Seçim gündemden düşmüyor

AKP’nin oyların yeniden sayılmasıyla ilgili başvuruları, Kadıköy 1. ve 2. İlçe Seçim Kurulları tarafından reddedildi. 3. İlçe seçim Kurulu'nun ise kararı bekleniyor.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığını Millet İttifakı’nın CHP adayı Ekrem İmamoğlu’nun kazanmasının ardından AKP, İstanbul’un 39 ilçesinde sonuçlara itiraz ederek oyların yeniden sayılmasının istemesiyle 31 Mart'ta yapılan yerel seçimler gündemden düşmüyor.

AKP'nin başvurusu üzerine önce toplam 18 ilçede oyların yeniden sayılmasına karar verildi. Geçersiz oyların yeniden sayılabilmesi için zarfların açıldığı, oyların sayıldığı anda ilgili parti temsilcisinin itiraz şerhinin düşmüş olması gerekiyor. Buna rağmen İlçe seçim kurulları İstanbul'da 18 ilçede geçersiz oyların yeniden sayılması kararı aldı.

Küçükçekmece, Beyoğlu, Başakşehir, Maltepe, Büyükçekmece, Çekmeköy, Eyüp, Fatih, Tuzla, Sarıyer, Ataşehir, Beykoz, Şile, Bayrampaşa ve Ümraniye ilçe seçim kurullarında geçersiz oyların sayımı yapılıyor.

Çatalca, Silivri ve Kartal 1. Seçim Bölgesinde de tüm oylar yeniden sayılıyor.

CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, AKP'nin itiraz ettiği Şile ve Kartal'da sayılan bütün sandıklardaki yeni sonucu açıkladı. Karabat’ın yaptığı açıklamaya göre, Şile’de tamamı sayılan 115 sandıkta CHP'nin oyu 8 adet arttı. AKP'nin oyu ise değişmedi. Kartal'da yeniden sayılan 28 sandıkta AKP'nin oyu 10 adet arttı.

KADIKÖY’DE OYLAR ARTTI

AKP’nin oyların yeniden sayılmasıyla ilgili Kadıköy İlçe Seçim Kurullarına yaptığı başvurulara yanıt geldi. Kadıköy 1. ve 2. İlçe Seçim Kurulları oyların yeniden sayılması başvurusunu reddetti. 3. İlçe seçim Kurulu kararı ise henüz açıklanmadı.

Bu arada Kadıköy’de sandık bazlı yapılan itirazlar sonucu yeniden yapılan sayımlarda Ekrem İmamoğlu’nun oyları 400’den fazla arttı.

Kadıköy yeni Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, yaptığı sosyal medya paylaşımında "Özür dileriz Ekrem İmamoğlu başkan gözümüzden kaçmış 424 oy daha bulduk. Nöbet devam ediyor, devamı da geliyor" dedi.