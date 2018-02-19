Recep Peker Köprüsü açıldı

Recep Peker Caddesi ile Yoğurtçu Parkı Caddesi’ni birleştiren köprü ulaşıma açıldı

Recep Peker Caddesi ile Yoğurtçu Parkı Caddesi’ni birleştiren ve Yoğurtçu Parkı’nın yanından Kurbağalıdere geçişini sağlayan Recep Peker Köprüsü, Kurbağalıdere Islah Çalışması Derin Deşarj Yapısı işi kapsamında yenilendi. İBB'nin açıklamasına göre "Ekonomik ömrünü tamamlayan Recep Peker Köprüsü, olası bir afette yıkılma ve olası sel baskınlarında yetersiz kalma riski" taşıyordu. Uzun zamandır yaya ve araç trafiğine kapalı olan köprü 3 buçuk ay sonra ulaşıma açıldı.

Kadıköy’de Recep Peker Caddesi ile Yoğurtçu Parkı Caddesi’ni birleştiren ve Yoğurtçu Parkı’nın yanından Kurbağalıdere geçişini sağlayan köprü, yenileme çalışmalarının ardından dört şerit, iki yaya yolu ve bir bisiklet yolundan oluşuyor. Köprü uzun zamandır kapalı olduğu için Recep Peker Caddesi’nden Kuşdili Caddesi’ne ulaşmak isteyen yayalar ve sürücüler alternatif güzergâh olarak belirlenen Şefik Bey Sokak Köprüsü’nü kullanıyordu. Ayrıca yayalar için de dere üzerine bir yüzer köprü konulmuştu. Köprünün açılmasıyla beraber uzun kuyrukların oluştuğu yoğun trafiğin normal seyrine dönmesi bekleniyor.

ÇİMLERİN ÜZERİNE BETON DÖKÜLDÜ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Kurbağalıdere’nin ıslahı kapsamında yapılacak deniz deşarj yapısı imalatlarına da başladı. Dere kenarındaki yürüme yolları ile bunları taşıyan su altı kazık sisteminin tamamının yenilenmesi hedefleniyor. Çalışmalar kapsamında Kurbağalıdere kenarındaki yaya ve bisikletli yolu ile Yoğurtçu Parkı arasına beton duvarlar örüldü. Bölgede çalışacak kazık makinesinin dere tabanından kazdığı balçık/hafriyat malzemesini silkme hareketleriyle boşaltacağı, bu hareket esnasında etrafa saçılacak olan balçık ve hafriyat malzemesinin Yoğurtçu Parkı’na sıçramaması amacıyla imalatı devam eden duvar tipinde karar kılındığı öğrenildi.Yürüyüş yolu kapatılacağı için Moda sahiline alternatif yaya yolu imalat ediliyor. Ancak bu işlem için çimlerin üzerine beton döküldü.