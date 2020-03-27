Rexx Sineması kapanıyor, gerekçe kira artış talebi

Kadıköy’ün simge adreslerinden Rexx Sineması kapanıyor. 1962 yılında hizmete giren Rexx Sineması’nın dört sene önce de kapanacağı iddia edilmiş gelen tepkiler sonucu sinema faaliyetine devam etmişti. Kapanma sebebinin ise mülkiyeti elinde bulunduran Rum Ortodoks Vakfı’nın kira artış talebi olduğu iddia ediliyor.

Rexx Sineması, 1962 yılında perdelerini açmıştı. Daha önce ise 1930'larda ise aynı binada Hale Sineması bulunuyordu. Afife Jale’nin ilk oyun oynadığı yer özelliği taşıyan tarihi bina Cumhuriyetin ilk yıllarında Apollon Tiyatrosu olarak hizmet vermişti.

930 koltuk kapasitesine sahip olan Rexx Sineması’nın sahibi Viron Anas ise Almanya’da yaşıyor. 1962 yılında sinemaya son hali verildikten sonra mülkiyet Rum Ortodoks Vakfı’na devredilmişti.

KİRA ARTIŞI TALEP EDİLDİ

Sinema hakkında dört yıl önce de kapanma iddiaları gündeme gelmiş, o dönemde sinemanın müdürü olan Aynur Sakalar, vakfın sinemayı kapatmak istediğini dile getirmiş, iki katı bir kira talep edildiğini duyurmuştu. Sinemanın aylık kirası geçen seneye kadar 60 bin liraydı ancak vakfın bu kira bedelini yeterli görmediği anlaşılıyor.

Edindiğimiz bilgiye göre sinemada çalışan görevlilere ayrılmalarına dair kağıt imzalatılarak işlerine son verilmiş. Sinemanın kapanması için gerekli işlemlerin yapılması için de bir haftalık süre verildiği aldığımız bilgiler arasında.