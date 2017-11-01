Recep Peker Köprüsü kapatıldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen “Kurbağalıdere Yoğurtçu Parkı- Kalamış Arası Dere Islah Projesi” kapsamında Recep Peker Köprüsü en az 99 gün yaya ve araç trafiğine kapalı olacak

Marmaray projesi ve metro çalışmaları nedeniyle kapanan yollara bir de Kurbağalıdere çalışmaları nedeniyle ulaşıma kapanacak güzergahlar eklendi. Yaklaşık dört yıldır devam eden Kurbağalıdere ıslah projesinde çalışmalar devam ediyor. İkinci aşamaya geçilen proje kapsamında terfi hattı çalışmaları yapılıyor. Proje kapsamında Yoğurtçu Parkı Caddesi ile Recep Peker Caddesi’ni birbirine bağlayan Recep Peker Köprüsü en az 99 gün yaya ve araç trafiğine kapatılacak.

İBB'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Recep Peker Köprüsü, Kurbağalıdere Islah Çalışması Derin Deşarj Yapısı işi kapsamında yenilenecek.Ekonomik ömrünü tamamlayan Recep Peker Köprüsü, olası bir afette yıkılma ve olası sel baskınlarında yetersiz kalma riski taşıyor."

Recep Peker Caddesi’nden Kuşdili Caddesi’ne ulaşmak isteyen yayalar ve sürücüler alternatif güzergah olarak belirlenen Şefik Bey Sokak Köprüsü'nü kullanabilecek.