Kadıköylü kadınların üretim ve dayanışma ağı Potlaç’ın buluşma ve faaliyet mekanı açıldı. Kuşdili’ndeki ‘Potlaç Atölye’, kadınlar için güçlenme, sosyalleşme ve üretme alanı olacak.

Kadıköylü üreten kadınların buluşma noktası Potlaç ağında, Moda’daki satış noktası ve Caddebostan’daki Potlaç Dükkân’dan sonra şimdi de Kuşdili’nde ‘Potlaç Atölye’ açıldı. Kuşdili'nde Kadıköy Belediyesi'ne ait Sosyal Merkezi’nin 4. katı Potlaç’lı kadınlar için buluşma mekânı olarak tasarlandı ve hizmete girdi.

Kadınların hem birbirleri hem de belediyedeki kolaylaştırıcı görevliler ile 2 ayda 1 kez bir araya geldikleri ‘’2DE1 buluşmalar’’ adlı rutin toplantı 17 Ocak Çarşamba günü gerçekleştirildi. Bu rutin toplantı bu kez Kadıköy Belediyesi Kuşdili Sosyal Hizmet Merkezi’nde yapıldı. Böylelikle Kuşdili Potlaç Atölye de kadınların kullanımına açılmış oldu.Her toplantıda olduğu gibi bu toplantının başında da Potlaç’ın geldiği nokta içeriksel ve rakamsal olarak paylaşıldı. Ardından da Kuşdili Potlaç Atölye tanıtıldı. Potlaç Ağı'ndaki 715 kadının birlikte daha fazla vakit geçirerek sosyalleşmelerini, birbirlerine deneyimlerini aktarabilmelerini ve aynı zamanda üretim yapabilmelerini sağlayacak ortak kullanımlı bir mekan olan bu atölye; sadece Potlaçlı kadınlara değil Kadıköylü tüm kadınlara, kadın ve LGBTİ örgütlerinin de kullanımına ücretsiz olarak açık.

‘’POTLAÇ KURUMSALLAŞIYOR’’

Toplantıya konuk olarak katılan ve kısa bir konuşma yapan Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu, Potlaç projesinin kısa sürede bu kadar ileri bir noktaya varmasını gurur verici olarak niteledi. Nuhoğlu, ‘’Özgürleşmenin şartlarından biri ekonomik bağımsızlıktır. Sizler, üretime katılarak bunu burada başarıyorsunuz. Ama aynı zamanda ve daha da önemlisi kendi aranızda ir dayanışma yaratıyorsunuz. Yani hem kendinize, hem Kadıköy’e hem de topluma katkı sunuyorsunuz. Potlaç’ın ileride daha da güzel noktalara geleceğine inanıyorum. Kurum olarak sizi destekliyoruz’’ dedi.

Başkan Yardımcısı Bahar Yalçın da ‘’Bugün bu toplantının bu binada yapılmasının özel bir önemi var. Sizlerin ayağının Potlaç Atölye’ye alışması için bir adım bu’’ diyerek sözlerine başladı. Potlaç’ın her geçen gün daha da büyüyüp kurumsallaştığını, katılan kadın sayısının artığını, buna paralel olarak da satış noktalarının da artacağını söyleyen Yalçın, ‘’Potlaçlı kadınlar birbirini ne kadar iyi tanırsa ve ne kadar fazla kadın bu ağa dahil olursa Potlaç o kadar verimli oluyor. İki amacımız var. İlki ticari olarak bu işi büyütmek. Diğeri de kadınlar arasındaki bu dayanışmayı güçlendirmek. Bu iki hedef birlikte ilerlemeli’’ dedi. Yalçın, Potlaçlı kadınları ’bu dayanışma ağına sahip çıkmaya’, üretim yapan diğer tüm Kadıköylü kadınları da ‘Potlaç’a katılmaya’ davet etti.

ATÖLYEDE NELER OLACAK?

Potlaç Atölye’nin kolektif ve eşit kullanım, hiçbir şekilde ticari faaliyette bulunulmaması, mekânda verilecek tüm eğitimlerin ve deneyim aktarımlarının ücretsiz olması, faaliyetlerde çeşitlilik ve kadın sorunları ve kadın hakları temelli konularda faaliyetler gibi ilkeleri bulunuyor.

Atölye programından bazı başlıklar şöyle;

Atölye ve eğitimler: Uzmanlar tarafından kadınlara bilgi ve deneyim aktarımı olacak. Koçluk ve kariyer gelişimi, girişimcilik, kooperatifleşme, örgütlenme, şiddetsizlik, ayrımcılık, toplumsal cinsiyet, kadına yönelik şiddet ve şiddetle baş etme yöntemleri, ürün geliştirme, dijital okuryazarlık, kodlama, Örneğin Kadının İnsan Hakları Eğitim Programı (KİHEP) grup eğitimi, Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı (KEDV) eğitimleri, Wordpress ve site geliştirme, e-ticaret, pazarlama teknikleri, reklamcılık ve tanıtım, beden olumlama, sosyal medya, öz savunma (wendo), sosyal girişimcilik, psikodrama, çocuk hakları, çocuk gelişimi, gibi konularda tek seferlik veya seriler halinde atölye ve eğitim etkinlikleri yapılacak.

Uzmanlar tarafından kadınlara bilgi ve deneyim aktarımı olacak. Koçluk ve kariyer gelişimi, girişimcilik, kooperatifleşme, örgütlenme, şiddetsizlik, ayrımcılık, toplumsal cinsiyet, kadına yönelik şiddet ve şiddetle baş etme yöntemleri, ürün geliştirme, dijital okuryazarlık, kodlama, Örneğin Kadının İnsan Hakları Eğitim Programı (KİHEP) grup eğitimi, Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı (KEDV) eğitimleri, Wordpress ve site geliştirme, e-ticaret, pazarlama teknikleri, reklamcılık ve tanıtım, beden olumlama, sosyal medya, öz savunma (wendo), sosyal girişimcilik, psikodrama, çocuk hakları, çocuk gelişimi, gibi konularda tek seferlik veya seriler halinde atölye ve eğitim etkinlikleri yapılacak. Atölyede Serbest Zaman: Günün belli bir bölümünde 3-4 saatlik sürelerde kadınlar bir arada üretim yapabilecek, birbirleriyle sohbet edebilecek. Bu zaman dilimi daha ziyade Potlaç Ağı’ndan, el işi üretimi yapan kadınlar olmakla birlikte ilgi duyan tüm kadınlara da açık. Bu etkinlik serisi 23 Ocak 2018 Salı günü başlayacak, her salı ve perşembe günleri 15.30-18.30 saatleri arasında yapılacak.

Günün belli bir bölümünde 3-4 saatlik sürelerde kadınlar bir arada üretim yapabilecek, birbirleriyle sohbet edebilecek. Bu zaman dilimi daha ziyade Potlaç Ağı’ndan, el işi üretimi yapan kadınlar olmakla birlikte ilgi duyan tüm kadınlara da açık. Bu etkinlik serisi 23 Ocak 2018 Salı günü başlayacak, her salı ve perşembe günleri 15.30-18.30 saatleri arasında yapılacak. Tematik Sohbetler: Kadınların bir araya gelerek, feminizm, kadın hakları, kadın hareketi, çalışma yaşamındaki haklar ve dezavantajlar, kadın sağlığı gibi birçok konu üzerine düşüncelerini tartışabilecekleri bir serbest tartışma etkinliği.

Kadınların bir araya gelerek, feminizm, kadın hakları, kadın hareketi, çalışma yaşamındaki haklar ve dezavantajlar, kadın sağlığı gibi birçok konu üzerine düşüncelerini tartışabilecekleri bir serbest tartışma etkinliği. Film/kitap okumaları: Kadın filmleri, toplumsal cinsiyet temalı filmlerin, LGBTİ filmlerinin gösterilmesi ve filmler üzerine tartışma yürütülecek. Bu, tüm kadınlara açık bir etkinlik türü olacak. Kitaplık için alınacak kitap seçkisinden bir kitap her ay ayın kitabı ilan edilecek ve ayda bir kez, kitabı okumuş olarak gelen kadınlar, kitap üzerine tartışma yürütecek.

Fotoğraflar: GÜRBÜZ ENGİN