Proje iptaline şenlikli kutlama

Koşuyolu halkı, Taşyapı’nın Koşuyolu’ndaki otel inşaatının hukuka uygun olmadığı gerekçesiyle iptal edilmesi üzerine Mahalle Evi’nde buluşarak kutlama yaptı

Koşuyolu sakinlerinin açtığı dava geçtiğimiz hafta başında sonuçlanmıştı. Koşuyolu’nda bulunan eski Darüşşafaka arazisine Taşyapı tarafından yapılmak istenen otel inşaatı, mahkeme tarafından iptal edilmiş, İstanbul 11. İdare Mahkemesi’nin 8 Kasım’da oybirliğiyle aldığı kararda, bilirkişi raporlarının incelendiği ve dava konusu parsele ait uygulama imar planı notlarının yapılan inşaatla örtüşmediği vurgulanmıştı. Mahkemenin aldığı kararda projenin, inşaat alanına komşu olan 1. Derece Doğal Sit Alanı gözetilmeden planlandığı belirtilerek, bodrum katların emsal harici bırakılmasının ve terk edilen alanın emsal hesabına dâhil edilmesinin çevre yapılaşma şartlarıyla uyuşmadığı da ifade edildi. Mahkeme ayrıca projenin planlama teknikleri açısından hukuka uygun olmadığına hükmetti. Söz konusu inşaat 1. Derece Doğal Sit Alanı olan Karacaahmet Mezarlığı’nın bitişiğinde, E-5’in yanında ve İSKİ koruma bandı üzerinde bulunuyordu.

Koşuyolu sakinleri 2015 yılında 42 katlı 3 blok otel inşaatı projesini öğrenince mahallede toplantılar yaparak ve İdare Mahkemesinde ruhsat ve plan iptali için dava açtı. Bu süreçte inşaat başladı ancak İdare Mahkemesi yürütmeyi durdurma kararı verdi. İki bilirkişi raporunda da yapılaşmanın bölgeyi olumsuz etkileyeceği belirtilmişti.

Yaklaşık 3 yıldır Koşuyolu’ndaki Taşyapı yapılaşmasına itiraz eden vatandaşlar da proje iptalini 2 Aralık Cumartesi akşamı Koşuyolu Mahalle Evi’nde gerçekleşen şenlikle kutladı. Direnişlerinin sonuca ulaşmasını kutlayan mahalleli, hem evlerinden getirdikleri yiyecekleri afiyetle yediler hem de müzik eşliğinde kutlama yaptılar. Şenlik kapsamında Mahalle Evi’nin duvarlarına “Mahallemizde gökdelen istemiyoruz”, “Mahallemizden elinizi çekin”, “Gökdelen ne ayol?” yazılı pankartlar da asıldı.

“BİNA HUKUKA AYKIRIDIR”

Gazete Kadıköy olarak Koşuyolulu vatandaşların şenliklerine katıldık, mahalleliye proje iptaliyle ilgili duygu ve düşüncelerini sorduk. Koşuyolu Çevre Gönülleri’nin avukatı İlknur Aksu, yaşanan süreci şöyle anlattı: “2015 yılında Karacaahmet Mezarlığı’nın bitişiğindeki arazinin çevrildiğini gördük. Bu olaydan birkaç gün önce de gazetede ilan çıkmıştı. İlanda çevrilen araziye 42 katlı bir gökdelen yapılacağını okuduk. Bunu okuyunca şok olduk. Çünkü böyle bir yapılaşma mahallemize zarar verecekti. Kadıköy’e gidişimizi tıkayacaktı. Ayrıca bu alan kuşların göç bölgesi üzerinde. Her sene leylekler bu güzergahtan geçerek Validebağ Korusu’nda konaklıyorlar. Bunun gibi bir sürü olumsuz etkisi olacağına kaanat getirince mahalleliyle toplantılar yapmaya başladık. Kendi imkanlarımızla pazarda bildiler dağıttık, stantlar açtık, imzalar topladık, vatandaşa birebir olarak bu yapılaşmanın zararlarını anlattık. Sonrasında ise planların iptali için dava açmamız gerektiğini düşündük. Aynı zamanda Koruma Kurulu’na da şikayet ettik. Çünkü o noktayı kazmaya başladıklarında Osmanlı dönemine ait bir takım mezarlar ve kemikler çıkmaya başladı. Bir yandan da ağaçları kestiler. Bunların hepsini bize göstermeden yapmaya çalıştılar. Sonrasında ise İdare Mahkemesi’ne yaptığımız yürütmeyi durdurma talebimiz kabul edildi. Esas süreç bundan sonra başladı. Daha baskılar ve tehditler devam etti. Geçen hafta yapılan mahkeme de inşaat ruhsatını, plan ve plan notlarını iptal ederek ‘buraya yapılacak bina hukuka aykırıdır’ dedi.”

“DAYANIŞMA ÖRNEĞİ SERGİLEDİK”

“3 senelik mücadelenin sonucunda büyük bir zafer kazadığımızı düşünüyorum” diyen Aksu, “Çok mutluyuz. İnşallah bu haklı davamızı ve taleplerimizi Danıştay da kabul edecek ve buraya inşaat yaptırmayacağız. Kararı bekliyorduk. Koşuyolu’nun geneline baktığınız zaman 2 katlı evlerin olduğu en fazla 4-5 katlı apartmanların olduğu bir yerleşim yeri görüyoruz. 42 katlı bir bina buraya kesinlikle uygun değil. Mahalleli çok memnun. Çünkü biz mahalleli olarak cebimizden paralar vererek bu davayı açabildik. Yeri geldi birimiz dilekçeyi yazdı diğerimiz dilekçeyi ilgili makama teslim etti. Çok büyük bir dayanışma örneği sergiledik. Zaferimizi de hep beraber kutlamak istedik” diye konuştu.

“İNANDIK VE KAZANDIK”

Validebağ Gönüllüleri'nden emekli bankacı Arif Belgin ise uzun uğraşlar sonucu bu davayı kazandıklarını belirterek, “Önce yürütmenin durdurulması kararı verilmiş, inşaat 1 yıldır durmuş vaziyetteydi. Şimdi ise tamamen proje iptali oldu. Artık o açılan çukurun kapatılma zamanıdır. İşin bir de Danıştay kısmı var ama orada da kazanacağımıza inanıyorum. Hiçbir zaman umudumuzu kaybetmedik. Bu kararı bekliyorduk. Zaten umuduğunuzu kaybettiğiniz anda mücadeleyi baştan kaybedersiniz. Mutlaka umudunuzu diri tutmalı ve mücadele etmelisiniz. Çeşitli yerlerde broşürler dağıtıp, imzalar toplarken insanların bir bölümü bizlere alaylara bakarak ‘ya uğraşıyorsunuz ama boşuna uğraşıyorsunuz’ dediler. Biz de her seferinde asıl uğraşmazsak mücadeleyi baştan kaybedeceğimizi söyledik. Sonuç olarak inandık ve kazandık. Herkese de aynı şeyi tavsiye ediyoruz. Bu gece haklı bir sevinç yaşanmakta. Bizim zaferimizin bir emsal olmasını istiyoruz” dedi.

“BİRLİKTE OLDUĞUMUZU HİSSETTİM”

Uzun yıllardan beri Koşuyolu’nda ikamet eden kamu emeklisi Yeşim Ertuğrul da mahallelinin mücadele etmesinin önemine değinerek, “Koşuyolu, düşük yoğunluklu bir konut merkezi. Fakat son zamanlarda mahallemize çok büyük bir saldırı var. Mahallemizi seven insanlar olarak da mahallemiz için ne yapabiliriz düşüncesiyle bir araya geldik. Bu süreç Validebağ Korusu ile başladı. Uzun bir süre mücadele ettik. Açıkcası bu kararı beklemiyordum. Biraz şok etkisi yarattı diyebilirim. Memlekette halen hukuk varmış diyorum. Şenliğe, kanatlanarak geldim. Çünkü bu mahalleye ait olduğumu, mahallem için bir şeyler yaptığımızı ve birlikte olduğumuzu hissettim” şeklinde konuştu.

“İNSANLAR BİR ARAYA GELDİ”

Koşuyolu’nun bir diğer sakini olan elektrik mühendisi Hikmet Sarısu ise karardan ötürü büyük bir sevinç yaşadığını dile getirerek, “Sürekli oradan buradan bir yerlerden müdahale edip, bir kurdun ağacı oyması gibi mahallemizi oyuyorlar. Burada yaşanan da aslında kurtçuklardan biri. Mahallemize de geldiler, başvurular yapıldı, davalar açıldı… Bölgemizin halkı duyarlıdır. Bir şey olduğunda bir araya gelir, tepki gösterir. Burda da aslında benzer bir şey yaşadık. İnsanlar bir araya geldi, çaba harcadı ve sonuçta şenliği yaşıyoruz. Yapılması planlanan proje de asla bize hizmet etmiyordu. İstanbul’un yaşanabilecek son yerlerini de ortadan kaldıran bir proje. Ret kararına yönelik umudum yoktu. Kararı duyunca çok sevindim çok mutlu oldum. Bu akşam da herkes sevincini komşusuyla, mahallelisiyle paylaşıyor” dedi.

“HAKSIZLIKLAR İÇİN DİRENİYORUZ”

Doğma büyüme Koşuyolu’nda ikamet eden emekli dikiş öğretmeni Feral Tercan, bu tarz durumlarda mahallelinin direniş göstermesinin çok büyük önem taşıdığını belirterek, “Kendi aramızda arkadaşlarımızla birlikte bu yapılaşmaya karşı ne yapabiliriz diye düşünürdük. Birden bir toplantımıza İlknur katıldı. Bu konuyu halledeceğimizi bize söyledi. Tam olarak o günün toplantasının akşamında 5 kişiyle ‘Koşuyolu Çevre Gönüllüleri’ dayanışması kuruldu. Dayanışmamızla çeşitli faaliyetler göstedik. Çocuğunuzun, torunlarınızın geleceğini tehdit eden bir yapı ya da herhangi bir şey varsa gözünüz artık korku eşiğini aşıyor. Bu biraz da haklı olmanın getirdiği bir korkusuzluk. Kararı duyunca her zaman aklımızda olan şenliği gerçekleştirdik. Tüm çevre halkı da şenliğimize katılım sağladı. Koşuyolu’nda gösterilen dayanışma herkese moral oldu. İnsanlar isteyince her şeyi başarıyor. Bizim direnmekten başka hiçbir kötü huyumuz yok. Biz zevk için direnmiyoruz, haksızlıklar olduğu için direniyoruz” diye konuştu.