“Rant projesine izin vermeyeceğiz”

Validebağ Gönüllleri, millet bahçesi projesi ile gündemde olan Validebağ Korusu için basın açıklaması düzenledi. Gönüllüler, projenin hayata geçirilmesi durumunda korunun yapılaşmaya açılacağını vurguluyor

Uzun yıllardır imar planları, yapılaşma tehdidi, millet bahçesi ve daha birçok proje ile gündeme gelen Validebağ Korusu yeni projelerle gündemde. Üsküdar'daki 354 dönümlük alana yayılan 1. derece doğa sit alanı olan Validebağ Korusu'nun 261 bin metrekarelik bölümüi geçtiğimiz yıl Milli Emlak Genel Müdürlüğü tarafından iki yıl boyunca “bakım ve düzenleme" yapmak üzere Üsküdar Belediyesi'ne tahsis edilmişti.

Validebağ Gönüllüleri, Kadıköylüler için de önemli yeşil alanlardan biri olan Validebağ Korusu’nun millet bahçesine dönüştürülmesine karşı basın açıklaması düzenledi. Açıklamada, Üsküdar Belediyesi’nin 2006 yılından beri koruda bazı projeleri hayata geçirmek için çalışma yaptığı ifade edilerek, “2018 yılında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Koru’nun millet bahçesi yapılmasına karar verdi. 1 Numaralı Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu ile 6 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu millet bahçesi projesini onayladı. Validebağ Gönüllüleri Derneği olarak onay işlemlerinin iptal edilmesi için açtığımız idari dava devam ediyor” denildi.

“500 ARAÇLIK OTOPARK YAPILACAK”

Açıklamanın devamında, Üsküdar Belediyesi’nce yapılacağı açıklanan çalışmaların da millet bahçesi projesinden çok farklı olmadığı vurgulanırken söz konusu projeye dair şunlar paylaşıldı: “500 araçlık otopark, festival alanı, açık hava sineması, yoga-pilates alanları, çocuk oyun alanları, yürüyüş-koşu-bisiklet parkurları, izci eğitim alanı, köpek gezdirme alanları yapılacak. Bunların bir kısmı masum gözükmekle beraber, sonuç olarak hepsi de koru içinde inşaat faaliyeti gerektiren işler. Üsküdar Belediyesi, Kasım 2020’de açıklamaya başladığı bu işler için ayrı bir proje üretmeyip koruma kurullarınca millet bahçesi projesi için verilmiş olan onayı kendi projesi için kullanıyor. İsimler değişebiliyor ama rant hevesi hep aynı. Üsküdar Belediyesi yıllardır, ‘Validebağ Korusu’nu halka açacağını’ iddia etmektedir. Oysa ki Validebag Korusu, Cumhuriyet dönemiyle birlikte halka açılmıştır. Koruya geldiğinizde yürüyen, koşan, piknik yapan binlerce insan görebilirsiniz. Gerek yakın çevrede oturanlar, gerek uzaktan gelerek korudan yararlananlar bu tür projelere sıcak bakmıyorlar. 2014’ten bu yana topladığımız 200 binden fazla imza bunun kanıtıdır.”

“HALKIN DOĞAL ALANIDIR”

Validebağ Gönüllüleri korunun bakıma ihtiyacı olduğunu vurgulayarak şu taleplerde bulundu: “Korudaki çöplerin toplanması, ağaçların bakımının yapılması gerekmektedir. Üsküdar Belediyesi kendi asli görevi olan bu işleri bir kenara bırakıp, hiç de üzerine vazife olmayan işlere kalkışmamalıdır. Validebağ Korusu’ndaki anıt ağaçları korumak yerine kesen zihniyetin, korunun doğal halini korumak yerine yapay millet bahçesi yapmaya çalışanların, nasıl bir çevre koruma anlayışı olduğunu korudaki yıllanmış ağaçlar katledilirken gördük. Validebağ hiç kimsenin proje alanı değildir, halkın doğal sit alanıdır. 1998’den beri ‘Validebağ’a dokunmayın’ diyoruz. Halk, Validebağ Korusu’nun rant projelerine alet edilmesine izin vermeyecek.”