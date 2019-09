“Seçim sonuçları pek çok ezberi bozdu”

CHP Kadıköy ilçe başkanlığının düzenlediği söyleşiye katılan gazeteci yazar Kemal Can yerel seçimlerin pek çok ezberi bozduğunu söyledi

Gazeteci yazar Kemal Can, Cumhuriyet Halk Partisi Kadıköy İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen “Yerel seçim; İstanbul deneyimi siyasetin rotasını nasıl değiştirebilir” başlıklı söyleşiye katıldı.

“ŞAPKADAN TAVŞAN ÇIKMADI”

31 Mart ve 23 Haziran yerel seçimlerini değerlendiren Kemal Can, “Yerel seçim deneyimi çok belirgin bazı ezberleri değiştirdi. Pek çok ezberi ve pek çok meseleyi yeniden düşünmeyi mümkün kılacak pek çok sonuç üretti. Bunlardan en önemlisi iktidarın yenilmezlik mitosu.” dedi. Seçimler öncesi iktidar ve muhalefet seçmeninde “yenilmez, geriletilemez” fikrinin belirgin bir biçimde var olduğu değerlendirmesini yapan Can, seçim sonuçlarıyla birlikte bu algının önemli ölçüde zayıfladığını belirtti.

Can, İstanbul seçiminin yenilenme kararının çıkmasının ardından bu değerlendirmenin iktidarın ne yapıp edip süreci kendi lehine çevireceği beklentisi ve kaygısına dönüştüğünü ifade ederek “Ne var ki şapkadan tavşan çıkmadı ya da şapkada tavşan bitmişti” dedi.

Seçim sürecinde bir başka değişikliğin de gündem kontrolünü elinde tutan iktidarın gündemi belirleme gücünün zayıfladığı olduğu değerlendirmesini yapan Kemal Can, AKP’nin yaşadığı krizin yeni olmadığının altını çizdi. AKP’nin siyasi krizinin kaynağının 2010’lara kadar gittiğini ifade eden Can “2010 itibarıyla AKP’nin kurduğu başlangıç hikayesini devam ettiremeyeceği açık bir şekilde görülüyordu. Ve burada iktidarı kurmaktan bir lider sürecine girildi. AKP hikayesi, kendi temsil ettiği tabanda sönümlenip Erdoğan hikayesi başladı. İktidarı kişiselleştiren bir strateji izlemeye başladı.”değerlendirmesi yaptı.

“AKP’NİN SORUNU KONJEKTÜREL DEĞİL, YAPISAL”

2010 sonrası AKP hikayesi ile Erdoğan hikayesinin yer değiştirmesinin kendi tabanında istenen etkiyi yaratmadığını ifade eden Can, “AKP’nin sorunu konjonktürel değil, yapısal bir sorun” dedi.

Yerel seçimlerde zayıflayan bir başka ezberin de mevcut iktidarı destekleyen seçmene dair bakış açısı olduğunu hatırlatan Kemal Can, iktidarı destekleyen kitleye laf anlatmanın değiştirmenin mümkün olmadığı inanışın da yerel seçim sürecinde zayıfladığını söyledi. AKP’nin destek bulduğu tabanın bir takım kültürel defansları olduğunu anlatan Can, bu nedenle “kim” sorusu yerine” nasıl” sorusunun sorulması durumunda kimlik ya da kültürel önceliklerin değil başka önceliklerin devreye girdiğine dikkat çekti.

“BİR ARADA DURABİLEN ÇEŞİTLİLİK”

İstanbul seçimini herkesin aynı düşünce etrafında ‘birlik’ olduğu güç yerine bir arada durabilen çeşitliliğin kazandığını ifade eden Can, “Birlik değil bir arada durabilen çeşitlilik önemlidir. Yerel seçimde bu ezber de değişti.” dedi. Bir arada durabilme anlayışının aşağıdan yukarıya geliştiği değerlendirmesi yapan Can, muhalefet için bunun yeni bir öğrenme süreci olduğunu belirten Can, aşağıdan yukarıya bir öğrenme süreci geliştiğini belirterek şunları söyledi “Bu düşünme biçimlerini değiştirmeye başlayan bir seçmen davranışının yeni politik aktör olduğunu düşünüyorum. Bir sürü ezber yıkıldı bundan ilhamla yeni bir perspektif olabilmesinin imkanları oluştu” diye konuştu.

2019 yerel seçimlerinin çok önemli mesajlar verdiğini söyleyerek konuşmasını sonlandıran Kemal Can, “Yerel seçim sonuçları nihai politik bir değişikliği müjdelemiyor. Nihai değişikliğe sadece memnuiyetsizlikler yetmez. Politik gelişmeler fırsatı bekleyerek realize olmuyor. Marifet çok gürültü çıkartmak değil sözü ve kavramları yerine oturtmaktır.” dedi.