Şehir Hatları yaz tarifesine geçti

Şehir Hatları’nın yaz tarifesi 3 Haziran Pazartesi günü başladı. Yaz sezonuna göre düzenlenen seferler 3 Haziran – 15 Eylül 2019 tarihleri arasında geçerli olacak

Şehir Hatları sefer saatlerini yaz aylarına göre düzenledi. Yaz sezonunun hareketliliği dikkate alınarak düzenlenen tarifeyle merkez hatlar olarak hizmet verilen Kadıköy – Karaköy – Eminönü – Beşiktaş ve Üsküdar hatlarında geç sefer uygulamaları yaz tarifesinde devam edecek.

Bu arada Rumeli Kavağı – Eminönü seferlerinde Büyükdere İskelesi de hizmet vermeye başladı. Boğaz Hatlarından Beşiktaş – Küçüksu seferleri Kabataş’a kadar uzatılırken, Karaköy – Bostancı seferleri de Kabataş kalkışlı hale getiriliyor.

SEFER SAATLERİ UZADI

Yaz tarifesine göre sefer saatlerinde de değişikliğe gidildi. Buna göre; Kadıköy-Karaköy ve Kadıköy-Eminönü hattındaki son sefer gece 01.00’e Eminönü-Kadıköy ve Karaköy-Kadıköy yönündeki seferlerin sonuncusu ise gece 01.20’e kadar yapılacak.Kadıköy-Beşiktaş yönündeki son seferin saati 23.15, Beşiktaş-Kadıköy yönündeki son sefer saati ise 23.45 olarak belirlendi.

SEFERLER ARTTIRILDI

Yaz tarifesinde arttırılan Adalar seferlerinde Beşiktaş - Heybeliada - Büyükada ve Beşiktaş – Kınalıada – Burgazada şeklinde, Kabataş – Emiönü kalkışlı seferler Kadıköy uğramalı Kınalıada – Burgazada – Heybeliada – Büyükada olarak yapılmaya devam edecek. Gün içerisindeki Adalar seferlerinin bir kısmı Bostancı bağlantılı olacak. Adalar hattında bu yaz uygulanacak 23.50 seferi Bostancı’ya kadar uzatıldı. Pazar ve resmi tatil günlerinde Eminönü – Kadıköy ile Karaköy – Kadıköy hatları birleştirilerek ring hale getirildi.

Şehir Hatları 2019 yaz tarifesinde 24 farklı hatta her gün ortalama 700 operasyonel sefer düzenleyecek. Boğaziçi, Adalar, Haliç ve Arabalı Vapur hatları ile Boğaz Turlarının seferlerinin yaz tarifesi 15 Eylül’e kadar geçerli olacak.

2019 Yaz tarifesi kitapçıklarına Şehir Hatları iskelelerinden, Alo 153 Beyaz Masa danışma hattından ve www.sehirhatlari.istanbul web adresinden erişim sağlanabiliyor.