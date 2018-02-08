Sanık avukatları Dere’yi suçladı

İBB’ye ait hafriyat kamyonun ezerek öldürdüğü Şule İdil Dere’nin davasında, sanık avukatları Dere’yi suçlu gösterdi

Şule İdil Dere'nin, 13 Mayıs 2016'da Kadıköy Yoğurtçu Parkı'nda hafriyat kamyonunu altında kalarak hayatını kaybettiği olaya ilişkin, haklarında “taksirle ölüme neden olma” suçundan 2’şer yıldan 6’şar yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan tutuksuz 7 sanığın yargılandığı dava 7 Şubat Çarşamba günü Anadolu Adalet Sarayı’nda görüldü.

“KAMYONUN ALTINDAN ALDI”

Hürriyet’ten Aziz Özen’in haberine göre, kaza sırasında olay yerinde bulunan ve tanık olarak dinlenen Kyndall Shea Mc Dorman,“Yoğurtçu Parkı’nda yürüdüğüm esnada, hafriyat kamyonunun geri gelmesiyle birkaç kez, çıkardığı bipleme sesini duydum. Ben bipleme sesini rahat bir şekilde duydum. Ses duyulacak derecede yüksekti. Sesi duyduktan 1-2 saniye sonra bir çığlık sesi duydum. Sesin geldiği yere baktığımda, kamyonun geri geri geldiğini, maktulün bu sırada ayakta olduğunu, kamyon çarpınca yere düştüğünü gördüm.

Kamyonun etrafında şoförü yönlendiren herhangi birisi yoktu. Kamyon maktule çarpınca yere düştü. Çarpma sırasında 2 veya 3 tekerlek maktulün üzerinden geçti. Kamyon şoförü durdu. Muhtemelen bir şeye çarptığını fark ettiği için kendisi durmuş olabilir. Ben, şoförün olduğu tarafa geçtim ve biraz ilerlemesini istedim. Çünkü ön tekerlekler maktulün üzerinde kalmıştı. Şoför biraz ilerledi ve maktul tekerleğin altından kurtuldu. Sonra şoför fırladı ve anladığım kadarıyla, telaşlı bir şekilde, ‘onu görmedim’ şeklinde bağırıyordu. Sonrasında şoför, maktulü ayak bileklerinden tutarak kamyonun altından aldı. Ben 112’yi aradım. Çalışma sahasında benim gözlemlediğim kadarıyla herhangi bir güvenlik ve uyarı tedbiri yoktu. Maktulün baş tarafı kamyonun iç tarafında, bacakları ise dış tarafındaydı“ dedi.

DERE’Yİ SUÇLADILAR

Sanıklar Zafer Karasaçlı ve Teyfur Bingöl’ün avukatı Rıza Saka da, “Kamyon şoförü gerekli ekipmanları ile bunlarla geri vites sinyal sesi, aydınlatma kullanılarak yolunda giderken, kanaatimizce merhumenin de kusurlu eylemleri sonucu olay meydana gelmiştir. Kazanın oluşunda, elinde cep telefonu ve kulağında kulaklık olan merhumenin de kusurlu olduğunu düşünüyoruz” dedi.

Dere ailesinin avukatları da dosyanın Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderilmesini talep etti.

11 NİSAN’A ERTELENDİ

Sanıklara isnat edilen suçun, ‘taksirle ölüme neden olma’ suçu kapsamında kaldığı ve delillerin bu yönde takdir edildiğini belirten mahkeme hakimi, müşteki avukatlarının görevsizlik talebini reddederken, eksiklerin tamamlanması ve tanıkların dinlenmesi için duruşmayı 11 Nisan 2018 tarihine erteledi.

Dava sonrası Şule İdil Dere’nin ailesi açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: “İBB sanıklarının ortak avukatı ‘Yüzlerce defa buradan kamyonla geçilmesine rağmen böyle bir olay meydana gelmemiştir.Kazanın oluşunda merhumenin de kusurlu olduğunu düşünüyoruz’ dedi. Hiç kimse yapması gereken bir yükümlülük olmadan veya yapması yasaklanmış bir şeyi yapmadan kusurlu olarak tanımlanamaz. Yaya yolunda müzik dinlemeyi yasaklayan, yaya yolunda kulaklık takmayı kısıtlayan veya kusur olarak tanımlayan hiçbir kural, âdet, gelenek bulunmamaktadır. Belediyeler kamu kuruluşlarıdır. Belediyelerin veya herhangi bir kamu kuruluşunun kamu hizmeti verirken yasalara uymamama hakları yoktur. Yasalara uymak, belediyelerin görevi ve yükümlülüğüdür.”