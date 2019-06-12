Salı Pazarı, Hasanpaşa’ya döndü

Hasanpaşa’ya 11 Haziran Salı günü yeniden merhaba diyen Tarihi Salı Pazarı, tezgâh açan esnaftan ve alış verişe gelen vatandaştan hem övgü hem eleştiri aldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin yürüttüğü “Kültür ve Rekreasyon Merkezi Kentsel Tasarım Projesi” nedeniyle İstanbul’un en önemli semt pazarlarından biri olan Tarihi Salı Pazarı, 2015 yılında Hasanpaşa’dan Merdivenköy’e taşınmıştı. Aradan geçen dört yılın ardından Salı Pazarı, 11 Haziran Salı günü açılan ilk tezgâhlarla Hasanapaşa’ya yeniden merhaba dedi. Biz de Gazete Kadıköy olarak Hasanpaşa’da pazarın ilk günü olması nedeniyle pazarcı esnafının ve vatandaşın düşüncelerini sorduk.

“BURASI DAHA GÜVENLİ”

Pazarın asıl yerinin Hasanpaşa olduğunu söyleyen esnaf Yasin Özyakışır, “Biraz uzun sürdü ama buraya gelmemiz daha iyi oldu. Diğer yer E-5’in yanındaydı. Trafik engel oluyordu. O yüzden vatandaş gelirken sıkıntı yaşıyordu. Buraya gelmek daha kolay. Burada kazancımız daha iyi olur.” derken Selahattin Kerenci ise şunları söyledi; “20 yıldır Anadolu Yakası’nda pazarcıyım. Tarihi Salı Pazarı’nın ilk gününden beri esnafıyım. Buranın kapalı olması bizi yağmurdan koruyacak. Seyyar değil artık kalıcıyız. Orada trafik sorun oluyordu. Arabaları sokaklara park ediyorduk. Ya trafik cezası yazılıyordu ya da araçlar çalınıyordu. Buranın otoparkı var. Daha güvenli. Satışlar ilk gün olmasına rağmen iyi. Gün geçtikçe satışlar daha da artar.”

“MEYVE İLE ELBİSE YANYANA OLMAZ”

Hasanpaşa’ya dönmekten memnun olan esnaf kadar pazarın yeni halinden şikâyetçi olan esnaf da vardı. “Merdiveköy’deyken komşularımız ile birlikte kurulu bir düzenimiz vardı.” diyen Tugay Çicek, “Burada komşularımız değişti. Çok karışık ve buranın içi labirent gibi. Sokakların arası dar. Saat 5.30’da arabayla içeri girdim. Saat 7’de zor çıktım. Üstü kapalı diye tanımlanıyor ama kapalı tarafı havasız. Sıcakların iyice artmasıyla burada nefes alınamaz. Buranın düzeni oturur mu oturur. Ama oturana kadar da esnaf olarak çok sıkıntı çekeceğimiz kesin.” şeklinde konuştu.

Memet Yarar da pazarın yeni durumundan şikâyetçi olanlardan: “Çok boğucu olmuş. Meyve ile elbiseler yan yana olmaz. Esnaf arkadaşımız elbiseyi silkeliyor. Tozlar yanda zeytin satan esnafın tezgâhına konuyor. Kapalı alanda elbiseler, açık alanda ise sebze ve meyve olursa daha iyi olur. Kapalı alan çok havasız ve karanlık olduğu için bizim tarafa gelen vatandaş ‘oh be’ diyor.”

“KAPALI ALANLAR HAVASIZ”

Pazara alış verişe gelen vatandaşlardan Lale Ertürkmen ise yeni pazarın hem olumlu hem olumsuz yönlerine dikkat çekiyor: “İlk günden tuvaletlerdeki sifonlar çalışmıyor. Hijyen çok kötü. Yazın burası gölge olur. Buraya ulaşım daha kolay. Merkezi bir yer.”

“Kapalı alanlar çok sıcak, havasız ve karanlık” diyen Selma Çatal da konuşmasını şöyle sürdürdü; “Kapalı alanlar arkaya gittikçe çok havasız. Neredeyse bayılacaktım. Kapalı alanda duran pazarcılara üzüldüm. Biz gelip geçiciyiz. Ama diğer bir taraftan da yağmur altında kalmayacaklar.”