Rizelilerden İmamoğlu’na destek

Rizelilerin Yoğurtçu Parkı’nda İmamoğlu’na destek için düzenlemeyi planladığı şenlik, Ağrı ve Trabzon’daki sel felaketinde 9 kişinin hayatını kaybetmesi nedeniyle iptal edildi ancak yine de açıklama yapıldı

Rize Çalışma Grubu, Karadenizli sanatçıların katılımıyla bugün (19 Haziran Çarşamba) Yoğurtçu Parkı’nda “Her şey çok güzel olacak” başlığıyla bir şenlik düzenlemek istedi. Ancak önceki gün Ağrı ve Trabzon’daki sel felaketlerinde 9 kişinin hayatını kaybetmesi nedeniyle konser ve şenlik iptal edilirken İmamoğlu’na destek için açıklama yapıldı.

Açıklamaya sanatçıların yanı sıra CHP Rize İl Başkanı Saltuk Deniz, Rize Fındıklı Belediye Başkanı Ercüment Çervatoğlu ve 31 Mart’ta Beyoğlu Belediye Başkan adayı olan Alper Taş katıldı. Katılan sanatçılar ise; Ayşenur Kolivar, Erdal Bayrakoğlu, Erdem Akın, Erkut Küçükşahin, Fatih Yaşar, Filiz İlkay Balta, Gökhan Birben, Hızır Canbaz, Korhan Özyıldız, Mahmut Turan, Nurettin Gürdal, Selçuk Balcı, Selim Bölükbaşı, Şenol Morgül ve Ümit Taşkıran oldu.

Dayanışma seçimle sınırlı kalmayacak

Açılış konuşmasını CHP Rize İl Başkanı Saltuk Deniz yaptı ve “Rizelilerin duyarlılığını bir kez daha göstermiş olduk. Bugün burada tavrını ortaya koyan sanatçılarımızla bir şenlik yapacaktık, hepsine teşekkür ediyorum. Bugün Trabzon Araklı’daki sonucu görüyoruz. Sel ya da doğal afetler bizim kaderimiz değildir. Bir takım insanların yağma için yaptıkları şeyleri bizlere dayatıyorlar. Acımızı, dostluğumuzu paylaşmak adına etkinliğimizi erteledik ancak 23 Haziran sonrasında da bu irademizi göstereceğiz. Yaklaşık 20 gündür seçim için 3 ayrı bölgede çalışıyoruz. Nerede bir Rizeli varsa onların yanına gideceğiz dedik, şu ana kadar da çok güzel sonuçlar elde ettik. Gittiğimiz her yerde çok büyük bir ilgiyle karşılaştık. Daha önce de mücadele ettik yine edeceğiz. Dayanışmamız seçimle sınırlı kalmayacak, seçimden sonra da mücadele etmeye devam edeceğiz.”

Rize Fındıklı Belediye Başkanı Ercüment Çervatoğlu ise öncelikle Trabzon ve Ağrı’da yaşamını yitirenleri andı ve konuşmasına şöyle devam etti: “Ekrem İmamoğlu deyince ne ifade ediyor diye sorsalar, birileri doların yeşilini seviyor, İmamoğlu Karadeniz’in doğanın yeşilini seviyor derdim. Doların yeşiline mahkum olanlara inat doğanın yeşilini iktidar kılmak için yola çıkanların hikayesidir bu. Doğalın yeşilini geleceğe taşımak için yola çıkışın öyküsüdür.”

“Tekrar yapacağız”

Etkinlikte son konuşmayı Beyoğlu Belediye Başkan adayı Alper Taş yaptı ve Taş, “Biz Beyoğlu’nda aday olduğumuzda, Beyoğlu’nda başka bir Rize’yi temsil ettik. Başka bir Rize mümkün. Eşitliğin, özgürlüğün, dayanışmanın Rize’si mümkün dedik. Böyle bir felaketle karşı karşıya kalmasaydık burası tıklım tıklım olurdu, buna eminim. Sözümüz olsun 23 Haziran’da kazandığımızda şenliği burada kutlama şenliği olarak tekrar yapacağız. 23 Haziran’da İmamoğlu’nu destekleyeceğiz. Neden? Karmaşık bir durum yok, sade bakalım. Bir tarafta hak, hukuk, adalet, vicdan var. İmamoğlu’nun yanındakiler bu duyguları destekliyor. Bir tarafta ise adaletsizlik, hukuksuzluk var. Bunu anlatmamız gerekiyor. 6 Mayıs’ta İstanbul seçimleri için bir darbe yapılmıştır ve 23 Haziran’da sandığa gidip bu darbeye dur diyeceğiz.” dedi.