Haftalık Bağımsız Gazete 08 Nisan 2021
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‘Sabiha Gökçen metroyla Kadıköy'e kesintisiz bağlanacak’

Pendik Tavşantepe- Sabiha Gökçen Havalimanı metro hattında çalışmaların devam ettiğini belirten Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu,  hattın tamamlanmasıyla havalimanı ile Kadıköy arasında kesintisiz ulaşım sağlanacağını söyledi

‘Sabiha Gökçen metroyla Kadıköy'e kesintisiz bağlanacak’
GazeteKadıköy

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Pendik-Sabiha Gökçen Havalimanı Metro Hattının Şeyhli İstasyonunda düzenlenen ilk ray kaynak törenine katıldı.

Karaismailoğlu, İstanbul'daki iki havaalanını da şehir merkezine metro konforuyla bağlayacak  çalışmaları yürüttüklerini belirterek, “Metrolarla sadece havaalanlarını bağlamıyor güzergah üzerindeki istasyonlarla da mahallelerimizi merkezlere bağlıyoruz. Bu çerçevede, bugün ilk ray kaynağını yapmakta olduğumuz Pendik Tavşantepe- Sabiha Gökçen Havalimanı metro hattımızda çalışmaları süratle devam ettiriyoruz. Bu hattımız, İstanbul'un şehirler ve milletlerarası hava ulaşım terminallerinden birisi olan Sabiha Gökçen Havalimanı ile Kadıköy-Kartal-Pendik Metro Hattı arasında raylı sistem bağlantısını kesintisiz sağlayacaktır” diye konuştu.

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