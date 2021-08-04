Pandeminin sessiz mezunları

Kampüslerden uzak kalarak diploma alan üniversite öğrencileri, buruk bir mezuniyet süreci yaşıyor

Ülkemizde ilk korona virüsü vakalarının görülmesiyle beraber yüz yüze eğitime geçici olarak ara verilmişti. Yaklaşık iki yıl boyunca okula gidemeyen öğrenciler, online olarak öğrenimlerine devam etti. Bu süreçte diplomalarını ellerine alan üniversite öğrencileri hem buruk bir mezuniyet yaşıyor, hem de aldıkları uzaktan eğitimin niteliğinden şüpheli. Mezuniyet sevinci yaşayamayan üniversiteliler, yaşadıkları durumu gazetemize anlattı.

“EŞİT ŞARTLAR SAĞLANMADI”

İstanbul Üniversitesi Gazetecilik bölümü mezunu Mahir Halisdemir, “Daha önce hiç karşılaşmadığım bir salgın sürecinin ortasında buldum kendimi. Bu benim için de farklı bir psikoloji oldu. Yaşam şeklimiz birden değişti, yeni normal düşüncesine kendimizi alıştırmak durumunda kaldık. Bu durum elbette öğrenciler açısından kolay geçmedi. Üniversitemizden, arkadaşlarımızdan, sosyal hayatımızdan uzak kalmak bizleri olumsuz etkiledi. Eğitim hayatımızdan uzak kalmamız yetmezmiş gibi, stajyer olarak iş bulma imkânlarımız da pandemi gerekçesiyle kısıtlanmış oldu. Ülkedeki ekonomik koşulları ve gidişatı düşündüğümde mezun olmuş olmam benim için pek bir şey ifade etmiyor. Çünkü mesleğimi hayal ettiğim şartlarda yapabileceğimden emin değilim. Yarın ne olacak düşüncesi her genç gibi beni de endişelendiriyor” diyor ve şöyle devam ediyor: “Salgın sürecinde online eğitim ile devam etmiş olsak da birçok öğrenci için eşit şartların sağlanamadığı düşüncesindeyim. Öğrenciler olarak biz hem maddi anlamda zorlanırken hem de gelecek kaygısı taşıyarak bu süreçten kazançlı çıkamazdık elbette. Online eğitimin bu anlamda pek bir katkısı olmadı. Yüz yüze eğitim aldığımız dönemde en azından karşılıklı etkileşim sağlayabiliyor, üniversitede arkadaşlarımızla vakit geçirebiliyorduk. Uzaktan eğitimde ne verimli bir öğrenme süreci gerçekleştirebildik ne de derslere tam anlamıyla odaklanabildik.”

“NİTELİKLİ EĞİTİM ALMADIM”

Siirt Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu mezunu Melek Alkiş, konuyla ilgili şunları dile getiriyor: “Böyle bir süreçte mezun olmak gerçekten de hiç istenmeyecek bir durumdu. Yani üniversite hayatına, mezuniyete dair çok güzel hayâllerim vardı. Çok üzüldüm açıkçası çünkü yeni bir yer görmeyi, yeni insanlar tanımayı hep çok sevmişimdir ama maalesef öyle bir şey olmadı. Özgürlüğün tadına varacağım zamanı yaşayamadan mezun oldum. Uzaktan eğitim süreci boyunca kesinlikle nitelikli bir eğitim almadım. Uzaktan ne kadar verimli bir eğitim alabilirsiniz ki? Dersler online yapıldığı için katılım çok az oluyordu. Zaten katılan da internet ve teknolojik sıkıntılar yaşıyordu. Açıkçası kimsenin bu süreçte eğitimden verim aldığını düşünmüyorum ve ilerde bu bilgisizlikle mesleğimi nasıl icra edeceğim inanın hiç bilemiyorum.”

“MUTLULUĞU BURUK YAŞIYORUM”

Çukurova Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünden mezun olan Ozan Bozdoğan, “Mezun olmak mutluluk verici bir his ama maalesef bu mutluluğu buruk yaşıyorum. İki yıldır kampüste olmamanın da etkisi var ama beni asıl endişelendiren bu süreçte aldığım eğitimin kalitesi ve beni iş hayatına gerçekten hazırlayıp hazırlamadığı. Türkiye’de pandemiden önce de üniversitelerin eğitimi tartışmalı bir durumdaydı. Bunun üzerine bir de hiçbir üniversitenin hazır olmadığı pandemi süreci başlamış oldu. Uzaktan eğitim başladığı zamandan bu yana pek çok arkadaşım maddi yetersizliklerden dolayı dersleri zar zor takip edebildiler, ders notlarına ulaşmakta sıkıntı yaşadılar. Bazıları eğitim öğretim hayatlarını dondurmak, bazıları ise tamamen bitirmek zorunda kaldılar. Derslere giremeyen akademisyenler, notları yükleyemeyenler, yani kısacası nitelikli eğitim bir tarafa kimi yerde eğitimin kendisine bile ulaşamadığımızı düşünüyorum.” diyor.