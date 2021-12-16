Sağlık çalışanları tüm yurtta grevde

Sağlık personelinin özlük haklarına ilişkin düzenlemenin TBMM Genel Kurulu’nda geri çekilmesi üzerine tam sağlık çalışanları dün grevdeydi

Türkiye'de hekimlerin özlük haklarında iyileştirici düzenlemeler içeren ve tüm partilerin oy birliğiyle TBMM'ye getirilen yasa teklifinin geri çekilmesi üzerine, sağlık meslek örgütleri dün ülke çapında greve gitti. AK Parti milletvekillerinin önergesiyle tekliften çıkarılan maddeler, değerlendirilmesi ve kapsamının genişletilmesi amacıyla TBMM Sağlık Komisyonu'na havale edildi.

“HEKİMLERİN BİR KISMINI KAPSIYOR”

1 Aralık'ta TBMM'ye gelen düzenleme pratisyen hekimlere 2 bin 500 TL, uzman hekimlere ise 5 bin TL ek gösterge zammı içeriyordu. Pratisyen hekimlerin emeklilik ek göstergesinin 13 binden 33 bine, uzman hekimlerin ise 17 binden 40 bine çıkarılması öngörülen yasa tasarısı, hekimlerin emeklilik hakları açısından olumlu bir gelişme olarak değerlendirilse de güncel maaşlarında herhangi bir değişikliğe yol açmayacaktı. Tasarı hekimlerin hastanelerin döner sermayesinden hali hazırda aldıkları "sabit ek ödeme" ücretinin, emekliliğe yansıyacak şekilde merkezi sağlık bütçesinden karşılanmasını içeriyordu. Yasa tasarısının sadece hekimlerin bir kısmını kapsayacak şekilde hazırlanmış olması, son iki hafta içerisinde tüm Türkiye'de sağlık çalışanları tarafından protesto edildi.

BİR GÜNLÜK GREV KARARI

Sağlık personelinin özlük haklarına ilişkin düzenlemelerin TBMM Genel Kurulu’nda geri çekilmesi üzerine TTB üyesi sağlık çalışanları dün Türkiye genelinde pek çok ilde grev yaptı, acil ve yaşamsal hastalar haricinde sağlık hizmeti verilmedi. Sağlık çalışanları hastane önlerinde basın açıklaması okudu. "Sakın geri adım atmayın" uyarılarında bulunan Türk Tabipleri Birliği (TTB), yaşanan gelişmeler üzerine grev kararı aldığını şöyle duyurmuştu: TTB, kararını şu ifadelerle duyurdu: "Şimdi G(ö)REV zamanı 15 Aralık Çarşamba günü tam gün G(ö)REV'deyiz. Aciller dışında sağlık hizmeti sunulmayacaktır."

Sağlık çalışanlarının sorunlarını ve çözüm önerilerini iletmek için Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya görüşme taleplerini defalarca ilettiklerini belirten TTB üyesi sağlık çalışanları, “Sağlık Bakanı’nın, hekimlerin, sağlık emekçilerinin çalışma koşullarını, sağlık ve yaşam sorunlarını, toplum sağlığını, sağlık emek meslek örgütleriyle konuşmasından daha doğal ne olabilir? Bu görüşme taleplerini karşılamak Sağlık Bakanı’nın bizlere ve topluma karşı sorumluluğu değil midir?” diye sordu.