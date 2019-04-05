Rıhtım'da durum ne?

Kadıköy Meydan Düzenlemesi projesi kapsamında kıyıda yapılan çalışmalarda çevre düzenlemesi yapılmadığı için görüntü kirliliği ve güvenlik tehlikesi oluştu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi eski başkanı Kadir Topbaş’ın 2014 yılında Fikirtepe’de duyurduğu, Haydarpaşa’dan Deniz Otobüsü İskelesi’ne kadar olan sahil bandının yayalaştırılmasını kapsayan “Kadıköy İlçesi Vapur İskelesi-Et Balık Kurumu Arası Cadde Düzenleme İnşaatı” devam ediyor.

Proje kapsamında 230 bin metrekarelik Kadıköy sahili, metro istasyonu, Haldun Taner Tiyatrosu, vapur iskeleleri, Rıhtım Caddesi ve Haydarpaşa arasındaki 60 bin metrekarelik alanın yayalaştırılması hedefleniyordu. Yine proje kapsamında Rıhtım Caddesi’nde trafik yer altına alınacağı, meydandaki döşemelerinin yenileneceği, kıyı düzenlemesi yapılacağı açıklanmıştı. Ayrıca mevcut ağaçların korunarak, yeni ağaçlar dikileceği ve meydandaki başöğretmen Atatürk anıtı çevresi düzenlenerek yeşillendirileceği vaat edilmişti.

Projenin duyurulmasının ardından geçen 5 yılda sadece sahil boyunca yapılması planlanan dolgu alanlarının bir bölümü tamamlandı. Kalan kısımlarda çalışmalar devam ederken, tamamlanan alanların çevre düzenlemesinin aylar geçmesine rağmen yapılmaması ise Kadıköylülerin tepkisini çekiyor.

ÇEVRE DÜZENLEMESİ YAPILMADI

İnşaatı 2 yıl 7 ay önce başlayan Eminönü İskelesi’yle Beşiktaş İskelesi arasında kalan kazıklama tekniğiyle yapılan dolgu alan çalışması yaklaşık 2 yıl önce bitti. Yine inşaatı aynı zamanda başlayan Çekmeköy dolmuş duraklarıyla TURYOL’un Eminönü İskelesi’nin arasında kalan, otobüs duraklarına bakan alan ise biteli yaklaşık bir yıl oluyor.Yine otobüs duraklarına paralel ve TURYOL’un Eminönü İskelesi ile Şehir Hatları’nın Eminönü-Karaköy İskelesi arasındaki çalışmalar ile Haydarpaşa Garı tarafındaki alanda çalışmalar hala devam ediyor.

Fakat inşaatların bitmesine rağmen tamamlanan alanlarda çevre düzenlemesi yapılmaması alanları kullanışsız kılarken görüntü kirliliğine neden oluyor. Projede seyir terasları, banklar, yeşil alan ve ağaçlar bulunurken mevcut durumda alanda birikecek olan suyu atacak gider dahi bulunmuyor. Çukurda kalan alanlara gider yapılmaması ise yağmur yağdığında sahil şeridini kullanılmaz hale getiriyor.

DENİZ HALKA AÇILDI

Projeyle birlikte senelerdir tartışılan büfe sorunu ise çözülmüş oldu. Rıhtım’da bulunan üç büfe denize sıfırdı ve insanların denizle bağını tamamen kesiyordu. Ayrıca alanda dört iskelenin de bulunduğu düşünüldüğünde insanların denizle buluşabileceği alanlar çok sınırlıydı. Dolgu alanlar yapıldıktan sonra büfelerin denizle bağlantısı kesilirken halkın erişimi kolaylaştı.