Haftalık Bağımsız Gazete 01 Kasım 2017
Gönüllülerden
Gönüllüler sezona hızlı başladı
Gönüllüler sezona hızlı başladı
Şehrin Kadıkeyfi
Kâğıda şekil veren sanatçı…
Kâğıda şekil veren sanatçı…
Alternatif Sesler
Caz, Yeldeğirmeni’nde dinlenir
Caz, Yeldeğirmeni’nde dinlenir
Kente Kadıköy'den Bak
Haydarpaşa’da icat çıkaracaklar!
Haydarpaşa’da icat çıkaracaklar!

Recep Peker Köprüsü 5 ay kapalı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen “Kurbağalıdere Yoğurtçu Parkı- Kalamış Arası Dere Islah Projesi” kapsamında Recep Peker Köprüsü 5 ay boyunca yaya ve araç trafiğine kapalı olacak

Recep Peker Köprüsü 5 ay kapalı
Gazete Kadıköy

Marmaray projesi ve metro çalışmaları nedeniyle kapanan yollara bir de Kurbağalıdere çalışmaları nedeniyle ulaşıma kapanacak güzergahlar da eklendi. Yaklaşık dört yıldır devam eden Kurbağalıdere ıslah projesinde çalışmalar devam ediyor. İkinci aşamaya geçilen proje kapsamında terfi hattı çalışmaları yapılıyor. Proje kapsamında Yoğurtçu Parkı Caddesi ile Recep Peker Caddesi’ni birbirine bağlayan Recep Peker Köprüsü 5 ay boyunca yaya ve araç trafiğine kapatılacak.

 Recep Peker Caddesi’nden Kuşdili Caddesi’ne ulaşmak isteyen yayalar ve sürücüler alternatif güzergah olarak belirlenen Şefik Bey Sokak’ı kullanabilecek. 

Etiketler; #proje #çalışma #receppekerköprüsü #receppekercad #ibb #ıslah #sokak #cadde #kadikoy #kurbağalıdere
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.