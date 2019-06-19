Patnoslulardan nezaket ziyareti

Patnos Spor Kulübü dayanışma gecesinde yaşanan gerginliğin ardından Ağrı Patnos Derneği temsilcilerinin içinde bulunduğu bir heyet Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı’na nezaket ziyaretinde bulundu

Pendik’te düzenlenen Patnos Spor Kulübü dayanışma gecesinde AKP'li Meclis Üyesi tarafından Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı'ya yapılan saygısızlığın ardından Ağrı Patnos Derneği temsilcilerinin içinde bulunduğu bir heyet Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı’na nezaket ziyaretinde bulundu.

İstanbul Patnos Derneği Başkanı Burhan Önaç, Patnosspor Başkanı Çetin Tezcan, Ataşehir Ağrılılar Dernek Başkanı Ebubekir Tanrıkulu’nun yanı sıra Ağrılı işadamları ve temsilcileri Odabaşı’nı makamında ziyaret etti. Pendik’teki nezaketsizlikten duydukları üzüntüyü dile getiren heyet, yaşananların Patnosluları temsil etmeyen bir tavır olduğunun altını çizdi. Odabaşı’na plaket takdim eden heyet, Başkan Odabaşı’na Patnosspor atkısı hediye etti.

Kadıköy Belediye Başkanı Odabaşı da Patnoslulara ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederek, Patnosluların hemşerileri olduğunu ve kapısının her zaman açık olduğunu dile getirdi.

NE OLMUŞTU?

2018-2019 futbol sezonunda Ağrı Amatör Ligi şampiyonu Patnos Spor Kulübü’nün dayanışma gecesine davet edilen Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı sahneye davet edildikten sonra önce mikrofonunun sesi kesilmiş sonra da Pendik Belediyesi’nin AKP’li Meclis Üyesi İdris Bilici tarafından konuşması engellenmişti. Geceyi Pendik Belediyesi’nin düzenlediğini, parasının kendileri tarafından ödendiğini söyleyen Bilici, “Burada siyaset yapamazsınız” diyerek Odabaşı’nın konuşmasını müdahale etmişti. Mikrofonu Bilici’ye geri veren Odabaşı, sahneyi terk etmiş ve “Ben buraya Patnosluların davetlisi olarak geldim, selamlama yapacakken, beyefendi bana ‘siyaset yapamazsınız’ dedi. Selamlama yapacaktım, beyefendinin zoruna gitti. Ben belediye başkanının ya da belediyesinin değil Patnosluların davetlisiyim. Patnosluların başımız üzerinde yeri var ama bu saygısızlıktır” demişti. AKP’li Meclis Üyesi İdris Bilici'nin bu tavrı sosyal medyada da büyük tepki toplamıştı.