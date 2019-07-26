Özsüt eylemleri devam ediyor

Aylardır maaşları ödenmeyen Özsüt işçilerinin yaptığı eyleme polis müdahale etti, çok sayıda işçi gözaltına alındı. İşçiler, müdahalelere rağmen eylemlerini sürdüreceklerini açıkladı

Haber: Seda Şilfeler

Özsüt kurumsal markasıyla faaliyet gösteren STP Gıda Sanayi Ticaret AŞ. firmasında çalışan işçilerin haftalardır süren eylemi 17 Temmuz da işçilere verilen, maaşları ile birlikte mesai ücretleri ve ihbar tazminatlarının ödeneceği sözü ile sonlandırılmıştı. İşçiler Özsüt’e 24 Temmuz Perşembe gününe kadar süre vermiş, maaşları ödenmemesi halinde eyleme tekrar başlayacaklarını belirtmişlerdi. Beklenen sürede haklarını hala alamayan işçiler, Kadıköy Özsüt Şubesi önünde tekrar eyleme başladı.

Kadıköy Rıhtım İşbankası önünden, Özsüt şubesine yürüyen işçiler “Haksızlık varsa, direniş de var!”, “Özsüt sözünü tut, hakkımızı ver.”, “Direnen İşçiler yenilmezler!” sloganları attı.

“TÜRKİYE DE EYLEMLER OLACAK”

Biri mobing uygulaması ile işten çıkarılmış olan işçi olmak üzere iki işçinin toplamda 16 bin lira alacağı olduğunu söyleyen, işçiler adına açıklamalarda bulunan Umut Marangoz “Özsüt’ü arıyoruz nakit yok, yetiştirmeye çalışıyoruz diyorlar. Siz yetiştirmeye çalışırken, biz her gün burada Özsüt’ün önünde olacağız. Biz çalışan, işten çıkartılan insanlar olarak kararlıyız. Bu ülkede haksız, hukuksuz işten çıkartılan insanlardan birisiyiz. O yüzden biz de Özsüt işçileri olarak bugünden itibaren oturma eylemi yapıyoruz. Öğrenci arkadaşımız üniversite harcını yatıracak ama yatıramıyor, diğer arkadaşımız askere gidecek şu anda belirsiz, parasal anlamda sıkıntılılar. Arkadaşlarımızın hakedişleri yatırılıncaya kadar buradayız. Yarından itibaren tüm Türkiye’de Özsüt önünde eylemler olacak. Bunları göze almıyorlarsa, bizim arkadaşlarımızın emeklerini yatırsınlar, bayram mesailerini yatırsınlar, yemek kartlarını yatırsınlar. Kazanmak direnmekle gelir.” şeklinde dayanışma çağrısında bulundu.

Dev-Turizm İş Sendikası Marmara Bölge Şube Başkanı Tugay Özdemir de, eylem yerine gelip sendika olarak Özsüt işçilerinin yanında olduklarını belirtti. Açıklamanın ardından oturma eylemi yapan işçilere polis müdahale etti. Müdahale sırasında 21 kişi gözaltına alındı ayrıca görüntü almaya çalışan gazeteciler engellendi. Gözaltına alınan işçiler gece serbest bırakıldı.

CHP’YE TEŞEKKÜR ZİYARETİ

İşten atılan Özsüt çalışanları, verdiği desteklerden ötürü CHP Kadıköy İlçe Başkanı’na teşekkür ziyareti gerçekleştirdi. 19 Temmuz Cuma günü CHP Kadıköy İlçe Başkanlığı’nda gerçekleşen ziyarette Ali Narin işçileri destekleyeceklerini vurgulayarak “Bu süreç sizin açınızdan oldukça önemliydi. Bizde tüm bu hak arama süreçlerinde elimizden geldiğince herkesle beraber yan yana olmaya çalışıyoruz. Gerilim bir hayli yüksekti ve bizim orada bulunmamızın pozitif olacağını düşündük. Sizin haklarınızı alıyor olmanız bizim için önemliydi. Umarım tüm emek cephesindeki arkadaşlar buna benzer haklarıyla ilgili mücadelelerinde sonuç alırlar. Bunu da hep beraber yapacağız, sizlerde bizlerde kim olursa olsun destek vererek sonuca ulaşmaya çalışacağız.” dedi.

Özsüt direnişçileri de Ali Narin’e “Sizler bizi o gün yılmadan güneşin altında beklediniz. CHP Partisini temsil ediyorsunuz ama kişisel anlamda da direnişe bireysel bir destek de verdiniz. Bize büyük bir güç verdiniz. Bütün arkadaşlarımız adına size tekrardan teşekkür ediyoruz. Yanımızda olmanız her manada büyük bir destekti. Bizlerden de bir isteğiniz olursa her zaman destek olmaya hazırız. “ diyerek teşekkür etti.