Salgında kadın istihdamı azaldı

Salgın en çok kadın çalışanları etkiliyor. DİSK-AR’ın yayınladığı rapora göre pandemi sürecinde kadınlar işgücünden daha çok çekildi

Korona virüsü salgını işsizliği de beraberinde getirdi. Bu işsizlik salgınından ise en çok kadınlar etkilendi. Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu Araştırma Merkezi’nin (DİSK-AR) yayınladığı ‘COVİD-19 Döneminde Kadın İşgücünün Görünümü Raporu’na göre kadın işgücü yüzde 11; kadın istihdamı ise yüzde 9 azaldı.

Rapora göre, salgın döneminde kadınların geniş tanımlı işsizlik oranı yüzde 45,3 iken erkeklerde bu oran yüzde 35,2. İstihdamdaki kadınların oranı Mart 2019’da yüzde 28,8 iken; Mart 2020’de bu oran yüzde 25,8’e düştü. Yani çalışma çağındaki dört kadından yalnızca biri istihdama katılmış oluyor.

İşgücünde olan kadın sayısı ise Mart 2019’da 1 milyon 723 bini işsiz, 8 milyon 926 bini istihdamda olmak üzere 10 milyon 646 idi. Ancak son bir yılda 1 milyon 177 bin kadının işgücünden çekilmesi ile bu sayı 9 milyon 472’ye düştü. Yani yüzde 11,1’lik bir düşüş yaşandı. Erkeklerde ise bu oran yüzde 4,9.

ÜMİTSİZLERİN SAYISI ARTIYOR

Rapora göre, istihdam ve işgücüne katılım oranına bakıldığında pandemi döneminde 2015’ten beridir en belirgin düşüş yaşanıyor. Ocak 2014’te kadınların işgücüne katılımı yüzde 27,6; istihdama katılımı ise yüzde 24,4’tü. Eylül 2019’da bu oran yüzde 35’e yükselirken daha sonraları ekonomik kriz ve pandemi sebebiyle yüzde 25,8’e düştü.

Ayrıca ümidini yitiren işçiler ve çalışmaya hazır olup iş aramayanların sayısı da pandemi sürecinde yükselişe geçti. Toplam sayısı 611 bin olan ümitsiz çalışanların sayısı son bir yılda 1 milyon 174 bine ulaştı. Ümitsiz kadın işçilerin sayısı bir yılda 209 bin artarken, çalışmaya hazır olduğu halde iş aramayan kadınların sayısı 353 bin kişi yükseldi.

Pandemi sebebiyle birçok çalışan kısa çalışma ve ücretsiz izin uygulamasına tabi tutuldu. Bu sebeple iş başında olan çalışanların sayısında düşüş meydana geldi. İşbaşında olan çalışanların sayısı son bir yılda yüzde 16,7 oranında azaldı. Ancak kadın ve erkek çalışan bazında bakıldığında iş başında olan kadın çalışanların sayısında daha yüksek bir düşüş görünüyor. İşbaşında olan erkeklerin sayısında yüzde 14,6 oranında bir düşüş yaşanırken, kadın çalışanlarda bu düşüş yüzde 20,9.

Raporun tamamına buradan ulaşabilirsiniz.