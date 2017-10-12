Restorasyonu biten yapılar kafe oldu

Validebağ Korusu’nun içinde bulunan ve Kültür Bakanlığı tarafından 2. derece tescilli kültür varlıkları olarak kabul edilen atölyelerin restorasyonu tamamlandı. Tarihi yapılar yeme-içme mekânı olarak kullanılacak

Uzun yıllardır yapılaşma tehlikesi yaşayan Validebağ Korusu’nda bulunan tarihi yapılar birer birer yeme-içme mekânına dönüştürüldü. Korunun içinde mülkiyeti Maliye Hazinesi’ne ait, İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne tahsis edilen tarihi yapılar bulunuyor. Öğretmen Evi, Adile Sultan Kasrı ile Abdülaziz Av Köşkü bu yapılardan bazıları. Adile Sultan Kasrı uzun zamandır düğün ve davetiyeler için kullanılıyor. Abdülaziz Av Köşkü de şu an atıl durumda. İstanbul 3 Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu 1999 yılında atölye binalarını ikinci gurup tescilli kültür varlığı olarak kabul etmişti. Validebağ Korusu'nun ve içindeki binaların öğrenci ve öğretmenlerin verem hastalığına yakalanmalarını önlemek amacıyla kullanıldığı yıllarda, önce hastaların güneşlenmesi için, sonrasında ise çeşitli aletlerin onarıldığı atölyeler olarak kullanılan binaları ise, 1990'lı yıllarda bir süre cankurtaran araçlarının park yeri olarak kullanıldı. 2000'li yıllarda tamamen kaderine terk edilen ve mezbelelik bir görüntüye bürünen atölye binaları, 2016 yılında Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan ve Koruma Kurulunca da onaylanan proje gereğince "restore edileceği" gerekçesiyle yıkıldı.

RESTORAN OLARAK KULLANILACAK

Yaklaşık 10 aydır devam eden yenileme çalışmaları sonunda tamamlandı. Ancak tarihi binaların akıbeti, diğer yapılarla benzer oldu. Validebağ Korusu’nda yer alan yeme-içme mekânlarına bir yenisi daha eklendi. Restorasyonu tamamlanan atölye binalarının içine kafe ve restoranlarda kullanılan mutfak malzemeleri konuldu, masa ve sandalye de yerleştirildi. İşletmeci firma da restoranın açılışı için çevredeki vatandaşlara el broşürü dağıttı.

“TİCARİ AMAÇLA KULLANILMASIN”

Restorasyon başladıktan sonra tarihi yapıların restoran olarak kullanacağı uyarısında bulunan Validebağ Gönüllüleri, korunun yapılaşmasına izin veren kararların geri çekilmesi için imza kampanyası başlatmıştı. Validebağ Gönüllüleri’nden Arif Belgin, bu binaların mezbelelik görüntüden kurtulmasını olumlu bulduklarını ancak ticari amaçla kullanılmalarını onaylamadıklarını ifade etti. Binaların kültür, sanat, eğitim amacıyla kullanılması gerektiğini düşündüklerini belirten Belgin, “ Bu görüşümüzü 6 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu'na, Milli Eğitim Müdürlüğü'ne ve Öğretmenevi Müdürlüğü'ne yazılı ve sözlü olarak defalarca bildirdik. Ayrıca gerek elektronik ortamda, gerek ıslak imza olarak binlerce imza topladık ve yetkililere ilettik. Aldığımız cevaplar, bir kamu yetkilisine yakışmayan, sorumluluğu başkalarına yıkmaya çalışan, halkın ve sivil toplum kuruluşlarının beklentilerini yok sayan bir anlayışta idi. Korunun içinde ve dışında birçok kafe müşterisizlikten kapanırken, I. derece doğal SİT alanı olan Validebağ Korusu'nun daha fazla ticari amaçlara alet edilmemesini talep ediyoruz” diye konuştu.

YAPILAŞMAYA ONAY VERİLMİŞTİ

İBB Meclisi geçtiğimiz yıl koruda yapılaşmanın önünü açacak bir karara imza atmıştı. AKP’li üyelerin oylarıyla kabul edilen karara göre; Kadıköy ve Üsküdar’ın önemli yeşil alanlarından biri olan Validebağ Korusu’nda yapılaşmanın önünü açan plan değişikliği, Tabiat Varlıkları Komisyonu’nun görüşü alınarak uygun bulunmuştu. “Validebağ Adile Sultan Kasrı Çevre Düzenlemesi Tadilat Projesi” teklifinde “Planlama alanının tamamında 100 metrekareyi geçmeyen takılabilir-sökülebilir 1 katlı yapılar yapılabilir” maddesi ise oy çokluğu ile kabul edilmişti. Teklifte ayrıca, korunun içinde rekreasyon amaçlı park, doğal gezinti ve yürüyüş alanların yapımı da onaylanmıştı.

“DOĞA VE KÜLTÜR VARLIĞI…”

Validebağ Korusu Anadolu yakasının ikinci büyük yeşil alanı ve birinci derece doğal sit alanı. Koşuyolu’nda 354 bin metrekare alana kurulu olan Validebağ Korusu’nun mülkiyeti Hazine’ye, kullanımı Milli Eğitim Bakanlığı’na (MEB) ait. İçinde çok sayıda anıt ağaç bulunan koru 1999 yılında 1. Derece Doğal Sit Alanı ilan edildi. Koru içinde, koruma altına alınan Adile Sultan Kasrı, Abdülaziz Köşkü ve ek olarak Validebağ sanatoryumu, Mustafa Necati Bey Öğretmen Huzur evi, Çamlı Köşk ve Kuş evi mevcut. Çoğunluğu göçmen 100’ün üzerinde kuş türüne ev sahipliği yapan Koru dünyanın başlıca kuş göç yollarından biri üzerinde ve doğal yaşamın denge noktalarından birini teşkil ediyor