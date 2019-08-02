Özsüt’te mutlu son

Maaş ve tazminatlarını almak için 3 Temmuz’dan bu yana eylemde olan Özsüt işçilerinin direnişi sonuç verdi.

HABER: Dilara Çetin Aylarca ödenmeyen ücretlerinin, fazla mesailerinin ve ihbar tazminatlarının ödeneceği sözü verilen Özsüt işçilerinden on altısı eylemleri sonucu haklarını alırken iki arkadaşlarının alacaklarının ödenmemesi üzerine 24 Temmuz Perşembe günü Kadıköy Özsüt şubesi önünde eylem yapmışlardı. Bu eylemler sonucunda Özsüt Bölge Müdürü İsmail Çelebi, maaşların ödeneceğini söylemişti. Özsüt’ün Kadıköy şubesi önünde 30 Temmuz Pazartesi günü toplanan işçiler, Türkiye genelinde 6 şubesi ve 1 fabrikası bulunan şirketin Yönetim Kurulu Üyesi tarafından gelen telefonla maaşların bir kısmının yatırıldığını, geri kalan işçilerin maaşlarının da Ağustos ayında ödeneceğini açıkladı. İşçiler, direnişlerinin kazanımla sonuçlanmasını Kadıköy Özsüt şubesi önünde halaylarla kutlarken “Direne direne kazandık”, “Özsüt işçisi yalnız değildir” sloganları attı.