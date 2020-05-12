Randevu defterleri ilk günden doldu

Korona virüsü tedbirleri kapsamında kapatılan berberler yeniden işlerinin başında. İlk günden randevu defterleri dolan Kadıköylü berberler, “Biz işimizi, müşteriler ise bizi özlemiş” diyor

HABER: GörkemDURUSOY/ Simge KANSU

Tüm dünyayı etkise altına alan korona virüsünün ülkemizde de görülmesinin ardından alınan tedbirler kapsamında berberler ve kuaförler İçişleri Bakanlığı genelgesiyle geçici süreliğine kapatılmıştı. Normalleşme süreci kapsamında 11 Mayıs Pazartesi günü faaliyete geçen berberler ve kuaförler, yaklaşık 50 gün sonra tekrar işlerinin başına döndü. Çalışanlar, belirli şartlara uymak kaydıyla hizmet vermeye devam ediyor. Biz de Gazete Kadıköy olarak, Kadıköy’de bulunan berberlerle konuştuk.

“İŞİMİZİ ÖZLEMİŞİZ”

Kadıköy’deki müşterilerin çok bilinçli olduğunu söyleyen Lale Erkek Kuaförü çalışanı Oğuz Soysal, “Biz kuaförler olarak bilinçli hareket ediyoruz. Çok hijyenik bir ortamda çalışıyoruz. İşimizi özlemişiz. Müşterilerimizin saçları uzamış, doğal olarak onlar da bizi özlemişler.” dedi. Dikkatli bir şekilde çalıştıklarına değinen Soysal, “Tedbir olarak hem biz maske takıyoruz hem müşterilerimiz maske takıyorlar. Giriş çıkışlarda dezenfektan kullanılıyor. Tezgâhımız her tıraştan sonra temizleniyor. Makine başlıklarını sık sık değiştiriyoruz. Randevu sistemiyle çalışmaya dikkat ediyoruz” şeklinde konuştu.

“ÇOK CİDDİ ZARARA UĞRADIK”

Şu anda her şeyin olması gerektiği gibi ilerlediğine değinen Ramazan Kuaför çalışanı Ramazan Adıbeke, “Çalışma alanımızda dezenfektan bulunduruyoruz ve sosyal mesafeye uyuyoruz. Tek kullanımlık maske ve havlu kullanımına özen gösteriyoruz. Tamamen randevu sistemine geçtik, içerideki müşteri sayısını en aza indirdik.” dedi ve şöyle devam etti: “Şu anda 50 gündür kapalı olmanın vermiş olduğu bir yoğunluk var. Ancak 4-5 gün sonra işler normal seyrinin altına düşecektir. Kapalı olduğumuz süre içerisinde çok ciddi bir zarara uğradık. Zararımızın kurumsal yerler tarafından karşılanabilmesi mümkün olursa, bu bizim için çok iyi olur.”

“BİR SÜRE BÖYLE DEVAM EDECEK”

İlk gün işlerinin iyi gittiğini belirten Adem Kuaför çalışanı Uğur Akyüz, “Tedbirlerimizi aldık. Randevu alarak hizmet veriyoruz. Müşterilerimizi içeriye teker teker alıyoruz. Kendilerini fazla bekletmemeye çalışıyoruz. Durumlar bir süre böyle devam edecek” dedi.

“GARİP BİR DURUM”

Süleyman Berber çalışanı Murat Alkaç ise ilk iş günü için şunları söyledi: “11 yaşımdan beri ilk defa 50 gün çalışmadım. Benim için garip bir durum. Biz zaten randevu sistemiyle çalışıyorduk. Şu anda aynı şekilde devam ediyor. Önlem olarak önlük giymeye başladık. Maske ve siperlik takıyoruz. Dezenfektan bizde sürekli kullanılıyordu. Havlu hijyeni çok önemli, tek kullanımlık olmasına dikkat ediyoruz.”