Sahrayıcedit Anadolu Lisesi için eylem

Sahrayıcedit sakinleri lise taleplerini yetkililere duyurmak için bir araya geldi. Vatandaşlar, yapımına devam eden Gözcübaba Anadolu İmam Hatip Lisesi’nin Sahrayıcedit Anadolu Lisesi olmasını istiyor

Sahrayıcedit Mahallesinde hizmet veren İntaş Lisesi 2013 yılında İntaş Kız İmam Hatip Lisesi’ne, Gözcübaba Anadolu Lisesi de Gözcübaba Anadolu İmam Hatip Lisesi’ne dönüştürüldü. Gözcübaba Anadolu İmam Hatip Lisesi’nin binası da yenilenmek üzere yıkıldı ve okulun öğrencileri Hasanpaşa Kadıköy İmam Hatip Lisesi binasında eğitim görmeye başladı. Gözcübaba Anadolu İmam Hatip Lisesi binasının yapımına devam ediliyor. Gelecek eğitim döneminde okulun açılması hedefleniyor. Ancak mahalle sakinleri okulun İmam Hatip Lisesi yerine Anadolu Lisesi olarak hizmet vermesini istiyor. 3 bin ıslak imza toplayan ve bu imzaları Milli Eğitim Bakanlığına ileten Sahrayıcedit sakinleri bir kez daha seslerini duyurmak için lise önünde eylem düzenledi. 17 Mart Cumartesi günü düzenlenen eyleme öğretmenler, öğrenciler, veliler ve Eğitim-Sen üyeleri katıldı. CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş, Kadıköy Belediye Meclis Üyesi Yener Kazak ve Kadıköy Kent Konseyi Başkanı Saltuk Yüceer de eyleme destek verdi.

“Mahallemizde Anadolu Lisesi İstiyoruz” yazılı pankartının arkasında toplanan vatandaşlara öğrenciler de destek verdi. Öğrenciler, “Anadolu Lisesinde Okumak İstiyorum” yazılı dövizler taşıdı.

“EĞİTİM ERİŞİLEBİLİR OLMALI”

Eylemde ilk açıklamayı Sahrayıcedit Mahalle Muhtarı Seval Özkan yaptı. Mahalledeki iki temel lisenin dönüştürülmesinden sonra mahalle sakinlerinin her ortamda okul ihtiyaçları ile ilgili taleplerini dile getirdiklerini ifade eden Özkan, şöyle konuştu: “Özellikle TEOG sınavı kalkıp sistem değiştirildikten sonra mahalledeki adrese göre okulların tercih edilebilmesi gündeme geldi. Geleceğimizin teminatı çocuklarımızın iyi eğitim alması ve istedikleri okula gidebilmeleri, bunun maddiyata bağlı olmaması hepimizin talebidir.”

Seval Özkan’dan sonra söz alan Kadıköy Kent Konseyi Başkanı Saltuk Yüceer de Herkes için erişebilir bir eğitim imkanın sağlanması gerektiğini vurgulayarak, “Her yurttaş kendine yakın yerde eğitim ve sağlık hizmeti almalıdır. Bu mahallenin öğrencilerinin de zamanlarının büyük bir bölümünü trafikte geçirmesine karşıyız. Her mahallenin ihtiyaçları yerelde çözülmeli ve karşılanmalıdır. Zorla İmam Hatip Lisesi yapılmak isteniyor. Bir an önce bu mahallede talep edilen okullar açılmalıdır.” dedi.

Eğitim-Sen 2 No’lu Şube Başkanı Kazım Yılancı da “Biz okullarımızda bilimsel laik demokratik eğitim mücadelesi yürütürken siz veliler de çocuklarınız için mücadele ediyorsunuz. Bu bizleri daha fazla umutlandırıyor. Mücadele edenler sonunda mutlaka kazanacak.” diye konuştu.

CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş ise neredeyse tüm liselerin İmam Hatip Lisesine dönüştürüldüğünü ve öğrencilere fazla seçenek bırakılmadığını vurguladı.

Bilimsel ve laik eğitimin ortadan kaldırıldığını ifade eden Yarkadaş, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz’a seslenerek, “Okulları İmam Hatip’e çevirme uygulamasına ve bu dayatmaya son verin” dedi.

“MAHALLENİN İHTİYAÇLARI GÖZETİLMEDİ”

Sahrayıcedit Mahalle sakinleri adına yapılan açıklamada ise mahallede öğrencilerin seçebileceği farklı okulların olması talep edildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Mahallemiz sınırları içinde bir ilkokul, bir ortaokul ve iki adet İmam Hatip Lisesi bulunuyor. Mahallemizde Anadolu Lisesi, Fen Lisesi, Meslek Lisesi ise yok. Geçmişte mevcut liselerimizin ikisi de İmam Hatip Lisesine dönüştürülürken mahallenin ihtiyaçları gözetilmedi. Çocuklarımızın okul seçme hakları elinden alındı. Yakında tamamlanacak olan yeni binanın çocuklarımızın akademik eğitim alabilecekleri “Sahrayıcedit Anadolu Lisesi” olarak hizmet vermesini istiyoruz.

Bu plansız uygulamalar, çocuklarımızın eşit şartlar altında eğitim alma şanslarını ortadan kaldırıyor. İmam Hatip Liselerine değil de, Akademik Liselere çocuklarını göndermek isteyen veliler adeta cezalandırılıyor. Cezalandırmanın mahiyetini anlamak için mahalleden giden öğrencilerin toplam öğrenciler içindeki oranına bakmak yeterlidir. Bu oran yüzde 10-15 civarındadır. Her iki İmam Hatip okulunun öğrencileri ağırlıklı olarak başka ilçelerden taşınmaktadır ve kamuya ek maliyet getirmektedir. Bu durumun bilinmesine rağmen iki akademik lisesinin de İmam Hatip Lisesine dönüştürülmesi, buna ısrarla devam edilmesi ve tek bir akademik lise seçeneği bırakılmaması çocuklarımıza yapılan büyük bir haksızlıktır.

Karşı karşıya bırakıldığımız ve tek seçenek olan İmam Hatip uygulamasını geçmişte de kabul etmedik ve bundan sonra da kabul etmeyeceğiz. Bizler bu ülkenin vatandaşları olarak, ulaşılabilir, eşit, parasız ve bilimsel eğitim hakkımızı talep etmeye devam edeceğiz.”

Mahalle sakinleri ifade edilen taleplerin karşılanmaması durumunda imzalı dilekçeleri Kadıköy İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne teslim edecek. Vatandaşlar, 22 Mart Perşembe günü saat 13:30’da Altıyol’da bir araya gelerek, Kadıköy İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne toplu yürüyüş gerçekleştirecek.