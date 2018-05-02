Özge’yi ezen sürücüye iyi hal indirimi

Üniversite öğrencisi Özge Kandemir'in davası 2 yılın ardından sonuçlandı. Kandemir’i öldüren sürücüye 3 yıl 4 ay hapis cezası verildi

İki yıl önce Moda’da hayatını kaybeden Özge Kandemir’e (22) çarparak ölümüne neden olan şoför Aydın Yanık’ın yargılanmasına devam edildi. 2 Mayıs Çarşamba günü Anadolu 9. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davaya tutuksuz sanık Aydın Yanık ve tarafların avukatları katıldı.

MAHKEME RAPOR TALEBİNİ REDDETTİ

Kazada hayatını kaybeden Özge Kandemir’in babası Rıza Kandemir, sanığın cezalandırılmasını talep etti. Soruşturma aşamasında dosyaya gelen bilirkişi raporlarında sürücünün asli, yaşamını yitiren Kandemir'in ise tali kusurlu olduğu yönünde görüş bildirilmişti. Adli Tıp Kurumu Trafik İhtisas Dairesi'nce hazırlanan raporda ise kamyon sürücüsü ‘asli ve tam kusurlu’ bulunurken, Kandemir kusursuz bulunmuştu.Mahkeme, iki rapor arasındaki çelişkiyi gidermek için İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) trafik kürsüsüne başvurmuştu. İTÜ’nün hazırladığı raporda da kamyon şoförü ile Kandemir’in olayın meydana gelmesinde birinci derecede etkili olduğu belirtilmişti. Kandemir’in avukatı Ömer Gedik raporlar arasındaki çelişkilere dikkat çekerek, “Yayalara kusur atfedilmesi mümkün değildir. Sanık savunmasında yayanın kaldırımda olduğunu beyan etmişti. Kaza tespit tutanağı da bunu gösteriyor. Tüm bu itirazlara ilişkin ek raporda bir açıklama yapılmamıştır. İTÜ Adli Tıp Kurumu’nun denetim makamı değildir.” dedi. Avukat Gedik, raporlardaki çelişkilerin giderilmesi için Adli Tıp İhtisas Dairesi’nden genişletilmiş rapor talep etti. Mütalaaya ilişkin de değerlendirmede bulunan Gedik, sanığa taksirden değil bilinçli taksir hükümlerinin uygulanmasını talep etti. Mahkeme, çelişkilerin giderilmesi için yeniden rapor alınması talebini reddetti.

İYİ HAL İNDİRİMİ UYGULANDI

Tarafları dinleyen mahkeme heyeti kararını açıkladı. Sanık Aydın Yanık’ın taksirle Özge Kandemir’in ölümüne ve bir kişinin yaralanmasına sebebiyet verdiğine hükmeden mahkeme, Yanık’ın TCK’nın 85/2 maddesi gereğince 4 yıl hapisle cezalandırılmasına karar verdi. Mahkeme heyeti “sanığın geçmişi, yargılama sürecindeki davranışları, cezanın failin üzerindeki olası etkileri lehine etkilerini” göz önüne alarak cezanın 3 yıl 4 aya düşürülmesine karar verdi. Aydın Yanık’ın sürücü belgesine de 2 yıl süreyle el konuldu. Mahkeme başkanı, sanığın üzerine atılı suçun işleniş biçimi, işlendiği yer ve taksire dayalı kusurun ağırlığını birlikte değerlendirerek üst sınırdan ceza verilmesi ve sanığın tutuklanması gerektiği yönünde karşı oy verdi.

“KAMYONLAR ÖLDÜRMEYE DEVAM EDECEK”

Dava sonrası açıklama yapan Özge Kandemir’in teyzesi Sultan Özer, kararı kabul etmelerinin mümkün olmadığını ifade ederek, “İstinaf Mahkemesine başvuruda bulunacağız. Bu karar hafriyat kamyonları öldürmeye devam etsin demektir. Bu karar Türkiye’de adaletin olmadığının itirafıdır. Şoför korunup kollanmıştır. Hasmınız varsa trafikte öldürürseniz ceza almazsınız demektir.” diye konuştu.