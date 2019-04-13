“Rabia Naz’ın ölümü aydınlatılsın”

Kadıköy'den seslenen kadınlar Rabia Naz Vatan’ın ölümünün aydınlatılmasını istedi

Giresun’un Eynesil ilçesinde şüpheli bir şekilde hayatını kaybeden Rabia Naz Vatan, ölümünün birinci yılında Türkiye’nin birçok şehrinde anıldı. Kadın Meclisleri tarafından düzenlenen eylemlerin İstanbul’daki adresi Kadıköy oldu.

“AİLE BİR YILDIR MÜCADELE EDİYOR”

İstanbul Kadın Meclisi’nin çağrısıyla biraraya gelen onlarca kadın Rabia Naz Vatan’ın şüpheli ölümünün aydınlatılmasını istedi. “Rabia Naz’a adalet”, “Adaleti biz sağlayacağız” sloganları atan kadınlar adına basın açıklamasını Dilber Sünnetçioğlu okudu.

“Birçok şehirde Rabia Naz’a adalet demek için buluştuk” diyen Sünnetçioğlu, açıklamasına şöyle devam etti: “Rabia Naz’ın şüpheli bir şekilde hayatını kaybetmesinin üzerinden tam bir yıl geçti. Rabia Naz’ın intihar ettiğini ileri sürdüler. Ölümünün üzerini kapatmaya çalıştılar. Koskocaman bir yıl boyunca ne oldu? Rabia Naz’ın ölümünü aydınlatmak için ne yapıldı? Babası Şaban Vatan bunu kabul etmedi. Tam bir yıldır mücadele ediyor. Aile, Giresun’da miting yaptı, basın toplantısı yaptı, sosyal medyadan sesini duyurdu. Peki yetkili makamlar ne yaptı? Hacettepe Üniversitesi adli tıp raporu ölümün yüksekten düşme değil bedensel travma sonucu gerçekleştiğini ispatlıyor. Ancak Rabia Naz’a çarpan aracın kime ait olduğu araştırılmıyor. Kamera kayıtları siliniyor, olay yeri incelemesi yeterince yapılmamış. Görgü tanıklarının isimleri bilinirken ifadelerine dahi başvurulmuyor. Baba Şaban Vatan, bir adli tıp uzmanı, savcı gibi çocuğunun ölümünü araştırıyor, delil toplamaya çalışıyor. Ama Rabia Naz’a çarpan arabanın sahibi bir türlü araştırılmıyor. 11 yaşında, hayata bağlı bir çocuk neden intihar etsin? İntihar etmediğine dair onlarca şüphe ve delil varken bunların hiçbiri araştırılmıyor. Kimle, neden korunuyor? Eski AKP’li belediye başkanın yeğeni, Rabia Naz’a arabayla çarparak öldürmesi konumunda şüpheli durumunda. Kendisinin iç işleri, adalet bakanlıklarınca korunduğu iddia ediliyor.”

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu adına konuşan Gülsüm Kav da kız çocuklarının intihar etme oranının çok düşük olduğunu ifade ederek “Şüpheli çocuk ölümü olgusu örtülüyor. Devlet, konunun üzerine gitmek yerine olayın üstünü kapatmayı tercih ediyor, intihar diyor.” dedi.

NE OLMUŞTU?

13 Nisan 2018’de evinin önünde yaralı bulunup kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren 11 yaşındaki Rabia Naz Vatan’ın ölümünün yüksekten düşme olduğu öne sürülmüş, baba Şaban Vatan ise kızına araba çarptığını ancak AKP Giresun Milletvekili Nurettin Canikli'nin devreye girmesiyle olayın üstünün kapatıldığını açıklamıştı.

Konuyla ilgili Giresun Başsavcılığı yaptığı açıklamada, Rabia Naz Vatan’ın ölümüyle ilgili soruşturmanın Görele Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütüldüğünü, olayın aydınlatılması ve delil araştırmasına devam edildiğini açıklamıştı. Giresun Sulh Ceza Mahkemesi, kızının ölümünü araştıran ve aydınlatılmasını isteyen baba Şaban Vatan’ın akıl sağlığının yerinde olup olmadığını tespit edilmesini istedi. Karara göre Şaban Vatan, Samsun Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'nde gözlem altında tutulma kararı kesinleşti.