Referandumda belediyeden ulaşım desteği

Kadıköy Belediyesi 16 Nisan Referandumu’nda engelli veya ulaşım engeli bulunan yurttaşları seçim sandıklarına götürecek

Kadıköy Belediyesi 16 Nisan Referandumu’nda engelli ve ulaşım engeli bulunan Kadıköylüler için ulaşım desteği sağlayacak. Ulaşım desteği için tek koşul Kadıköy ilçesi sınırları içinde ikamet ediyor olmak.

Ulaşım desteğinden faydalanmak isteyen Kadıköylüler talep formuna Belediye internet sitesi http://www.kadikoy.bel.tr/ üzerinden erişebilir, Belediye Çağrı Merkezi'ni 444 55 22 arayarak konu ile bilgi ve destek alabilirler. Ulaşım desteği için, ikamet edilen mahalle muhtarlığına başvuru yapmak da yeterli.