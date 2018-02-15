Sahrayıceditliler Anadolu Lisesi istiyor

Sahrayıcedit Mahalle sakinleri, mahallede iki adet imam hatip lisesi olduğunu, bu nedenle Gözcübaba İmam Hatip Lisesi’nin gelecek eğitim-öğretim döneminde Anadolu Lisesi olarak hizmet vermesini istiyor

Düz liselerin İmam Hatip Lisesi’ne dönüştürülmesi Kadıköylü öğrenci ve velilerin tepkisine yol açmaya devam ediyor. Uzun yıllardır Acıbadem’e Anadolu Lisesi yapılması için mücadele eden Acıbademli velilerden sonra şimdi de Sahrayıcedit Mahallesi sakinleri seslerini yükseltmeye başladı.

Sahrayıcedit Mahallesi’nde yer alan Gözcübaba İmam Hatip Lisesi, 2015 yılına kadar Gözcübaba Anadolu Lisesi’ydi. Eğitimde yapılan değişikliklerden sonra okulun adı Gözcübaba İmam Hatip Lisesi olarak değiştirildi. Bu yıl okul tamamen yıkıldı ve yeni bir okul binası inşa edildi. Yeni eğitim-öğretim yılında öğrencilerin yeni okul binasında eğitim görmesi hedefleniyor. Sahrayıcedit Mahallesi sakinleri de semtlerinde iki adet İmam Hatip Lisesi bulunmasına rağmen hiçbir Anadolu Lisesi ya da Meslek Lisesi olmamasına dikkat çekerek, konuyla ilgili hem change.org’da elektronik hem de ıslak imza kampanyası başlattı. Change.org’daki imza sayısı şu an 1200 civarında. Mahalle sakinleri ayrıca sokak sokak dolaşarak vatandaşlardan ıslak imza topluyor. Velilerin talebi Gözcübaba İmam Hatip Lisesi’nin yeniden Gözcübaba Anadolu Lisesi olması.

“MAHALLE ÖĞRENCİLERİ DIŞARIYA GİDİYOR”

Sahrayıcedit Mahalle Muhtarı Seval Özkan’ın girişimleriyle ilgili kurumlarla yazışmalar yapıldı. Ancak şu ana kadar konuyla ilgili olumlu ya da olumsuz bir cevap verilmedi. Gazete Kadıköy olarak velilerin ve öğrencilerin taleplerini dinledik. Muhtar Seval Özkan mahallede iki tane İmam Hatip Lisesinin bulunduğunu ancak mahallede ikamet eden öğrencilerin bu okullara gitmediğini vurguluyor. Gelecek yıl başlaması planlanan adrese dayalı eğitim sistemiyle sorunların daha da büyüyeceğini ifade eden Özkan, “Bizim mahallede iki tane İmam Hatip Lisesi var ve başka seçeneğimiz yok. Çocuklar direkt İmam Hatip Lisesine mi gidecek? Neden başka okul olmuyor. Maddi durumu iyi olan veliler çocuklarını özel liseye yolluyorlar. Mahallede 2 tane lise var ikisi de İmam Hatip. Mesela maddi durumu iyi olanlar özel okula yolluyorlar. Maddi imkânları daha yetersiz olan aileler çocuklarını daha yakın yerlere göndermek istiyor. Nedeni ise servis ve yemek ücretlerinin yüksek olması.” dedi.

Her görüşten insanın benzer taleplerle muhtarlığa geldiğini söyleyen Özkan, “Bütün bunlardan İmama Hatip Liselerine toptan karşı olduğumuz anlaşılmasın. İmam Hatip mezunları geliyor; ‘Muhtarım çocuğumun Anadolu Lisesinde eğitim almasını istiyorum. Doktor, mühendis olmasını istiyorum, bu şekilde olamaz’ diyorlar.” diye konuştu.

Kadıköy İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Kadıköy Kaymakamlığı ile iletişime geçtiklerini ancak henüz bir cevap alamadıklarını söyleyen Özkan, taleplerini şu şekilde sıraladı: “ Bizim somut iki tane talebimiz var; Bir tanesi Semiha Şakir İlkokulu’nun yerinin değiştirilmesi. Mahallede İmam Hatip Lisesi var. Bunlardan bir tanesinin de Anadolu Lisesi olması. Velilerden gelen taleplerden ötürü imza kampanyaları başlatıldı biz de muhtarlık olarak destek veriyoruz, herkesten de destek talep ediyoruz.”

“BİLİMSEL ORTAMDA EĞİTİM GÖRMELİLER”

Mahalledeki eğitim sorunlarının son dönemde hızlıca arttığını ifade eden Suade Çelebi, yakın zamanda çocuğunun eğitim hayatını yarıda bıraktığını ifade ediyor. Ortaokulda okuyan çocuğunun olduğunu söyleyen Çelebi, “Ben 20 senedir çocuk okutuyorum ama şu iki yıl çok zor geçti benim için. Doğruyu söylemek gerekirse eğitim sistemi gittikçe bozuldu. Mahallemize düzgün ve kaliteli eğitimin verildiği bir lisenin yapılmasını talep ediyoruz.” şeklinde konuştu.

Bir başka mahalle sakini Füsun Parlakçelik ise öğrencilerin dini ağırlıklı dersler yerine sosyal ya da fen ağırlıklı derslerle eğitim alması gerektiği görüşünde. “Ülkemizin daha ileriye atılım yapması ve bilim yönünde ilerlemesi gerekli” diyen Parlakçelik, “Üzüntü duyuyorum ve çocuklarım çok basit şekilde yetiştirilip bastırılmasını gözlemliyorum. Ama bunu kesinlikle istemiyorum. Mahallemizde bir Anadolu Lisesine ihtiyacımız var, çocukların bilimsel bir ortamda yetişmesi lazım. İleri devletlerin seviyesine ulaşabilmemiz için bilim ve fen en önemli şey. Dini evinde de öğrenir insan illa ki okulda öğrenilmesi şart bir şey değil. Zaten kaldı ki normal liselerde de din dersleri var, hafta 2-3 saat din dersleri var. Mahallede normal lise yokken ikinci İmam Hatip Lisesine hiç gerek yok, yazıktır bu çocuklara.” sözleriyle taleplerini dile getirdi.

2007, 2012 yılları arasında Gözcübaba Anadolu Lisesi’nde Okul Aile Birliği Başkanlığı görevinde bulunan Binnur Özduygu, hem ülke genelinde hem de Kadıköy’de yeterli sayıda İmam Hatip Lisesinin bulunduğunu ifade ederek, Anadolu Liselerinin yaygınlaştırması talebinde bulunuyor. “Fikirtepe ve Yenisahra’dan dolayı Gözcübaba Anadolu Lisesi’nin kötü bir imaj edindiğini söyleyen Özduygu, “Elimizden geldiği kadar düzeltmeye çalıştık. Birtakım etkinlikler yaptık, iyi de sonuçlar aldık. Ama bizim ayrılacağımız dönemde imam hatibe döndü. Bundan sonra gelecek olan çocuklarımızın da daha rahat okumasını ve en yakın yerlere gitmesini arzu ediyorum.” dedi.

İmza kampanyasını yürüten Zeynep Ediz Alantuğ da tüm duyarlı kesimleri kampanyaya destek vermeye çağırarak şöyle konuştu: “ Bütün çabamız çocuklarımızın istemedikleri okullara gitmek zorunda kalmalarını önlemek ve istedikleri meslekleri seçebilmeleri için gerekli eğitimleri almalarını sağlamak.”

BAŞKA OKULLARDA OKUMUŞLAR

Mahalle muhtarı Seval Özkan’ın verdiği bilgilere göre, mahalledeki öğrencilerinin sadece yüzde 10’u Sahrayıcedit sınırları içerisindeki okullarda eğitim görüyor. Bunun nedeni ise veliler ve öğrencilerin “mahallede kaliteli eğitim veren bir lise olmadığı” fikri. Altı yıl önce Gözcübaba Anadolu Lisesi’nden mezun olan Hakan Özduygu da şöyle konuştu: “Ben mezun olduktan sonra düz liseler Anadolu Lisesi olacak dendi. Bir değişiklik daha oldu, düz liseler İmam Hatip Lisesi oldu. Evimizin en yakınındaki Gözcübaba Lisesi’ne kayıt oldum. Bu kadar İmam Hatip Lisesi gerekli değil. Şöyle ki insanların artık belirli bir tarih ilerlediği için bilime yönelmesi gerekiyor.”

Batuhan Demiroğlu da benzer bir nedenden mahallesindeki okulları tercih etmeyerek Haydarpaşa Lisesi’nde eğitimine devam etmiş. Ancak ev ile okulun uzak olması belirli zorlukları da beraberinde getirmiş. Her öğrencinin başarılı olabilmesi için mahallesindeki okullarda eğitim görebilmesini talep eden Demiroğlu şöyle konuştu: “Bu konuda da atılabilecek en büyük adım, somut adım Anadolu Lisesine dönüşmesi olur. Dediğim gibi ortada kötü bir imaj var, ilk olarak bunun düzeltilmesi gerek.Adrese dayalı bir sistem geliyor, herke artık evine yakın okulları seçecek.Bunun içinde herkesin ihtiyaçlarını karşılayabilecek okullara ihtiyaç var.”