Özge Kandemir anıldı

Kadıköy’de bir hafriyat kamyonunun çarpmasıyla hayatını kaybeden Özge Kandemir, ölümünün birinci yılında sevenleri tarafından anıldı. Kandemir’in teyzesi Sultan Özer, “Sistem böyle sürdüğü, denetimsizlik olduğu sürece yeni ölümler kaçınılmaz” dedi

Bir yıl önce Moda’da arkadaşıyla gezerken hafriyat kamyonun çarpması sonucu yaşamını yitiren Özge Kandemir, hayatını kaybettiği yerde anıldı.Kadıköy Kent Dayanışması Özge Kandemir’in vefatının 1.yılında kazanın gerçekleştiği Moda’da basın açıklamasında bulundu. Basın açıklamasına Kandemir’in ailesinin yanı sıra Yoğurtçu Parkı’nda yine bir hafriyat kamyonunun çarpması sonucu hayatını kaybeden Şule İdil Dere’nin annesi Nesrin Aslan ve CHP İstanbul Milletvekili Onursal Adıgüzel de katıldı.

Anmada bir konuşma yapan Kadıköy Kent Dayanışması üyesi Üzeyir Uludağ;‘İnşaat sektörüne verilen sınırsız imtiyaz ve denetimsizlik ölümlerin tek sebebidir. Bu cinayetlere sebep olan şoförlere değil inşaat ve hafriyat şirketi yöneticilerine caydırıcı cezalar verilmelidir. Bu cinayetin sorumluları Kadıköy’ün şantiye haline getirenlerdir. İstanbul Büyükşehir Belediyesi acil bir şekilde hafriyat kamyonlarının şehir içi ulaşımı konusunda kısıtlamalar getirmelidir” dedi.

Basın açıklamasına katılan ve söz alan CHP İstanbul Milletvekili Onursal Adıgüzel de “Kenti yağmalama hırsı, bu kentte yaşayan insanlara zarar veriyor. Bugün Kadir Topbaş yok. Ama İdil’in, Özge’nin hesabını kim verecek? Hesapları vermeden istifa bahanesiyle kaçıp gittiler. Topbaş, keşke bu ölümler sonrasında ‘Ben bu görevi yapamayacak hale geldim’ diyerek istifa edebilseydi” diye konuştu.

Şule İdil Dere’nin annesi Nesrin Aslan da, “Asla Kadıköy’den ayrılmayacağım ve ölene kadar başlarına belayım. Bu cinayetin peşini bırakmayacağım” dedi.

“DENETİMLİ SERBESTLİĞİ İHLAL ETTİ”

Özge Kandemir’in ölümüne sebep olan Aydın Yanık, denetimli serbestlik yasasından faydalanarak tutuksuz yargılanıyor. Aydın Yanık’ın denetimli serbestliği ihlal ettiğini söyleyen Özge Kandemir’in teyzesi Sultan Özer, “Avukatımız tarafından defalarca mahkeme heyetine iletilip, "tutuklanması gerekir" talebine rağmen, mahkeme bu konuda karar bile vermedi. Özgecan'ımızın bizden koparılmasının üzerinden bir yıl geçti. Zaman acının ilacıdır derler ya bunu söyleyenler sanırım acı görmemiş. Bir yıl ne ilaç oldu, ne de acılarımız dindi. İçimiz kan ağlayarak sürdürüyoruz yaşamımızı. Özgecan'ımız hafriyat kamyonlarının ne ilk ne de son kurbanı. Tabi tek başına hafriyat kamyonları, şoförleri de sorumlu değil. İstanbul’u ve birçok kenti inşaat haline getiren, denetimsizliği yaygınlaştıranlar da bir o katar sorumlu. Yani tek başına Aydın Yanık'ın cezalandırılması adaletin yerini bulduğu anlamına gelmeyecek. Çünkü bu sistem böyle sürdüğü, denetimsizlik olduğu sürece yeni ölümler kaçınılmaz.

Bu süre içerisinde İstanbul'a dört kez gidip geldim, hepsi de mahkeme içindi. Cumhurbaşkanı, hükümet yetkilileri "Adalet sokakta değil, yargıda aranır" diyordu ya. Biz de bu süre içerisinde adaleti adliyede, mahkemede aradık. Ama bulamadık” diye konuştu.

Adli Tıp Kurumu Trafik İhtisas Dairesi'nin "şoför yüzde yüz kusurlu" yönündeki raporuna rağmen 3. bir bilirkişi raporunun istendiğini hatırlatan Özer, “İTÜ hocalarından istenen bu rapor ise temmuz ayında iletilen talebe rağmen hala gelmedi. Duruşma 16 Kasım'da görülecek. Bakalım rapor gelecek mi? Ne yönde gelecek” dedi.

KAMYONLARIN SEBEP OLDUĞU KAZALAR

Kentsel dönüşümle birlikte hafriyat kamyonlarının mahalle aralarına kadar girmesi, ölümlü “kazaları” da arttırdı. İşte son bir yılda meydana gelen kamyon kazaları:

13 Mayıs 2016: Kurbağalıdere ıslah çalışmaları kapsamında Yoğurtçu Parkı’ndaki hafriyatı taşıyan 34 AJ 4681 plakalı kamyon, üniversite öğrencisi Şule İdil Dere (23)’yi ezerek öldürdü.

19 Mart 2016: Göztepe Fahrettin Kerim Gökay Caddesi’nde karşıya geçmeye çalışan Hüseyin Özbudak (78)’a hafriyat kamyonu çarptı. Özbudak, olay yerinde hayatını kaybetti. Önce olay yerinden kaçan kamyon sürücüsü, daha sonra Göztepe Polis Merkezi’ne teslim oldu.

15 Haziran 2016: Suadiye Kaptan Arif Sokak’ta kaldırımda yürüyen Ayşe Altın (50), yanından geçen Gökmen K.’nın kullandığı 41 UJ 560 plakalı kamyondan, ağaca takılarak düşen beton kalıplarının altında kaldı. Altın, olay yerinde hayatını kaybetti.

7 Ekim 2016: Caferağa Mahallesi Tuğlacı Emin Bey Sokak’ta seyir eden hafriyat kamyonu, Kayseri’den İstanbul’a mühendislik fuarı için gelen Özge Kandemir (22)’e çarpması sonucu öldürdü.

21 Ekim 2016: Erenköy Yakurtlar Sokakta’ki inşattaki hafriyat kamyonu, yerin çökmesi sonucu devrildi. İnşaat işçisi Mehmet Demirkaya (66) devrilen kamyonun altında kalarak can verdi.

20 Temmuz 2017: Göztepe Tanzimat ve Taşmektep Sokak kesişiminde gerçekleşen olayda T.B idaresindeki 34 JN 4556 plakalı hafriyat kamyonu, 36 yaşındaki motorlu kurye Volkan Aydemir’i ezerek öldürdü. Kazanın ardından kamyon sürücüsü olay yerinden kaçtı, bir saat sonra ise Göztepe Polis Merkezi'ne giderek teslim oldu.

5 GÜN SONRA YAKALANDI

Kamyonların sebep olduğu ölümlü kazalara bir yenisi daha eklendi. Kozyatağı Atatürk Caddesi’nde 5 Ekim Perşembe sabaha karşı sonu ölümle biten kaza meydana geldi. Yolun karşısına geçen Kader Bala’ya (51) çevreyolu yönünde seyreden plakası alınamayan kamyon çarptı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ve asayiş ekipleri Bala’nın hayatının kaybettiğini belirledi. Bala’yı ezerek ölümüne yol açan ve olay yerinden kaçtığı iddia edilen kamyonun şoförü ise 5 gün sonra yakalandı. Kameraları inceleyen polis, kaçan kamyonun plakasını ve Bala'nın ölümüne yol açan sürücünün kimliğini tespit etti. Gözaltına alındıktan sonra tutuklanan sürücü İ.Ö., İstanbul Emniyeti'ndeki ifadesinde "Bana yeşil ışık yandı, geçtim. Kör noktada kaldığı için Bala'yı göremedim" dedi.