, senarist kadınların çalışırken yaşadığı ayrımcılığı ölçen bir rapor hazırladı. Kadınların yüzde 63,4’ü kadın olduğu için ayrımcılığa maruz kaldığını söylüyor

Senaryo ve Diyalog Yazarı Sinema Eseri Sahipleri Meslek Birliği (SenaristBir) Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komisyonu, kadın senaristlerin mesleklerini icra ederken uğradıkları ayrımcılığı ölçen bir rapor hazırladı. Bu raporda, kadın senaristlerin yaşadığı ayrımcılığın tespit edilebilmesi için 28 soruluk bir anket hazırlandı ve internet üzerinden senarist kadınların katılımına sunuldu. 101 kadın senarist anketi cevaplandırdı.

Rapora göre, “Çalıştığınız yerde kadın olduğunuz için ayrımcılığa maruz kaldığınızı düşünüyor musunuz?” sorusuna yüzde 63,4 kadın “evet” cevabını verdi. Kadınların yüzde 49,5’i kadın olduğu için iş yerinde daha fazla angarya iş yüklendiğini düşündüğünü söyledi. Kadınların yüzde 45,5’i eşit pozisyonda çalıştıkları erkekten daha düşük ücret aldığını düşünüyor. Ücret veya çalışma koşulları hakkında konuşurken “iddialı ve talepkar” gözükmekten korkan kadınların oranı ise yüzde 78,2.

ŞİDDET VE TACİZE MARUZ KALIYORLAR

Herhangi bir senaryo çalışmasında erkek yöneticisinin fiziksel, sözlü, psikolojik şiddetine maruz kaldığını belirten kadınların sayısı yüzde 47,5. Bir senaryo çalışmasında kendisiyle eşit veya daha alt konumda olan bir erkeğin şiddet veya tacizine maruz kalan kadınların oranı ise yüzde 39,6. Kadınların yüzde 70,3’ü, erkek ekip üyeleri tarafından ‘mansplaining’e* maruz kaldığını söylüyor. Yine kadınların yüzde 70,3’ü, sunduğu fikirlerin kadın olması sebebiyle küçümsendiğini aktarıyor.

YAŞ AYRIMCILIĞI YAŞANIYOR

Kadınların yüzde 31,7’si regl dönemlerinde cinsiyetçi şaka ve imalara maruz kalırken; 47,5’i giyimi, özel yaşamı ve fiziksel özellikleri sebebiyle eleştirildiğini aktarıyor. Yaşı sebebiyle ayrımcılığa maruz kalan kadınların oranı ise yüzde 48,5. Yaşı büyük olduğu için ayrımcılığa maruz kalan kadınların oranı yüzde 13,9 iken; yaşı küçük olduğu için ayrımcılığa maruz kalanların oranı yüzde 38,6. Kadın olduğu için “duygusal, histerik, tepkisel” etiketine maruz kaldığını söyleyen kadınların oranı ise yüzde 73,3.

Kadınların yüzde 62,4’ü senaryo ekibinin içindeki herkesin eşit bir şekilde fikir ve duygularını aktaramadığını düşünüyor. Maruz kalınan bu ayrımcılıklar konusunda dayanışma kurabildiğini söyleyenlerin oranı yüzde 43,6 iken; yüzde 30,7 aynı sorunu yaşayanlar ile dayanışma içinde olamadığını söylüyor.

BELİRGİN BİR AYRIMCILIK VAR

SenaristBir, araştırmanın sonuç kısmında kadın senaristlerin çalışma ortamında belirgin bir şekilde cinsiyet ayrımına maruz kaldığını; hakkını arama noktasında ise kadın olma ve yanlış anlaşılma korkusu ile çekinceler yaşadığını aktarıyor. Araştırmanın sonucunda kadınların yaşadığı ayrımcılık şöyle açıklanıyor: “Kadın senaristler, mesleki hayatlarında kadın olarak maruz kaldıkları ayrımcılığın kariyerlerini olumsuz yönde etkilediğini ve erkek olsalardı meslek hayatlarının çok daha kolay olacağını açıkça doğrulamışlardır. Tüm sonuçlar değerlendirildiğinde kadın senaristlerin toplamda +-1 sapmayla %61,6 oranında toplumsal cinsiyet eşitsizliğine maruz kaldığı sonucuna ulaşılmıştır.”

*Mansplaining: İngilizcede erkek anlamına gelen “man” ve açıklamak anlamına gelen “explaining” kelimesinden türetilmiştir. Kelime, kadınlara sürekli bir şeyler öğretmeye çalışan ve bunu yaparken kadınları küçümseyen erkeklerin davranışını anlatmak için türetilmiştir. Alternatif çeviriler olsa da kelimenin Türkçede henüz tam karşılığı bulunmuyor.