Salgında ebeveynler tedirgin hissediyor 

Boğaziçi Üniversitesi, salgında ebeveynlerin ve çocukların nasıl etkilendiğini ölçen bir rapor yayınladı

Boğaziçi Üniversitesi, ebeveynlerin salgından nasıl etkilendiğini ölçmek için “Covid-19 Pandemisinin Aile Yaşantısına Yansımaları” raporunu hazırladı. Anketlerin online olarak gerçekleştirildiği raporda 4-12 yaş arası çocukları olan ebeveynlere salgından nasıl etkilendikleri soruldu. Katılımcıların yüzde 90’ını kadınlar, yüzde 10’unu erkekler oluşturuyor. Katılımcıların yüzde 89’u salgın konusunda bilgi sahibi olduklarını ifade ediyor.

Katılımcıların yüzde 67’si salgından önce kendini rahat; yüzde 73’ü kendini işe yarar; yüzde 68’i ise kendini diğer insanlara yakın hissettiğini söylüyor. Yüzde 73’ü problemlerle iyi başa çıkabildiğini ifade ederken yüzde 75’i gelecekle ilgili iyimser olduğunu belirtiyor. Salgından sonra ise ebeveynlerin yüzde 30’u olumlu duygular yaşamadığını söylerken, yüzde 32’si, durumlara aşırı tepki verme eğiliminde olduğunu ifade ediyor. Yüzde 34’ü tedirgin; yüzde 32’si de alıngan hissettiğini dile getiriyor.

Katılımcıların yüzde 51’i egzersiz yapma durumlarını kötü olarak tarif ederken, yüzde 44’ü boş zamanı geçirme şekillerinden memnun olmadıklarını dile getiriyor. Katılımcılardan yüzde 24’ü çocuklarının akademik çalışmalar alanında; yüzde 23’ü ise egzersiz/hareket alanında kötü etkilendiklerini ifade ediyor. Çocukları için memnun oldukları alan ise beslenme ve uyku durumları. Ebeveynler, evde çocukların en çok yaptığı aktivitenin aile üyeleriyle oyun oynamak ve sosyalleşmek olduğunu söylüyor.

SORUMLULUKLAR ARTTI

Salgın döneminde katılımcıların yüzde 64’ü yüz yüze hiç görüşme yapmadığını veya sadece bir kez yaptığını söylüyor. Haftada birkaç kez yüz yüze görüşme yaptığını söyleyenlerin oranı yüzde 28; her gün görüşme yaptığını söyleyenlerin oranı ise yüzde 8. Salgın süresince katılımcıların yüzde 73’ü her gün bir veya daha fazla kez sosyal medya aracılığı ile iletişim kurduğunu; yüzde 74’ü görüşmelerini her gün bir veya daha fazla kez telefon üzerinden sürdürdüğünü ifade ediyor. Çeşitli uygulamalarda her gün çoklu görüşme yaptığını söyleyenlerin oranı ise yüzde 34.

Ebeveynler çocuklarının online platformları en çok aile üyeleri ile iletişim kurmak için kullandıklarını ifade ediyor. Katılımcıların yüzde 72’si bunu söylerken; yüzde 48’i ise çocuklarının online platformlarda arkadaşlarıyla iletişim kurduğunu söylüyor.

Rapora göre, salgından önce çocukların bakımı ve yetiştirilmesinde yüzde 100 sorumluluk aldığını belirten ebeveyn oranı salgında yüzde 31’den yüzde 41’e yükseldi.

Katılımcıların yüzde 53’ü eşiyle “bazen” tartıştıklarını; yüzde 46’sı eşinden destek almakta “bazen” zorlandıklarını; yüzde 37’si ise eşinin çocuk bakımı konusunda desteğinin “bazen” çok sınırlı olduğunu ifade ediyor.

EĞİTİM KONUSU ENDİŞE VERİYOR

Ebeveynlerin yüzde 80’i çocuklarıyla olan ilişkilerinden mutlu olarak belirtirken; yüzde 12’si mutsuz olduklarını söylüyor. Ebeveynlerin yüzde 34’ü çocukları ile olan ilişkilerinde kurallara uyulmasında problemler yaşandığını belirtirken %28’i çocukları ile birlikte rutinleri takip etmede sıkıntı yaşadığını; %23’ü çocuğuyla çok fazla tartışma yaşadığını söylüyor. Çocuklarının ekran kullanımının değişmesinde salgının etkili olduğunu söyleyen katılımcıların sayısı ise yüzde 58.

Katılımcıların yüzde 54’ü okulların kapanmasının çocuğunun eğitimi üzerindeki etkisinden endişe duyduğunu ifade ediyor. Ebeveynlerin yüzde 50’si ise evde eğitim konusunda kendini rahat hissetmiyor veya emin olamıyor. Katılımcıların yüzde 34’ü evde eğitimin işe yaramadığını söylerken; okulların ev için uygun çalışmalar sunduğunu söyleyenlerin oranı yüzde 65. Evdeyken çocuklarıyla ilgilendiği için hiç enerjilerinin kalmadığını söyleyenlerin oranı yüzde 31 iken; bu süreçte kendilerine daha az vakit ayırmanın mutsuzluk verdiğini söyleyenlerin oranı yüzde 43.

Raporun tamamına cocukbogazici.com’dan ulaşabilirsiniz.