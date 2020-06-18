Pandemiye karşı örnek dayanışma

Kadıköy Belediyesi’nin pek çok çalışanı salgın sürecinde, kendi çalışma alanları dışındaki işleri gönüllü yüklenerek dayanışmanın en güzel örneğini sergiledi. Kimi erzak dağıttı, kimi 7/24 çağrıları yanıtladı. Söz bu dönemin özverili insanları belediye çalışanlarında….

HABER: Simge KANSU/ Görkem DURUSOY

Tüm dünyada ve ülkemizde hızlı bir yayılma gösteren korona virüsü, insanlığı çok derinden etkiledi. Hem psikolojik hem de ekonomik anlamda zorlu bir süreç yaşayan insanlar, virüsün etkilerini hissetmeye devam ediyor. Yardımlaşmanın ve desteğin önemini daha iyi kavramımızı sağlayan salgın döneminde Kadıköy Belediyesi, bünyesinde bulunan tüm personeliyle hizmetlerini en üst düzeye çıkardı. Farklı meslek gruplarından insanlar, uzmanlıkları dışındaki birimlerde görev alarak sürece katkı sağladı. Güvenlik görevlisinden spor eğitmenine pek çok çalışan, korona virüsü sürecinde gönüllü olarak ihtiyaç sahibi insanlara ulaştılar. Üst düzey bir dayanışma ve yardımlaşma örneği gösteren Kadıköy Belediyesi çalışanları, bu süreçte neler yaşadıklarını Gazete Kadıköy’e anlattı.

“YALNIZ OLMADIĞIMIN FARKINA VARDIM”

Hazal Tanrısever: İki yıldır Kadıköy Belediyesi’nde proje yöneticisi olarak çalışıyorum. Korona virüsü başladıktan hemen sonra çağrı merkezinde bir yığılma oldu. Bu yığılmadan sonra Kadıköy Belediyesi, çalışanlarına çağrı merkezinde çalışmak isteyip istemediklerini sordu. Kamu bilinciyle çalışmak istediğimizi belirttik. Hemen gönüllü oldum ve çok heyecanlandım. İlk başta biraz şaşırdım ve yapabilir miyim diye düşündüm. Çünkü tamamen farklı bir konu üzerine çalışacaktık. Çağrı merkezinde çalışan arkadaşlarımızla beraber hem işi öğrendik hem de çalıştık. Sokağa çıkma yasağı olduğunda bile bizler buraya gelip çalışıyorduk. Benim için çok güzel bir deneyimdi. Vatandaşlarla birebir iletişime geçip onların sorunlarını dinledik. Kamu yararına çalışan biri olduğum için bana ayrı bir perspektif kazandırdı diyebilirim. Bu süreçte yaptığım iş empati kurmamı sağladı. Değişik hikâyeler dinledik ve çok fazla anı biriktirdik. Korona süresince yalnız olmadığımı ve benden başka da mücadele eden insanların olduğunun farkına vardım. Sokaklar boş da olsa, telefon başında insanlarla bir bağ kurabilmeyi başardık. Arayan insanların bazılarının çok büyük sorunları vardı. Daha önce yaptığım işlerden ötürü bu tarz bir olayla hiç karşılaşmamıştım. O yüzden çok fazla üzüldüğüm ve duygusallaştığım anlar oldu. Kadıköy Belediyesi’nin bu süreçte iyi bir sınav verdiğini düşünüyorum. Herkesin elinden geleni yaptığını gördüm ve kamuda çalışmanın önemini bir kez daha anladık. İyi geri dönüşler almamız ve insanların bize teşekkür etmesi beni daha da motive etti. Tekrar böyle bir durum olursa tereddütsüz kabul ederim.

“DAHA VERİMLİ ÇALIŞMAYA BAŞLADIM”

Mert Nuray: Yaklaşık 6 yıldır Kadıköy Belediyesi’ne bağlı olarak Kozyatağı Kültür Merkezi’nde salon sorumlusu olarak çalışıyorum. Korona virüsü döneminde çağrı merkezinde görev aldım. Kadıköy Belediyesi’nin bu çalışmasını çok yararlı buluyorum. İnsanlardan çok fazla destek aldık. İhtiyacı olan insanlara yardımcı olmak bizim için de çok güzeldi. Çok yoğun bir süreç yaşadık ama her şey yolundaydı. Orada ne yapacağıma dair hiçbir fikrim yoktu ama çalışarak her şeyi öğrendim. İnsanlara yardım etmeye başlayınca ve bir dayanışma içinde olduğumu fark edince daha verimli çalışmaya başladım. Süreç bizler için de çok zorlu ve korkutucuydu fakat elimizden gelenin en iyisini yaptık. En azından bir nebze de olsa insanları rahatlattığımızı düşünüyorum. Kadıköy Belediyesi ihtiyaç sahiplerine sıcak yemek ve erzak yardımı yaparak bence çok büyük bir iş başardı. Bu tarz hizmetler dayanışma açısından çok önemli.

“HERKESİN ÖZVERİLİ OLMASI GEREKİYOR”

Erdem Coşar: Kadıköy Belediyesi’nde 11 yıldır güvenlik görevlisi olarak çalışıyorum. Korona virüsü sürecinde paket dağıtım ekibinde görev aldım. Hepimiz itiraz etmeden, gönüllü olarak bu işe başladık. Amirimiz Erkan Aras, motivasyon olarak bizim en büyük destekçimiz oldu. Kendi ekip arkadaşlarımız arasında da yardımlaşarak bu işi sağlıklı bir şekilde yürüttük. Bu proje Kadıköy halkı için çok yararlı oldu. Erzak götürdüğümüz yerlerde ihtiyaç sahibi insanları gördüğümüzde çok duygulandık. Kişisel olarak çok önemli bir tecrübe yaşadım. Artık nerede ihtiyaç sahibi insanlar olduğunu ve neler yapılabileceğini biliyorum. Biz bu projeden bağımsız olarak, kendi arkadaşlarımız arasında da yardım toplayarak insanlara destek olduk. Tüm güvenlik görevlisi personeli olarak her türlü desteğe açığız. Bünyemizdeki kişi sayısına göre çok üst düzey bir iş başardık. İnsanlar hiç izin yapmadan işe geldi. Sokak sokak dolaşıp ihtiyaç sahibi insanlara ulaşmaya çalıştık. Tıpta da her şey bir yere kadar. Bu süreci atlatabilmemiz için herkesin özverili olması gerekiyor.

“HİÇ DÜŞÜNMEDEN KABUL ETTİM”

Neslihan Gökçe: Kadıköy Belediyesi Tasarım Atölyesi Kadıköy’de iki yıldır sanat yönetmeni olarak çalışıyorum. Korona virüsü salgını döneminde destek ekiplerine ihtiyaç duyulduğu için çağrı merkezinde görevlendirildim. Yardımlaşma adına önemli bir hizmet olduğu için bu görevi hiç düşünmeden kabul ettim. Görev süresi boyunca alınan yüzlerce çağrıyı yetkili arkadaşlarımın da yönlendirmeleri sayesinde doğru ve gerekli bilgileri vererek yanıtladım. Aramaların çoğu sokağa çıkma yasağı olan 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızdan gelmekteydi. Taleplere zamanında cevap vermek ve memnun olduklarını bilerek konuşmayı sonlandırmak duygusal anlamda iyi hissettiriyordu. Bu görevde elimden gelenin en iyisini yaptığımı düşüyorum. Salgın sürecinde böyle bir ekibin parçası olduğum için mutlu hissediyorum.

“ELİMDEKİLERİN KIYMETİNİ ANLADIM”

Orkun Sofuoğlu: 12 yıldır Kadıköy Belediyesi’nde ses ve ışık teknikeri olarak çalışıyorum. Korona virüsü sürecinde paket dağıtım ekibinde gönüllü olarak yer aldım. Herhangi bir rahatsızlığım yoktu ve insanlara yardım edebilecek durumdayım. Yardımlaşmayı seven bir birey olduğum için bu süreçte evde duramazdım. Bu nedenle teklifi hemen kabul ettim. Bu süreçte yardım edilecek insan sayısı çok fazlaydı. Bu insanlara ulaşılması gerekiyordu. Bu görevi yerine getirirken manevi konulara olan ilgim arttı diyebilirim. Kötü durumda olan insanlara ulaştıkça elimdekilerin kıymetini anladım. Çalıştığımız süreçte bize haftalık bir liste veriliyordu ve bir gün içinde yaklaşık 80 adrese teslimat yapıyorduk. Bu tarz olaylarda insanların dayanışma içerisinde olması çok değerli. İhtiyaç olduğu takdirde bireysel olarak desteğe hazırım. Kamu kuruluşunda çalışmayan insanlar da kesinlikle ihtiyaç sahibi insanların yanında olmalılar.

“YARDIM EDEBİLMENİN MUTLULUĞUNU YAŞADIM”

Hasret Atlıbaşı: Yaklaşık 3 yıldır Kadıköy Belediyesi bünyesinde yüzme havuzunda jimnastik antrenörü olarak çalışıyorum, aynı zamanda yaz okulunda da tenis antrenörlüğü yapıyorum. Korona virüsü sürecinde belediyemiz çağrı merkezine destek vermemizi talep etti ve biz de hemen kabul ettik. İlk başlarda biraz zorlandığımı söyleyebilirim. Örneğin ben bilgisayardan pek fazla anlamam, teknoloji ile aram iyi değildir. Yardımcı olup olamayacağım konusunda tereddütlerim vardı. Ama beklediğim gibi olmadı, her şey çok güzel ilerledi. Üstlendiğim görev bana çok şey kattı. Belediyenin ne iş yaptığını öğrendim ve farklı bir meslek edindim. Bir gün sakatlık yaşarsam ve spora devam edemezsem benim artık yapabileceğim bir meslek daha var. Orada çok güzel arkadaşlıklar edindim ve bir nebze de olsa personelin yükünü hafiflettim. Pandemi döneminde gönüllü olarak çalışarak hem kendimi gururlandırdım hem de yardım edebilmenin mutluluğunu yaşadım. Umarım böyle bir durum bir daha yaşanmaz fakat yaşanırsa da bizler spor müdürlüğü olarak ihtiyaç sahibi insanların her zaman yanındayız.

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Kadıköy Belediyesi salgın boyunca neler yaptı?

Covid-19 vakalarının Türkiye’de de görülmeye başlanmasıyla birlikte, öncelikli olarak 65 yaş üstü vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla Kadıköy Belediyesi bünyesinde Korona Kriz Masası oluşturuldu ve hızlıca çalışmalara başlandı. Bu masada öncelikli olarak Kadıköy Belediyesi’nin 444 55 22 numaralı çağrı merkezine gelen sıcak yemek, ilaç ve market alışverişi gibi talepleri karşılamak üzere planlamalar yapıldı. Zamanla değişen talepler, beklentiler ve ihtiyaçlar da yine kriz masasında değerlendirilerek hızlıca çözüme kavuşturuldu.

24 Mart – 29 Nisan arasında; 2.011 haneye 61.373 öğün sıcak yemek dağıtıldı ve 28.245 kişiye ulaşıldı, 1.921 kişiye eczane ve market alışverişi yapıldı. Ayrıca talep edilmesi halinde yaş almış vatandaşların maaşları çekilip kendilerine teslim edildi. 700 kişiye hasta bezi dağıtıldı. Mart ayında 1.146 haneye 2.011 kez gıda, 1.146 kez de temizlik malzemesi için kart yüklemesi yapıldı. Nisan ayında ise 1.162 haneye 2.035 kez gıda alımı için yükleme yapıldı, hem Mart hem de Nisan ayında 180 kişiye bebek bezi alımı için yükleme yapıldı. 8.500 haneye içerisinde maske, el dezenfektanı, sabun gibi temizlik malzemelerinin bulunduğu hijyen kiti ulaştırıldı. 2.824 haneye kuru gıda yardımı yapıldı, 4.735 çocuğa destek paketi verildi. Hasta nakil hizmetlerinden 363 kişi yararlandı. Kadıköylülerin toplu taşıma araçlarına binmemeleri ve kalabalık alanlara girmemeleri için Mobil Belediye hizmeti başlatıldı. 4 adet mobil hizmet noktası her gün 8 mahallede olacak şekilde hizmete sokuldu. Online Belediye sistemine geçilerek, ertelenmek zorunda kalınan etkinlikler daha küçük ölçeklerde sosyal medya hesapları üzerinde gerçekleştirilmeye başlandı ve 300 bin kişiye erişildi. Her zamankinden daha çok bizlere ihtiyacı olan sokak hayvanlarını beslemek için Veteriner Müdürlüğü, hayvanların uğradığı alanlara 21 Mart’tan bu yana yaklaşık 750 kilo mama bıraktı.