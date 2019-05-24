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Seçimde ulaşım desteği

Kadıköy Belediyesi 23 Haziran seçiminde engelli ve yürüyemeyecek durumda olan yaşlı vatandaşlara, oy kullanacakları bölgedeki sandıklara ulaşım hizmeti sunacak.

Seçimde ulaşım desteği
GazeteKadıköy

Kadıköy Belediyesi her seçimde olduğu gibi 23 Haziran İstanbul Büyükşehir Belediyesi Yerel Seçimleri’nde de engelli, hasta ve yaşlıların seçim sandıklarına ulaşımı için gerekli organizasyonu yapıyor. Belediye, engelli ve yürüyemeyecek durumda olan yaşlı vatandaşlara, oy kullanacakları bölgedeki sandıklara ulaşım hizmeti sunacak. Seçmenler belediye araçları ve belediye görevlileri tarafından oy kullanacakları sandıkların başına götürülecek ve oy kullanma işleminden sonra tekrar evlerine bırakılacaklar.

Kadıköy Belediyesinin ücretsiz ulaşım hizmetinden yararlanmak isteyen Kadıköylüler Kadıköy Belediyesi web sayfasından http://www.kadikoy.bel.tr/   başvuru yapabilir veya Çağrı Merkezi'ni (444 55 22) arayarak konu ile bilgi ve destek alabilirler. Belediyenin ücretsiz ulaşım desteğinden yararlanmak için son başvuru tarihi 21 Haziran!

Etiketler; #23 haziran seçim #Kadıköy Belediyesi
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