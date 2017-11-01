Recep Peker Köprüsü 5 ay kapalı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen “Kurbağalıdere Yoğurtçu Parkı- Kalamış Arası Dere Islah Projesi” kapsamında Recep Peker Köprüsü 5 ay boyunca yaya ve araç trafiğine kapalı olacak

Marmaray projesi ve metro çalışmaları nedeniyle kapanan yollara bir de Kurbağalıdere çalışmaları nedeniyle ulaşıma kapanacak güzergahlar da eklendi. Yaklaşık dört yıldır devam eden Kurbağalıdere ıslah projesinde çalışmalar devam ediyor. İkinci aşamaya geçilen proje kapsamında terfi hattı çalışmaları yapılıyor. Proje kapsamında Yoğurtçu Parkı Caddesi ile Recep Peker Caddesi’ni birbirine bağlayan Recep Peker Köprüsü 5 ay boyunca yaya ve araç trafiğine kapatılacak.

Recep Peker Caddesi’nden Kuşdili Caddesi’ne ulaşmak isteyen yayalar ve sürücüler alternatif güzergah olarak belirlenen Şefik Bey Sokak’ı kullanabilecek.