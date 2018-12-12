Sarı Yelekliler Kadıköy'de

CHP Kadıköy ilçe örgütünde Sarı Yelekliler konuşulacak

Fransa’da akaryakıt zamlarını protesto eden sarı yelekliler haftalardır sokaklarda. Tüm dünyanın gündemine giren sarı yelekliler kim ve ne istiyor? Fransa’da haftalardır gerçekleşen eylemler CHP Kadıköy İlçe örgütünde konuşulacak. CHP Kadıköy örgütünün Çarşamba söyleşileri kapsamında gerçekleşecek “Öfkeliler: Sarı Yelekliler Yeni Bir Sınıf Hareketi Mi? Ne İstiyorlar?” başlıklı söyleşiye İstanbul Politik Araştırmalar Enstitüsü (İstanpol) Akademi Direktörü Alphan Telek’in konuşmacı olarak katılacak.

12 Aralık Çarşamba günü saat 19.00’da ilçe merkezinde yapılacak söyleşide haftalardır Fransa’nın ve dünyanın gündeminde olan sarı yeleklilerin eylemi ve ne istedikleri konuşulacak.