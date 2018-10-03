Sanıklar bilirkişi raporunu kabul etmedi

Şule İdil Dere davasının beşinci duruşmasında sanıklar bilirkişi raporuna itiraz ederek Dere’nin ölümünde sorumlulukları olmadığını iddia etti

Yoğurtçu Parkı’nda hafriyat kamyonunun çarpması sonucu hayatını kaybeden üniversite öğrencisi Şule İdil Dere’nin ölümüne ilişkin 7 sanığın “taksirle ölüme neden olma” suçundan 6’şar yıla kadar hapis istemiyle yargılanmasına devam edildi. Anadolu 57’inci Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuksuz sanıklar Saffet Altındağ, Kamil Cemal Yıldırım, Ergun Ata, Şule İdil Dere’nin annesi Nesrin Aslan, babası Berdan Dere ile taraf avukatları katıldı.

Kamyon şoförü Mümin Kılıç’ın da aralarında olduğu 5 sanığın asli kusurlu bulunduğu bilirkişi raporu mahkeme heyetine ulaştı, sanıklar rapora itiraz etti.

“ADALET İSTİYORUM”

Duruşma sırasında söz alan anne Nesrin Aslan, “Ben hukukçu değilim ama bir anneyim. Gerekli açıklamaları zaten avukatlarımız yapacak. Ben başından beri bu olayın trafik kazası olmadığını söyledim. Zaten önlemlerin de yetersiz olduğu beyanlardan anlaşılıyor. Benim tek isteğim adaletin yerini bulması.” diye konuştu.

RAPORU KABUL ETMEDİLER

Sanık Saffet Altındağ, “Bilirkişi raporu dün gece elime ulaştı, raporu tam olarak incelemedim. Ben işveren vekili değilim. Bu nedenle olayda sorumluluğum yoktur. Raporu kabul etmiyorum. Ben, soruşturmaya dahil edilmemiz hususunda ilgililer hakkında şikayetçi oldum. İBB ve İSTAÇ arasında alt iş veren ilişkisi yoktur. İBB, iş verendir. İSTAÇ ise iş yüklenicidir. Benimle birlikte diğer İBB çalışanlarının iş güvenliğiyle ilgili hiçbir sorumlulukları yoktur.” dedi.

Saffet Altındağ, CİMER’e şikâyet dilekçesi yazdığını ve idari olarak sorumlu olan ama soruşturma dışına çıkartıldığını düşündüğü yetkililer hakkında şikâyet başvurusunda bulunduğunu da söyledi.

Sanık Kamil Cemal Yıldırım ise “Ben İBB yetkilisiyim, somut olayda suça konu olayın meydana geldiği alanda saha sorumlusu olarak görevlendirmem yoktur. Böyle bir görev bana tebliğ edilmedi. Keza bana ilk raporlarda kusur isnat edilmediği gibi ismim dahi geçmemektedir.” şeklinde konuştu.

Sanık Ergun Ata ise bilirkişi raporlarında çelişkili ifadelerin yer aldığını belirterek “İlk bilirkişi raporunda sekiz İBB yetkilisi sorumlu gösterilmesine rağmen adım geçmemektedir.” dedi.

Mahkeme, sanıklar ve avukatlarına bilirkişi raporunu inceleyip ayrıntılı beyanlarını sunmak için süre vererek duruşmayı 16 Kasım Cuma gününe erteledi.

İDDİANAMEDEN

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 13 Mayıs 2016 tarihinde Şule İdil Dere’nin Yoğurtçu Parkı ile Kurbağalıdere arasında kalan yaya yolunda yürüdüğü sırada Mümin Kılıç’nın kullandığı hafriyat kamyonunun geri manevra yapması sonucu kamyonun altında kalarak hayatını kaybettiği anlatılmıştı. İddianamede, ıslah çalışmasının İstanbul Büyükşehir Belediyesi Deniz Hizmetleri Müdürlüğü tarafından yüklenici firma İstanbul Çevre Yönetimi Ticaret ve Sanayi (İSTAÇ) A.Ş. şirketine verildiği kaydedilmişti.

İSTAÇ A.Ş.’nin yetkili ortağı Ruhi Kelleci, şirketin Asya Yakası Kıyı Temizleme Şefi Teyfur Bingöl, şirketin iş güvenliği uzmanı Zafer Karasaçlı, İBB Çevre Koruma Kontrol Daire Başkanlığı Deniz Hizmetleri Müdürlüğünde Kıyı Temizleme Şefi Saffet Altındağ, kontrol elemanı Ergun Ata, Kamil Cemal Yıldırım ile kamyon şoförü Mümin Kılıç’ın “taksirle ölüme neden olma” suçundan 2’şer yıldan 6’şar yıla kadar hapisle cezalandırılması istenmişti.