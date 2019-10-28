Şair Zühal Tekkanat yaşamını yitirdi

Cemal Süreya’nın “ipekböceği sesli” sevgilisi, şair-yazar Zühal Tekkanat, dün gece hayata veda etti

Usta şair Cemal Süreya’nın eşi, kendisi de şair ve yazar olan Zühal Tekkanat, solunum yetmezliği nedeniyle tedavi gördüğü Ankara Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde 27 Ekim Pazar akşamı saat 19.50’de yaşamını yitirdi.

Zühal Tekkanat, kızı ve kız kardeşi ile...

Cemal Süreya Kültür Sanat Derneği, ölüm haberini kamuoyuna “Sevgili Zühal’imizi yitirdik” başlıklı şu metinle duyurdu:

“Sevgili Zühal’imizi yitirdik

Başta Cemal Süreya sevenler olmak üzere yıllardır tüm şiirseverlerin gönlüne sultan olan Zühal Tekkanat’ı yitirdik. Derin bir acı içindeyiz.

Bir süredir Ankara Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde solunum yetmezliği nedeniyle yoğun bakımda tedavi gören Zühal Tekkanat 27 Ekim Pazar akşamı saat 19.50’de yaşamını yitirdi.

Gibi adlı şiir kitabını yayımladıktan sonraki yıllarda tanıştığı büyük şair Cemal Süreya’yla ikinci evliliğini yapan Tekkanat, şiirlerinde Süreya’nın isteğiyle Elif Sorgun adını kullanmaya başladı. İlk evliliğinden kızı İçsel Dülgergil’i dünyaya getiren Tekkanat’ın Süreya ile evliliğinden oğulları Memo Emrah dünyaya geldi. Cemal Süreya, Tekkanat’a aşkını birçok şiirinin yanı sıra On Üç Günün Mektupları’nda ölümsüzleştirdi. Aydan Ay; Zühal ile Cemal adlı anı-romanında bu aşkı unutulmuş ayrıntılarıyla yeniden işledi.

2003’te Cemal Süreya Kültür Sanat Derneği’nin kurulmasına öncülük eden Zühal Tekkanat, 2014 – 2019 yılları arasında derneğin İkinci Başkanlığını yürüttü, Ekim 2019’da 60. sayısını çıkaran Üvercinka dergisini kurdu.

SON KEZ CKM’DEKİ ANMAYA GELMEK İSTEMİŞTİ

Zühal Tekkanat, TÜYAP Kitap Fuarın’nda 7 Kasım günü yapılacak olan ‘Cemal Süreya’da Ağaç İmgesinden Kaz Dağları Gerçeğine’ panelinde konuşacaktı. 9 Ocak 2020’de CKM’de Cemal Süreya’nın 30. Ölüm Yıldönümü anmasında son bir kez bulunmayı çok isteyen Zühal Tekkanat’ın kalbi, ne yazık ki adı çevresinde basına ve yayın dünyasına yansıyan dedikoduların verdiği acılara daha fazla dayanamadı.

Yalnızca 9 Ocak’larda değil; şiirin, dostluğun, sevginin konuşulduğu her yerde adı en tepede anılacak…

Anısı önünde saygıyla eğiliyor, ailesine sabır, sevenlerine başsağlığı diliyoruz.”

SÜREYA’NIN “İPEKBÖCEĞİ SESLİ” SEVGİLİSİYDİ

Zühal Tekkanat, 2012 yılında bizi evinde ağırlamış, yaşamının ayrıntılarını gazetemize verdiği röportajda anlatmıştı.

Zühal Tekkanat ile yaptığımız röportajı okumak için: http://www.gazetekadikoy.com.tr/gundem/cemal-sureya-nin-ipekbocegi-sesli-sevgilisi-zuhal-h2041.html