Seçim iptaline sokakta protesto

YSK’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimini iptal etmesi, yüzlerce kişinin katıldığı yürüyüşle Kadıköy’de protesto edildi

AKP ve MHP’nin itirazlarını değerlendiren Yüksek Seçim Kurulu dün yaptığı toplantıdan sonra kararını verdi. YSK, İstanbul’daki Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinin yenilenmesine hükmetti. İptal kararının YSK Başkanı Sadi Güven’in de ret oyuna rağmen 7’ye karşı 4 oyla alındığı belirtildi. Buna göre İstanbul’da 23 Haziran’da yeniden sandık kurulacak. YSK’nın kararını, sandık kurulu başkan ve üyelerinin kanunun açık hükmüne rağmen kamu görevlisi olmaması nedeniyle aldığı öğrenildi.

“YSK’YI KINIYORUM”

Ekrem İmamoğlu, YSK tarafından iptal edilen İstanbul seçimleriyle ilgili Beylikdüzü’nde açıklama yaptı. Vatandaşlara seslenen İmamoğlu şöyle konuştu:

“Demokrasi mücadelesi verdiniz, egemenlik kayıtsız şartsız milletindir dediniz. İlkelerimizden asla taviz vermedik, vermeyeceğiz. Bu ülke demokrasi, cumhuriyet için inanın son anına kadar mücadele edecek 82 milyon vatanseverle dolu. Tam 82 milyon. 31 Mart’tan sonraki bu süreçte kendileri gerekçe tutturamayınca karar vericileri etki altına almaya çalıştılar. YSK’yı gün be gün farklı farklı itirazlarla, farklı farklı gerekçelerle etki altına almaya, tehdit etmeye başladılar. Buna boyun eğdiler. Ben YSK’yı kınıyorum. Şimdi YSK karar açıklıyor. Sandık kurullarına yapılan olağanüstü itiraza göre seçimi iptal etmiş. Aynı kurullarda geçen yıl Haziran seçimlerinde Cumhurbaşkanı seçtin, aynı kurullarda referandum yaptın Anayasa değişti. O zaman Anayasa da şaibelidir, Cumhurbaşkanlığı seçimleri de.

“HER ŞEY ÇOK GÜZEL OLACAK”

“Ben buradan AK Parti’li, MHP’li arkadaşlara, geçmişten bugüne oy vermiş, hatta o partilerde görev almış insanlara, ilçe başkanlarına, il başkanlarına, yöneticilerine, milletvekillerine, herkese sesleniyorum. Bazı insanlar prensipleri için partilerini değiştirir, bazı insanlar partilerini prensipleri için değiştirir. Ben, her birisinin Türkiye’nin bugünkü durumunu, bize yapılan zalimliği, adaletsizliği, aymazlığı, bu güzel Ramazan akşamında, onları düşünceye davet ediyorum. Bu süreç içerisinde demokrasi adına bizlerin yanına gelmesine bizlerin bu sürecine katkı sunmaya davet ediyorum. Son olarak burada kesinlikle güzel kardeşim her şey çok güzel olacak. Çok güzel olacak. Sakın, güler yüzümüzü kaybetmeyin, sakın yüreğimizdeki umudu kaybetmeyin, umut burada. Buraya kadar alınan bu yanlış kararların altına imza atan, yargıyı tehdit eden insanları bu mübarek Ramazan ayında Allah’a havale ediyorum. Bizim demokrasi ruhumuz onlardan hesap soracak ve kendimi ve bu mücadelemi de sizlere emanet ediyorum.”

“ARTIK KONUŞMA VAKTİ”

Herkesin konuşması gerektiğini aktaran İmamoğlu, “Sanatçıymış, konuşamazmış, konuşacak. İş insanıymış, konuşamazmış, konuşacak, konuşma vakti artık. Artık konuşma vakti.” dedi.

KADIKÖYLÜLER KARARI PROTESTO ETTİ

YSK’nın kararından sonra başta Kadıköy olmak üzere Beşiktaş, Şişli ve Ataşehir gibi ilçelerde protesto eylemleri düzenlendi.

Yeldeğirmeni’nde az sayıda bir grupla başlayan eylemler bir süre sonra yüzlerce kişinin katıldığı kitlesel protestoya dönüştü. Sokağa çıkmayan Kadıköylüler de evlerinden tencere ve tava çalarak eyleme destek verdi.

Gece 02.00’ye kadar süren eylemde AKP ve YSK aleyhine sloganlar atıldı.