Sağlık sistemi dönüşüyor

TTB’nin raporuna göre 2018 yılında cari sağlık harcamalarının yüzde 72’si kişiler tarafından gerçekleştirildi, şehir hastaneleri tamamlandığında ise bakanlığın bütçesinin yüzde 64’ü şehir hastanelerine ayrılacak

Sağlıkta Dönüşüm Programı ile hayata geçirilen şehir hastaneleri projesi kapsamında Göztepe Şehir Hastanesi’nin inşaat çalışmaları devam ediyor. İlk olarak 597 yatağın yer alacağı hastanede, her branştan 224 polikliniğin hizmet vermesi hedefleniyor. Hastanede 186 tek kişilik, 160 çift kişilik oda yer alacak. Hastanenin ilk etabında, 27 ameliyathane ve 91 yataklı yoğun bakım servisiyle hizmet verilecek. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, eylül ayında Göztepe Şehir Hastanesi’nin açılacağını açıklamıştı.

“AVANTAJ SAĞLAMADI”

Şehir hastaneleri özellikle korona virüsü salgını nedeniyle eleştirilerin odağında yer almaya devam ediyor. Kent içindeki köklü hastanelerin taşınması ya da kapatılması ve ulaşım konusunda yaşanan sıkıntılar eleştirilerin temelini oluşturuyor. Konuyla ilgili gazetemize açıklama yapan Türk Tabipler Birliği Genel Sekreteri Dr. Bülent Nazım Yılmaz, salgının yaygın olarak görüldüğü İstanbul, İzmir ve Kocaeli gibi şehirlerde şehir hastanelerinin henüz açılmadığını ifade ederek, “Şehir Hastanelerinin bu süreçte bir avantajının olduğunu söylemek mümkün değil. Topluma maliyeti düşünüldüğünde devlet hastanesi statüsündeki hastanelere göre bir avantajları görülmüyor. Toplumun kaynaklarını kullanmaları da başka bir sorun.” dedi.

Şehir hastanelerinin birkaç bloktan oluşmasının tedavi sürecinde avantaj sağladığını belirten Yılmaz, “Sadece şöyle bir kolaylık sağladı: Şehir hastaneleri birkaç bloktan oluştukları için belli bölümleri hastanenin COVID-19’lu hastalara ayrıldı. Ama biliyoruz ki birçok devlet hastanesi de bunu çok rahat becerebildi.” diye konuştu.

BÖLGESEL NİTELİKLİ SAĞLIK HİZMETİ

“Hastanecilik sistemi salgınları durduramaz” diyen Yılmaz’a göre salgına karşı mücadelede bölgesel nitelikli, nüfusa dayalı, 1. basamak sağlık hizmetlerinin varlığının önemli olduğunu vurguluyor.

Büyük hastanelerin maliyetinin yüksek ve kullanımının zor olduğunu söyleyen Yılmaz şöyle devam etti: “İktidar her yapının büyüğünün, gösterişli olanının makbul ve doğru olduğunu sanıyor. Bu sağlık açısından kesinlikle yanlış. Bir de bu hastanelerin müteahhitleri, sahipleri düşünüldüğünde işin ekonomik boyutunu da ayrıca ele alınmalı. Sonuçta bu işletmeler sermaye için yeni kar ve birikim alanları. Büyük hastaneler dünyada terk edildi. Kullanımı zor, maliyeti yüksek. Türkiye bunları dış kredilerle, yap, işlet, kirala yöntemiyle yapıyor. Maliyet çok yüksek. Şirketler yüksek karlarla bu hastaneleri işletiyorlar.”

Yılmaz, devletin nüfus planlamasına göre küçük ölçekli hastaneleri daha fazla yapması gerektiğini ifade ediyor.

“TÜRKİYE’NİN SAĞLIĞI 2019”

Türk Tabipler Birliği geçtiğimiz mart ayında “Türkiye’nin Sağlığı 2019” başlıklı raporun sonuçlarını açıklamıştı. Açıklamada yer alan bilgilere göre:

- TÜİK tarafından yayımlanan “Sağlık Harcama İstatistikleri”ne göre Türkiye’de 2018 yılında muayene, ameliyat, ilaç, hastane ve aşıyı içeren cari sağlık harcamalarının yüzde 72’si, cari ve yatırım harcamalarından oluşan toplam sağlık harcamalarının ise yüzde 70’i kişiler tarafından gerçekleştirildi.

- Yapılan harcamaların toplam yatırım harcamaları içindeki payı, 2017 yılında yüzde 80 iken, 2018 yılında yüzde 64’e geriledi. Prim ve cepten ödeme gelirleri üzerinden yapılan yatırım harcamalarının toplam yatırım harcamaları içindeki payı 2017 yılında yüzde 15 iken, 2018 yılında yaklaşık iki katına çıkarak yüzde 30’a yükseldi. Yıllar içinde sağlık yatırım harcamalarında genel ve yerel devlet harcamalarının payı azalmakta, prim ve cepten ödeme gelirleri üzerinden yatırım için yapılan harcamaların payı artmaktadır.

- SGK’nın tedavi hizmet giderleri için topladığı sağlık prim gelirlerinden 2018 yılında yatırım harcamaları için kullandığı pay, 2017 yılına göre 6 kat arttı. Başka bir ifadeyle, hükümet, sağlık hizmetlerinde yatırım harcamalarını da genel bütçe yerine toplayabildiği sağlık sigortası primleriyle gerçekleştiriyor.

- 2019 yılı rakamlarına göre 10 şehir hastanesi Sağlık Bakanlığı bütçesinin yüzde 12’sini kullandı. Planlanan şehir hastaneleri tamamlandığında Sağlık Bakanlığı bütçesinin yüzde 64’ü şehir hastanelerine ayrılmış olacak. Bu halkın sırtına yüklenmiş büyük bir ağırlıktır ve bu büyük kaynaklar hastane patronlarına aktarılmaktadır.