“Sahipsiz değiller, biz varız”

Korona virüsü nedeniyle sokaklar tenhalaşırken Kadıköy Belediyesi ve mahalle muhtarları, sokak hayvanları aç kalmasın diye çalışmaya devam ediyor

Korona virüsü hızla yayılırken çoğu insan korunmak için evde kalmayı tercih ediyor. Genelde esnaf tarafından yiyecek verilen sokak hayvanları ise mekanların kepenk kapatmak zorunda kalmasıyla bu süreçte yiyecek bulmakta güçlük çekebiliyor. Kadıköylülere “evde kalın” çağrısı yapan Kadıköy Belediyesi, bu süreçte sokak hayvanları aç kalmasın diye hayvanlara mama dağıtıyor.

Aynı zamanda Kadıköy’ün muhtarları da sokak hayvanları için çalışmayı sürdürüyor. Rasimpaşa Mahalle Muhtarı Sultan Aksu, sokak hayvanları için mama toplamaya başladı. Hayvanseverlerin de desteğini isteyen Aksu, Kent Konseyi ile birlikte kurdukları dayanışma ağı ile birlikte mahalleliden gelen mamaları sokak hayvanlarına dağıtıyor. Sosyal medyadan yaptığı çağrıya çok sayıda insanın karşılık verdiğini belirten Aksu “Mama kampanyası devam ediyor. Türkiye’nin her yerinden mama gönderiyorlar.” diyor.

MUHTARLIKLAR NE YAPIYOR?

Kadıköy’ün diğer mahalle muhtarlarına sokak hayvanları için neler yaptıklarını sorduk. Fenerbahçe Mahalle Muhtarı Tuba Aldeniz, zaten mahalle içinde bir örgütlenmeleri olduğunu belirterek “Parklardaki kedi köpekleri besliyoruz. Her gün birimiz nöbetçiyiz. Barınakları temizliyoruz ve kendi imkanlarımızla yapıyoruz. Ama bir talebim var. Artık esnaf yavaş yavaş kapatıyorlar dükkanları. Bozulabilecek gıdaları bize versinler. Çünkü biz onları sokak hayvanlarıma dağıtıyoruz. Destek olmak isterlerse bize verebilirler.” diyor.

Fikirtepe Mahalle Muhtarı Halil Erdoğan ise 2011’den beri devam eden kentsel dönüşümden zaten sokak hayvanlarının çok etkilendiğini belirtiyor. Erdoğan,“Biz Kadıköy Belediyesi’nden aldığımız mamaları gönüllü olarak dağıtıyoruz. Fikirtepe’de ayrıca gönüllüler var. Eğer Fikirtepe sakinleri mama getirirse sokak hayvanlarına seve seve dağıtırız.” ifadelerini paylaşıyor.

“MAMA BAĞIŞI ÖNEMLİ”

“Benim mahallemde insanlar dışarı çıkamasa da evlerinin önüne mutlaka mama koyuyorlar.” diyen Caddebostan Mahalle Muhtarı Nihal Cengiz ise şöyle devam ediyor: “Ancak muhtarlıklara mama bağışı en önemli eksiğimiz. Mahalle sakinleri eğer mama bağışında bulunurlarsa sokak hayvanlarına dağıtabiliriz.”

Acıbadem Mahalle Muhtarlığı Personeli Buse Ilgaz da “Biz kendimiz mama aldık. Su bidonlarına kap yaptık, hem mama hem su koyuyoruz sokak hayvanları için. Ama ayrıca mahalle sakinleri mama getirirlerse onları da sokak hayvanlarına ulaştırırız.” diyor.

Koşuyolu Mahalle Muhtarı Eylem Bilir halihazırda sokak hayvanları için bir yardımlaşma gruplarının olduğunu belirterek, “Ama lokantalar, hayvanların beslenme alanlarıydı. Artık onlar kapalı. Hayvansever dostlarımıza bizim de çağrımız var. Hayvan sahipleri dışarı çıkamıyorsa bize söyleyebilirler, biz onlar için mamalarını ulaştırabiliriz.” diye devam ediyor.

“EVDE YEMEK PİŞİREN VAR”

Suadiye Mahalle Muhtarı Emel Perk, “Gönüllüler ve ben kendi imkanlarımızla sokak hayvanlarını besliyoruz. Gönüllülük ilkesiyle ilerliyoruz. Bazen aramızda para toplayıp mama alıyoruz. Herkes kapısının önüne bir kap su, bir kap yiyecek koysa sokak hayvanları aç kalmaz. Mahalle sakinleri mama getirirse de çok güzel olur.” derken Caferağa Mahalle Muhtarı Zeynep Ayman, yeni bir oluşum kurma hazırlığında olduklarının bilgisini veriyor: “Gönüllülerle birlikte organizasyon yapıyoruz. Bizim mahallede sokak hayvanlarına bakan bir grup var. Muhtarlık olarak onlara nasıl yardım edebileceğimize dair bir çalışmamız olacak. Mahallede gönüllü ağı oluşmaya başladı. Evde yiyecek hazırlayabilirim diyen gönüllüler var. Kuru mama getirmek isteyen olursa da onları da dağıtabiliriz.”

Feneryolu Mahalle Muhtarı İbrahim Aktaş ise, “Mama gelirse elbette dağıtırız. Hali hazırda mama dağıtan kişilere de verebiliriz.Belediyeden aldığımızda da mama dağıtan kişilere dağıtıyoruz. Feneryolu sakinlerinden mama desteği gelirse sokak hayvanlarına dağıtmak için hazırız.” diyor

DAYANIŞMA BÜYÜYOR

Rasimpaşa Mahalle Muhtarı Sultan Aksu, oluşturdukları dayanışma ağı ile aynı zamanda ihtiyaçlarını karşılayamayan yaşlılara da yardım ettiklerini belirtiyor. Gelinen noktanın can sıkıcı olduğunu söyleyen Aksu “Bu yüzden dayanışma ağımızı oluşturduk, oluşturmaya devam ediyoruz. Yaşlılar evden çıkmasın diye onlara ihtiyaç duydukları şeyleri götürüyoruz. Bu süreçte güvenlik zaafiyeti oluşturmamak için sokak temsilcisi belirledik. Yaşlılar, gelen kişinin bizim dayanışma ağımızdan geldiğini anlasın diye onlara bir kimlik çıkardık.” diyor.

Ayrıca ihtiyaçları belirleyip karşılamaya çalışacaklarını belirten Aksu şöyle devam ediyor: “Dayanışma ağımız, kaç sağlık çalışanı, okul, eczane var onu tespit edecek. ‘Bisiklet sahipleri var mı? Olası bir durumda nasıl müdahale edebiliriz?’ konusunda araştırmalar yapıyoruz. ‘Mahallede maddi durumu yeterli olmayanlar hijyenik ürünleri nerede ucuza temin edebilir’ onu tespit etmeye çalışıyoruz. Fırınları, marketleri eldiven takmaları konusunda uyarıyoruz. Mahallemizi sokağa çıkmamaları konusunda uyardık. Videolar çekiyoruz farkındalık oluşturmak için.”

Koşuyolu Mahalle Muhtarı Eylem Bilir de, “Yaşlılar için de çağrımız vardı. Market, eczane ihtiyaçlarını karşılayamıyorlarsa biz onlara ulaştırabiliriz.” diyor.

Muhtarlıkların numaralarına Kadıköy Belediyesi’nin internet sitesinden ulaşabilirsiniz.

https://www.kadikoy.bel.tr/Iletisim/Telefon-Rehberi