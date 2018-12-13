Sarı Yelekliler Ne istiyor?

Fransa'da Sarı Yelekli protestocular haftalardır sokaklarda. CHP Kadıköy İlçe yönetimi tüm dünyanın gündemine giren eylemcileri ve taleplerini Alphan Telek ile konuştu

Fransa’da akaryakıt zamlarını protesto eden sarı yelekliler haftalardır sokaklarda. Tüm dünyanın gündemine giren sarı yelekliler kim ve ne istiyor? Fransa’da haftalardır gerçekleşen eylemler CHP Kadıköy İlçe örgütünde konuşuldu. Kadıköy CHP İlçe yönetimi tarafından her hafta farklı konulara gerçekleştirilen Çarşamba söyleşilerinin bu haftaki konuğu “Öfkeliler: Sarı Yelekliler Yeni Bir Sınıf Hareketi Mi? Ne İstiyorlar?” başlıklı söyleşi ile İstanbul Politik Araştırmalar Enstitüsü (İstanpol) Akademi Direktörü Alphan Telek oldu.

12 Aralık Çarşamba akşamı CHP Kadıköy ilçe örgütünde düzenlenen söyleşiye konuk olan Alphan Telek’in konuşmasının satırbaşlarını ve merak edilenleri sizin için derledik.

SARI YELEKLİLER KİMDİR?

Sarı Yelekliler Hareketi çoğunluğu asgari ücretle geçinen ve vergi zamlarını, akaryakıt zamlarını, hayat pahalılığını protesto edenlerin oluşturduğu bir topluluk. Fransa’nın kırsal bölgelerinde yaşıyorlar. Farklı yaş gurubu ve cinsiyetten oluşuyorlar ve kalabalıklar. Ortak noktaları öfkeli olmaları.

SARI YELEKLİLERİN EYLEMİ NASIL BAŞLADI?

Eylemlerine 17 Kasım’da akaryakıt zamlarını ve hayat pahallığını protesto için Fransa’nın özellikle taşra olarak bilinen bölgelerinde başladılar. 24 Kasım ve 1 Aralık’da Paris’te düzenledikleri eylemlerde büyük kitleler haline geldiler. Eylemlere polisin sert müdahalesi ve ülkenin Cumhurbaşkanı Macron’un insanları küçümser tavrı diğer insanları daha da kızdırdı. İkinci haftadan itibaren eylemlerin büyümesine ve tüm dünyada konuşulmasına yol açtı.

KİM BAŞLATTI?

Hareketin başlatıcısı yok. Çok kahramanlı bir hikâye. Sosyal medya üzerinden büyüyen tepki hareketi daha sonra sokaklara taştı.

NEDEN SARI YELEK?

Sarı yelek Fransa devletinin her araçta bulunmasını zorunlu kıldığı ilkyardım malzemesi gibi bir eşya. Fransa’da hemen herkes araç sahibi olduğu için bir sembol olabiliyor

PARTİLER, SENDİKALAR İŞİN NERESİNDE?

Hareket ortaya çıktığında bir kafa karışıklığı hakimdi. Sendikalar mesafeli yakalaştı. İlericileri bu harekete katılmadı. Son günlerde pozitif bir değişim oldu. Eylemler ülkenin yüzde yetmişi tarafından destekleniyor.

SARI YELEKLİLER NE İSTİYOR?

Hareketin 42 talebi var. Bu 42 talep 39 bin kişi ile yapılan anket sonrasında ortaya çıktı. 42 maddelik talepler listesinde ev ve konut talebinden, engellilere desteğin arttırılması, göçmenlere onurlu vatandaşlık talebi gibi talepler yer alıyor. Ucuz akaryakıt, asgari ücretin ve emekli aylıklarının artırılması, zenginlerden alınan servet vergisinin yeniden geri getirilmesi talepleri arasında.