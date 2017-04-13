Haftalık Bağımsız Gazete 13 Nisan 2017
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Sandık Güvenliği Cepte

Oy ve Ötesi Derneği seçimlerde kullandığı T3 (Türkiye Tutanak Teyit) sistemine ek olarak yeni bir mobil uygulama geliştirdi

Sandık Güvenliği Cepte
GazeteKadıköy

Oy ve Ötesi Derneği 16 Nisan halk oylamasında Türkiye genelinde sandık sonuçlarının sağlamasını yapılabilmek amacıyla, her akıllı telefonda kullanılabilecek “T3 Tutanak Gönder” mobil uygulamasını tüm vatandaşların kullanımına açıyor. Sandıkta görev alan, gözlemcilik yapan, oyunu kullanmak için sandık başına giden tüm vatandaşlar, bu mobil uygulama ile sandık sonuç tutanağının fotoğrafını T3 sistemine kolaylıkla göndererek seçim sürecine katkı sağlayabilecek.

UYGULAMA NASIL ÇALIŞACAK?

“T3 Tutanak Gönder” mobil uygulaması IOS ve Android uygulama mağazalarından ücretsiz olarak indirilebilecek. Uygulamayı indiren herkes, bu uygulama üzerinden 16 Nisan günü ıslak imzalı ve mühürlü sandık sonuç tutanağının fotoğrafını çekip T3 sunucularına gönderebilecek. Vatandaşlar erişebildikleri kadar çok sandık tutanağının fotoğrafını çekip T3 sistemine göndererek şeffaf bir seçim için sürece katkıda bulunabilecek. Tüm vatandaşlar daha fazla sandığa gidip sandık tutanağının fotoğrafını ileterek daha çok verinin karşılaştırmasını sağlayabilecek.

Mobil uygulamanın detaylı kullanım videosu için: https://youtu.be/ro5gdghXyjc

Etiketler; #referandum #16 nisan #oy ve ötesi #oy güvenliği #hayır
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