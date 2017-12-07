Rıhtım’da neler oluyor?

Kadıköy Meydan Düzenlemesi projesi çalışmaları kapsamında kıyı kesiminde yapılan dolgu alanların bir kısmı tamamlandı. Biten alanların aylar geçmesine rağmen çevre düzenlemesinin yapılmaması ise tepki çekiyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) 2014 yılında duyurduğu, Haydarpaşa’dan Deniz Otobüsü İskelesi’ne kadar olan sahil bandının yayalaştırılmasını kapsayan Kadıköy Meydan Projesi kapsamında “Kadıköy İlçesi Vapur İskelesi-Et Balık Kurumu Arası Cadde Düzenleme İnşaatı” adıyla rıhtımın düzenlenmesi çalışmaları devam ediyor. Proje için ilk etapta sahil boyunca yapılması planlanan dolgu alanlarının bir bölümü tamamlandı, kalan kısımlarda ise çalışmalar devam ediyor. Tamamlanan alanların çevre düzenlemesinin aylar geçmesine rağmen yapılmaması ise Kadıköylülerin tepkisini çekiyor.

ÇEVRE DÜZENLEMESİ YAPILMADI

İnşaatı bir yıl önce başlayan Eminönü İskelesi’yle Beşiktaş İskelesi arasında kalan kazıklama tekniğiyle yapılan dolgu alan çalışması yaklaşık 8 ay önce bitti. Yine inşaatı aynı zamanda başlayan dolmuş duraklarıyla TURYOL’un Eminönü İskelesi’nin arasında kalan, otobüs duraklarına bakan alan ise biteli yaklaşık 5 ay oluyor.

Fakat inşaatların bitmesine rağmen tamamlanan alanlarda çevre düzenlemesi yapılmaması alanları kullanışsız kılarken görüntü kirliliğine neden oluyor. Çukurda kalan alanlara gider yapılmaması ise yağmur yağdığında sahil şeridini kullanılmaz hale getiriyor.

Tam da bu sebeplerden dolayı Damla Pınar isimli “change.org” kullanıcısının açtığı “Kadıköy’de Eminönü ve Beşiktaş iskelesi arasındaki yol yeşillendirilsin” adlı imza kampanyası kısa süre içerisinde üç bine yakın imzaya ulaştı. Kampanya metninde şu ifadeler yer aldı:

“Kentlerin giderek betonlaşması ve grileşmesinin yalnızca çirkin bir görüntü oluşturmakla kalmayıp sellere neden olduğunu yaşamımızı alt üst ettiğini İstanbul'da yaşayan tüm vatandaşlar olarak tecrübe etmiş bulunuyoruz. Bizler daha yeşil bir Kadıköy'de yaşamak istiyoruz. Bunun için sahilde, Eminönü ve Beşiktaş vapur iskeleleri arasında kalan beton alanın ağaçlandırılması istiyoruz. Banklarda oturmayı bırakın, yürümek için bile oldukça çirkin olan bu alanın yeşillendirilmesi her gün burayı kullanan binlerce kişinin talebidir.”

İNŞAAT DEVAM EDİYOR

Dolgu alan çalışmaları tüm hızıyla sürerken, hala inşaat halinde olan alanlar bulunuyor. TURYOL’un Beşiktaş’a ve Karaköy’e seferler yapan İsekelesi’nin bulunduğu alanla Beşiktaş İskelesi arasında çitlerle kapatılan alan kazıklama sistemiyle dolduruluyor. Yine dolmuş duraklarıyla TURYOL’un Eminönü İskelesi’nin arasında kalan yapımı biten alanın hemen yanındaki alanda inşaat çalışmaları devam ediyor.