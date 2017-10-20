Prof. Dr. Nazan Erkmen’i kaybettik…

Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nin 50 yıllık tarihinde ilk kadın dekan olan ve illüstrasyon alanında büyük başarılara imza atan Prof. Dr. Nazan Erkmen yaşamını yitirdi

Yurt içi ve yurt dışında Türkiye’yi başarıyla temsil eden, illüstrasyon sanatına katkılarıyla pekçok uluslararası ödüle değer görülen Prof. Dr. Nazan Erkmen 16 Ekim Pazartesi günü hayata gözlerini yumdu. Son zamanlarda çok yoğun bir şekilde çalışan ve kalp krizi nedeniyle hayatını kaybettiği düşünülen Doğuş Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nazan Erkmen’in vefat haberi, sanat camiasında derin üzüntü yarattı.

Nazan Erkmen için 17 Ekim Salı günü Doğuş Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi’nde bir tören düzenlendi. Nazan Erkmen’in cenazesi Bebek Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Bebek Aşiyan Mezarlığı’na defnedildi.

Nazan Erkmen 2015 yılında Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği’nden “Lider Kadın Sanatçı” Ödülü, Görsel Sanatlar Vakfı’ndan “Yılın Başarılı Kadın Sanatçısı” ödülü ve Beşiktaş Belediye Başkanlığı tarafından “2015 Yılının Kibele Kadınlar” ödülünü aldı.

Son olarak Japon Sanat Merkezi’nin organizasyonuyla 2017’de Japonyada düzenlenen ArtTurkey JAPAN 2017 Nittoten 7 Sergisi’nde ziyaretçiler arasında yapılan oylama ile Japon sanatseverlerin oluşturduğu halk jürisi tarafından 3 eseri ile Bungei Özel Ödülüne layık görüldü.

NAZAN ERKMEN KİMDİR?

Nazan Erkmen 1945’de Balıkesir’de doğdu. 1982’de Devlet Tatbiki Güzel Sanatlar Yüksekokulu (Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi) Grafik Bölümü’nden mezun oldu. 1991’de Yüksek Lisans, 1994’da Sanatta Yeterlilik eğitimini tamamladı. 1994’de Yard.Doç, 1996’da Doçent, 2001’de Profesör ünvanı aldı. 1998-2006 yılları arasında dekan yardımcısı olarak çalıştı. 2006’da Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nde seçimle gelen ilk kadın Dekan olarak görev yaptı. 2009’da ikinci defa seçimle dekanlık görevine atandı. 2011’den beri Doğuş Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi’nde Dekanlık yapmaktaydı.



Çocuklar ve büyükler için 100’ün üstünde kitap resimledi. Resimlediği önemli kitaplar arasında “Gılgamış Efsanesi”, “Dede Korkut Öyküleri”, “Ömer Hayyam Şiirleri”, “Bir Bennu’dur İstanbul” bulunuyor. “Karıncanın Anıları, Kör Kedi ve Sevdalı Fare”, “İstanbul Efsaneleri”, Mim. Cengiz Bektaş’ın yazdığı “Kuşun Kanadında” kitapları yayınlandı. Bunların yanı sıra sayısız kitap kapağı, afiş, şiir ve öykü resimlemeleri, aktüel ve kültürel dergilerde illüstrasyonları yayınlandı. Posta Genel Müdürlüğü tarafından “Uluslararası Intercept Pullar-Masallar ve Efsaneler Serisi”, “Atatürk”, “23 Nisan” başlığı altında pulları basıldı. 1998 ve 2000’de Japonya ve Bratislava “Selected Worlds Illustrators Biennali” (Seçilmiş Dünya İllüstratörleri Bienali)’ne seçildi.

Ülkemizde olduğu kadar yurtdışındaki başarıları ile tanınan sanatçı, Doğu Avrupa İllüstrasyon Bienali’nde aldığı ödül ile “Seçilmiş Dünya İllüstratörleri” arasında yer aldı. 2009 yılında Polonya Resim Bienali ve 2010 yılında Çek Cumhuriyeti, Pilsen IV. Resim Bienali ve 2010 yılında Üsküp Uluslararası Afiş Yarışması’nda, 2011-2012 yıllarında Polonya, Üsküp, Pilsen Çizgi Bienallerinde jüri üyesi olarak görev yaptı. Temmuz 2015’de “Accedemia di Belle Arti ti Torino” Uluslararası Güzel Sanatlar ve Tasarım Kurumları Torino Sanat Fastivali-Fisad 2015’de Türkiye’yi temsil etti.



Eserleri Japonya Hiroko Mori ve Stasys Müzesi, Alanya Belediye Reisliği Adana Müzesi Mersin Üniversitesi ve çeşitli özel koleksiyonlarında bulunuyor. İllüstratörler Derneği, Upsd, Çocuk Edebiyatı Araştırma Derneği, Görsav Görsel Sanatlar Vakfı, Kadın Eserleri Kütüphanesi genel kurulu üyesiydi.



