Diyarbakır, Van ve Mardin Büyükşehir Başkanlarının görevden alınarak yerlerine kayyum atanmasına karşı DİSK, KESK, TTB ve TMMOB’un çağrısıyla Kadıköy'de eylem yapıldı. Eyleme CHP ve HDP milletvekilleri de katıldı.

3 büyükşehire kayyum atanmasına karşı tepkiler devam ediyor. Bugün de Kadıköy iskele meydanında DİSK, KESK, TTB ve TMMOB’un çağrısını yaptığı “Birlikte kazandık, birlikte savunacağız, kayyumlar gidecek” başlığıyla eylem gerçekleştirildi.

Eyleme CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, HDP İstanbul İl Eş Başkanı Cengiz Çiçek, CHP milletvekilleri Sezgin Tanrıkulu, Pınar Uzun, Ali Şeker, Zeynel Emre, Onursal Adıgüzel ve HDP milletvekilleri Ahmet Şık, Oya Ersoy, Musa Piroğlu katıldı.

“Bakanlığa gönderilen yazı tüm süreci özetlemektedir”

DİSK, KESK, TTB, TMMOB’un yaptığı açıklamada yaşanan kayyum atamalarının darbeyle eşdeğer olduğu üzerinde durulurken şu ifadelere yer verildi: “YSK tarafından adaylıkları onaylanarak halk tarafından ezici bir çoğunlukla seçilen üç belediye başkanının daha beş ay geçmeden devam eden ve henüz kesinleşmeyen soruşturma ve davalar gerekçe gösterilerek bir idari karar ile görevlerinden uzaklaştırılmaları açıkça hukuk dışı bir darbe girişimidir. Aday olmasına engel bir yasal durum bulunmayan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Selçuk Mızraklı’nın görevden alınması için seçimden bir gün sonra Diyarbakır Valiliği’nin İçişleri Bakanlığı’na yazdığı yazı tüm bu süreci özetlemektedir. Yargı kararıyla aday olması uygun görülen belediye başkanları idari bir darbe süreciyle görevden alınmaktadır.”

23 Haziran örneği

31 Mart’ta halkın kayyumlara hayır dediği, 23 Haziran’da ise İstanbul’da halkın iradesine sahip çıktığı belirtilirken, ”İktidar, İstanbul, Ankara başta olmak üzere çok sayıda büyükşehirde kaybettiği rantı Diyarbakır, Van ve Mardin’e atanan kayyumlarla kısmen de olsa telafi etmek istemektedir.” denildi.

“Seçime saygı yoksa demokrasi de yok” denilen açıklama şöyle sonlandırıldı: “Halkın iradesini kayyumlara teslim etmemek sadece üç kentin değil hepimizin meselesidir. Kayyumların gitmesi halkın iradesinin kayıtsız şartsız tanınması için tüm demokrasi güçlerini mücadeleye çağırıyoruz.”