Şantiyede HUKUK eğitimi

Marmara Üniversitesi’ne bağlı Tarihi Haydarpaşa Kampüsü’nün Sağlık Bilimleri Üniversitesi’ne tahsis edilmesiyle başlayan problemler devam ederken, Göztepe Kampüsüne taşınan Hukuk Fakültesi’nde öğrenciler amfilere sığmıyor

Resmi Gazete’de 15 Nisan 2015’te yayımlanan torba yasaya göre Marmara Üniversitesi Haydarpaşa Yerleşkesi, Sağlık Bakanlığı’na bağlı, yeni kurulacak olan Türkiye Sağlık Bilimleri Üniversitesi’ne tahsis edildi. 121 milletvekili devir işleminin iptali amacıyla dava açmış; Sağlık Bakanlığı’na bağlı olarak kurulacak üniversitenin gayrimenkulleriyle ilgili üniversitenin öznelerinin süreçten dışlanarak üniversite özerkliğine aykırı olduğu ve bunun da Haydarpaşa Port projesinin bir parçası olduğu tartışmaları yapılmıştı. Hatta tüm bu tartışmalar sürerken, Anayasa Mahkemesi’nden devirle ilgili karar çıkmamışken ve üstüne üstlük hala Marmara Üniversitesi bünyesinde üniversite öğrencilerine hizmet verilirken kampüsün tabelası indirilerek Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) tabelası asılmıştı.

O günden bugüne süreçle ilgili üniversite tarafından sağlıklı geri bildirimlerin yapılmaması Hukuk ve İletişim öğrencileri arasında belirsizlik ve kafa karışıklığına yol açarken, Göztepe Yerleşkesi öğrencileri arasında da hâlihazırda kütüphane ve yemekhane gibi hizmetlerin yetersizliğiyle ilgili endişeler artmıştı.

OKULA ALINMADILAR

23 Eylül 2019 tarihi itibariyle Hukuk ve İletişim Fakülteleri öğrencilerinin bu konudaki kafa karışıklığı giderilerek Göztepe Yerleşkesi’nde eğitim görecekleri kesinleşti. Ancak okula geldiklerinde fakülte binası yerine inşaat malzemeleriyle dolu bir şantiyeyle karşılaşan öğrenciler, tepkilerini sosyal medya aracılığıyla dile getirdiler. Mevcut durumda dersler kısmi olarak başlasa da öğrenciler, sığamadıkları amfilerden, dersleri işlenmez hale getiren inşaat seslerinden ve ciddi güvenlik tehlikesi oluşturan moloz düşmelerinden dolayı tedirgin.

Okulun ilk günü inşaat çalışmalarının devam etmesi nedeniyle kampüse alınmayan öğrencilere temizliğin hala devam ettiği söylendi. Bir süre sonra rektörün açıklamasının ardından içeri alınan öğrenciler, sadece ilk katların kullanılabilir olduğunu gördüler.

REKTÖRLÜĞE YÜRÜDÜLER

Derse gelen hocalar öğrencilere “Sınıfa girebilen girsin kalanlar kalsın bu seferlik bir şey olmaz” deyince hocaların bu yorumuna tepki gösteren öğrencilerin yüzüne sınıf kapısı kapatıldı. Bunun ardından öğrenciler alkış ve sloganlarla rektörlük binasına yürüdüler. Öğrencilerin aralarından seçtikleri iki öğrenci temsilcisi, rektörle görüştü ve taleplerini ifade etti. Öğrenciler, amfilerin yetersizliği sebebiyle öğrencilerin derslere girememesinden dolayı oluşan mağduriyetin derhal giderilmesi, inşaat halindeki fakülte binasının içinde bulunan işçilerin, akademisyenlerin ve öğrencilerin can güvenliğinin sağlanması ve gerekli iş güvenliği önlemlerinin alınması ve bundan sonraki tüm gelişmelerin öğrencilere e-mail yoluyla haber verilmesi taleplerini rektöre iletti.

KORİDORDA HUKUK EĞİTİMİ

Derslerin kısmi olarak başlamasının ardından amfilerin öğrenci sayısı için yeterli olmadığı ortaya çıktı. Dersten geri kalmak istemeyen öğrenciler ise dersleri koridora koydukları sandalyelerle takip etmeye çalışıyor.

“ÖĞRENCİLER DÖNMEK İSTİYOR”

Konuyla ilgili yazılı bir açıklama yapan ve yeni fakülte binasına ait bazı fotoğraflar paylaşan CHP İstanbul Milletvekili Av. Mahmut Tanal, derslerin başlangıç tarihinin 23 Eylül olmasına rağmen Hukuk Fakültesi öğrencilerinin taşındığı binada inşaat çalışmalarının henüz tamamlanmadığını, derslerin görüldüğü amfilerin kapasitesinin çok yetersiz kaldığını belirtti. Öğrenci ve hocaların adeta kelle koltukta ders işlediğini ifade eden Tanal, “Tarihi fakülte binaları ellerinden alınarak yeni kurulan Sağlık Bilimleri Üniversitesi’ne verilen Marmara Hukuk öğrencilerinin çilesi bitmek bilmiyor. Öğrencilerin taşındığı Göztepe Kampüsü’ndeki yeni bina adeta dökülüyor. İnşaatı tamamlanmamış. Öğrenciler inşaat gürültüsünden, temizlik çalışmalarından dersleri dinlemede güçlük çekiyor. İnşaat halindeki binada öğrencilerin can güvenliği yok. Örneğin Miras Hukuku dersinde sınıfa demir düşmüş.” dedi.

KONU MECLİSE TAŞINDI

CHP Genel Başkan Yardımcısı İstanbul Milletvekili Onursal Adıgüzel ise Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesiyle, Marmara Üniversitesi Göztepe Kampüsü’nde inşaat koşulları altında devam eden eğitimi Meclis gündemine taşıdı. Yeni fakülte binasındaki inşaatın halen tamamlanmaması nedeniyle büyük mağduriyet yaşandığının altını çizen Adıgüzel, “Türkiye’nin köklü ve saygın üniversitelerinden Marmara Üniversitesi’nde öğrenciler şantiye koşullarında derse giriyor. Tavandan düşen demir parçalarından tutun da asansörlerin kullanımının ne kadar güvenli olduğuna dair birçok konu binayı kullanan öğrenciler, akademisyenler ve diğer çalışanlar açısından tedirginlik yaratmaktadır. İnşaat tamamlanmadan; öğrencilerin, akademisyenlerin ve diğer üniversite çalışanlarının can güvenliğini tehlikeye atarak derslere başlanmasının gerekçesi nedir?” diye sordu.

Yeni binanın fiziki koşullarının yetersiz olduğuna vurgu yapan Adıgüzel, “Yeni binadaki amfilerin kapasitelerinin hukuk fakültesindeki öğrenci sayısına oranla yetersiz olduğu belirtiliyor. Bu plansızlığın getirdiği yetersizlik sebebiyle öğrenciler sağlıklı ve nitelikli eğitim alamıyor. Amfilerin yetersizliği nedeniyle öğrenciler ya derse giremiyor ya da dersleri ayakta takip etmek zorunda kalıyor. Oysa bu sorunun binanın yapılmasından önce planlama aşamasında dikkate alınması gerekirdi” dedi.

Öte yandan fiziki koşullardan dolayı yüksek lisans ve doktora derslerinin iptal edildiğine yönelik şikayetler geldiğini belirten Adıgüzel, “Türkiye’nin sayılı hukuk fakültelerinden birinde fiziki koşullardan dolayı derslerin iptal edilmesi kabul edilebilir bir durum değildir. Yine aynı şekilde öğrenciler kütüphanenin taşınma nedeniyle tam faaliyete geçemediğinden şikâyetçi. Neredeyse dönem başlayalı bir ay oldu, ama öğrenciler kütüphaneyi kullanamıyor. Özellikle hukuk kitaplarının pahalılığı düşünüldüğünde, birçok öğrenci gerekli ders kitaplarının temininde büyük sıkıntılar yaşıyor.” ifadelerini kullandı.

İLETİŞİM FAKÜTLESİ DE TAŞINDI

2016 yılında Maliye Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, Marmara Üniversitesi ve TOKİ arasında imzalanan protokolde, İstanbul’un en değerli arazilerinden Nişantaşı Teşvikiye’de bulunan İletişim Fakültesi arazisinin ‘üniversite alanı’ fonksiyonu kaldırılarak ‘ticaret ve konut’ fonksiyonları getirilmişti. Fakülte arazisi ise yapılan ihalede 1 milyar 763 milyon 750 bin lira ile DAP Yapı’ya verildi. İletişim Fakültesi de bir yıl Bahçelievler kampüsünde eğitim verdikten sonra bu yıl Göztepe’ye taşındı.

KLİNİKSİZ DİŞ BÖLÜMÜ’NE İTİRAZ

Devredilen Haydarpaşa Kampüsü’nde öprenim gören Sağlık Bilimleri Üniversitesi öğrencilerinin durumu da Marmara Üniversitesi öğrencilerinden pek farklı değil. 2015 yılında Marmara Üniversitesi Haydarpaşa Kampüsü’nün devredilmesiyle kurulan Sağlık Bilimleri Üniversitesi’nde öğrenim gören Diş Hekimliği öğrencileri de klinik ve laboratuvar bulunmamasından dolayı derslerini küçük sınıflarda, yetersiz malzemelerle işliyor. Öğrenciler üniversitenin bu konuda yıllardır çözüm önerisi getirmemesinden şikayetçi.

9 Ekim günü Diş Hekimliği öğrencileri mesleklerini gerektiği gibi yerine getirmek için nitelikli bir eğitim alma talebiyle Rektörlük Genel Sekreterliği’yle bir görüşme gerçekleştirdi. Daha önce birçok kez bu konuda taleplerini dile getiren öğrencilere net cevaplar verilmezken dün gerçekleşen görüşmede fantom laboratuvarların ihalesinin bittiği ve bir iki ay içinde laboratuvarların açılacağı söylendi.

“RTE KÜLLİYESİ” İHALESİ ŞİMDİLİK İPTAL

Marmara Üniversitesi’nin tüm birimlerinin toplanacağı Maltepe’deki eski Kenan Evren Kışlası’nın 2.5 milyon metrekarelik arazisi üzerinde yapılacak “Recep Tayyip Erdoğan Külliyesi”nin inşaatı için açılan ihalede ise iptal kararı çıktı. TOKİ, “Marmara Üniversitesi Recep Tayyip Erdoğan Külliyesi 1.Etap Mühendislik ve Teknoloji Fakülteleri İnşaatı ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi” için 3 Eylül 2019 tarihinde ihaleye çıkacağını duyurmuştu. İhale, belli istekliler arasında yapılacak ve ön yeterlilik değerlendirilmesi sonucu yeterliği tespit edilenler arasından belirtilen kriterlere göre sıralanarak listeye alınan 10 aday teklif vermeye davet edilecekti.

İhale kapsamında; 8 adet mühendislik fakültesi binası, 9 adet teknoloji fakültesi binası, 2 adet ısı ve trafo merkezi ve 1 adet kafeterya inşaatı yapılacaktı. Ancak TOKİ, 4 Ekim tarihinde ihalenin iptal edildiğini duyurdu. Duyuruda ihalenin 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Bütün tekliflerin reddedilmesi ve ihalenin iptali” başlıklı düzenlemesi uyarınca iptal edildiği bildirildi.