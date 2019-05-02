Riskli inşaat alanlarına müdahale

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yarım kalan inşaatlar ve risk oluşturan istinat duvarlarının tespitine başladı. Tespit sonrası duvar güçlendirme ya da çukur doldurma çalışmaları yapılacak.

İstanbul Kağıthane’de çöken bina sonrasında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı başlamış ama devam etmeyen tüm inşaatların istinat duvarlarının tespitinin yapılması çalışmasına başladı.

Hürriyet‘ten Gülistan Alagöz‘ün haberine göre; uzun süre bekleyen şantiyeler tespit ediliyor. İlk çalışmalar yarım kalan bir inşaatın istinat duvarının çökmesi ile gündeme gelen Kağıthane Belediyesi’nde başladı. Belediye, bölgedeki diğer şantiyeleri de denetime başladı ve riskli alanları tespit etti.

FİKİRTEPE’DE TESPİT

Risk tespiti çalışmalarının yapıldığı alanlardan biri de Fikirtepe oldu. Kentsel dönüşümün bir düğüm haline geldiği Fikirtepe’de bir çivi bile çakılmamış olan alanlar var. Bölgede inşaatı yarım kalan yada hiç başlamamış projelerin duvarlarında çökme riski olduğu yönünde tutanaklar hazırlandı. İnşaat alanlarına asılan tutanaklarda şu ifadelere yer verildi: “Risk altında olan iksa imalatının, inşaat, çevre yollar ve çevre yapılar için can ve mal güvenliği açısından tehlike arz etmesinden dolayı iş bu tutanak İmar Kanunun 39. maddesi mucibince düzenlenmiş olup, 3 nüsha olarak imza altına alınmış ve 1 nüshası inşaat mahaline asılmıştır.”

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetkililerinin verdiği bilgiye göre İstanbul’un tüm ilçelerinde inşaatı devam etmeyen tüm projelerin tespiti yapılacak. Eğer istinat duvarı güçlendirmesi gerekiyorsa güçlendirilecek, çukurların doldurulması gerekiyor da doldurulacak. Kamu can ve mal güvenliğinde tehdit gördüğü noktada müdahalesini yapacak, yapılan masraflar da ilgili projenin müteahhidinden talep edilecek. Ayrıca bakanlık, inşaat çalışmalarını yarım bırakıp vatandaşı mağdur eden firmalar için de bir düzenleme yapacak. Yükümlülüklerini yerine getirmeyen firmalara karşı tek taraflı fesih hakkı kullanılacak.

KADIKÖY BELEDİYESİ AYLAR ÖNCE TESPİT YAPTI

Kadıköy Belediyesi, Kentsel dönüşümün Kadıköy'de yoğun olarak yaşandığı bölgelerin başında gelen Fikirtepe’de yarım kalan inşaatlarda çökme benzeri hasarlara ilişkin aylar önce inceleme yapmıştı. Yapı Kontrol Müdürlüğü ekipleri Ocak ayı başında bölgede yaptıkları incelemede hafriyat işlemlerine başlandığı halde inşai faaliyete başlamayan 6 riskli bölge tespit etmişti. Belediye riskleri içeren tespitlerle ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na yazı yazmıştı. Kadıköy Belediyesi’nin yazısına yanıt veren bakanlık bölgeye ait statik rapor istedi. Belediye tarafından hazırlanan raporda İnşaat faaliyeti devam etmeyen alanlarda mevcut kazı çukurlarının incelenmesi ve yüzeyde oluşan hasarların çeşitli ölçüm metotlarıyla ölçülmesi gerektiği rapor edildi. Geoteknik içerikli kontrolün yapılmasının gerektiğinin belirtildiği raporda önlem alınmadığı takdirde kazı çukurlarının ciddi maddi ve manevi hasar yaratacağı ifade edildi.