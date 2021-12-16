Haftalık Bağımsız Gazete 17 Aralık 2021
Sağlık
Omicron varyantına dikkat!
Omicron varyantına dikkat!
Yaşam
"İz bırakanlar" EKL'de
Yazı Dizisi
Tarih Yazan Kadınlar: İlk ralli pilotu
Tarih Yazan Kadınlar: İlk ralli pilotu
Edebiyat hayatından hatırlamalar
Tevfik Fikret: Jean
Tevfik Fikret: Jean

Sağlık çalışanları tüm yurtta grevde

Sağlık personelinin özlük haklarına ilişkin düzenlemenin TBMM Genel Kurulu’nda geri çekilmesi üzerine tam sağlık çalışanları dün grevdeydi

Sağlık çalışanları tüm yurtta grevde
Simge Kansu

Türkiye'de hekimlerin özlük haklarında iyileştirici düzenlemeler içeren ve tüm partilerin oy birliğiyle TBMM'ye getirilen yasa teklifinin geri çekilmesi üzerine, sağlık meslek örgütleri dün ülke çapında greve gitti. AK Parti milletvekillerinin önergesiyle tekliften çıkarılan maddeler, değerlendirilmesi ve kapsamının genişletilmesi amacıyla TBMM Sağlık Komisyonu'na havale edildi.

“HEKİMLERİN BİR KISMINI KAPSIYOR”

1 Aralık'ta TBMM'ye gelen düzenleme pratisyen hekimlere 2 bin 500 TL, uzman hekimlere ise 5 bin TL ek gösterge zammı içeriyordu. Pratisyen hekimlerin emeklilik ek göstergesinin 13 binden 33 bine, uzman hekimlerin ise 17 binden 40 bine çıkarılması öngörülen yasa tasarısı, hekimlerin emeklilik hakları açısından olumlu bir gelişme olarak değerlendirilse de güncel maaşlarında herhangi bir değişikliğe yol açmayacaktı. Tasarı hekimlerin hastanelerin döner sermayesinden hali hazırda aldıkları "sabit ek ödeme" ücretinin, emekliliğe yansıyacak şekilde merkezi sağlık bütçesinden karşılanmasını içeriyordu. Yasa tasarısının sadece hekimlerin bir kısmını kapsayacak şekilde hazırlanmış olması, son iki hafta içerisinde tüm Türkiye'de sağlık çalışanları tarafından protesto edildi.

BİR GÜNLÜK GREV KARARI

Sağlık personelinin özlük haklarına ilişkin düzenlemelerin TBMM Genel Kurulu’nda geri çekilmesi üzerine TTB üyesi sağlık çalışanları dün Türkiye genelinde pek çok ilde grev yaptı, acil ve yaşamsal hastalar haricinde sağlık hizmeti verilmedi. Sağlık çalışanları hastane önlerinde basın açıklaması okudu. "Sakın geri adım atmayın" uyarılarında bulunan Türk Tabipleri Birliği (TTB), yaşanan gelişmeler üzerine grev kararı aldığını şöyle duyurmuştu: TTB, kararını şu ifadelerle duyurdu: "Şimdi G(ö)REV zamanı 15 Aralık Çarşamba günü tam gün G(ö)REV'deyiz. Aciller dışında sağlık hizmeti sunulmayacaktır."

Sağlık çalışanlarının sorunlarını ve çözüm önerilerini iletmek için Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya görüşme taleplerini defalarca ilettiklerini belirten TTB üyesi sağlık çalışanları, “Sağlık Bakanı’nın, hekimlerin, sağlık emekçilerinin çalışma koşullarını, sağlık ve yaşam sorunlarını, toplum sağlığını, sağlık emek meslek örgütleriyle konuşmasından daha doğal ne olabilir? Bu görüşme taleplerini karşılamak Sağlık Bakanı’nın bizlere ve topluma karşı sorumluluğu değil midir?” diye sordu.

Etiketler; #sağlıkkomisyonu #hastane #grev #TürkTabipleriBirliği #ttb #sağlık #sağlıkpersoneli #Sağlıkçalışanları #özlükhaklar #tbmm #pandemi
İlgili Galeriler
Kadıköy'de Plak Günleri
Kadıköy'de Plak Günleri
İlişkili Haberler
Doktorlar Ankara’ya yürüyor
Doktorlar Ankara’ya yürüyor
“Aile Hekimleri Yönetmeliği yeniden düzenlensin”
“Aile Hekimleri Yönetmeliği yeniden düzenlensin”
Aile hekimleri geri adım atmıyor
Aile hekimleri geri adım atmıyor
Aile hekimlerinin basına izinsiz konuşması yasak!
Aile hekimlerinin basına izinsiz konuşması yasak!
“Sağlık çalışanları tükenme noktasında”
“Sağlık çalışanları tükenme noktasında”
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.