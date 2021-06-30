Özelleştirme İdaresi Belediye’nin Kalamış başvurusunu reddetti

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, Kadıköy Belediyesi’nin Kalamış Yat Limanı ihalesine girmek için yaptığı başvuruyu reddetti

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, Kadıköy Belediyesi’nin, 7 Temmuz tarihinde yapılacak olan Kalamış Yat Limanı ihalesine ilişkin yaptığı başvuruyu reddetti. İdare, başvuruyu, özelleştirme uygulamalarında kamu kurum ve kuruluşlarına devir yapılamayacağını gerekçe göstererek belediyenin ihaleye girmesine izin vermedi.

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nın belediyeyi ihaleye almama kararına sert tepki gösteren Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, imza kampanyası başlattı.

“SAHİLİMİZE ÇÖKMELERİNE İZİN VERMEYECEĞİZ”

Odabaşı, “Halka rağmen, halkın faydasını gözetmeyen bir projeye izin vermeyeceğim! Çevreye, kentine, toprağına duyarlı herkesi hafta içi farklı mahallelerde kuracağımız stantlarımızda dijital imza vermeye davet ediyorum. Bizim mücadelemiz elbette burada bitmeyecek. Sahillerimize çökmelerine izin vermeyeceğiz” dedi.

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nın bu kararının hukuki olmadığını, karara karşı tüm yasal haklarını kullanacaklarını söyleyen Odabaşı, “Bildiğiniz gibi geçtiğimiz gün Kalamış sahilinin özelleştirme projesine itiraz ederek, Kalamış sahil bizimdir dedik, halkındır dedik, Kalamış bizimle güzel dedik. Belediye olarak Kadıköylülerin hakkını korumak bizim görevimiz. Üzerimize düşen her türlü sorumluluğu almaya her zaman hazırız. Bu nedenle ihaleye girmek istedik. Kadıköylülerin desteği ile de bu kampanyamız hızla ses getirdi. Fakat, bugün öğrendik ki halkın hakkını umursamayanlar, bizi ihale dışı bırakma kararı almış. Teklif vermemizi bile engelliyorlar! Çünkü halkın sesinden korktular, çünkü bizlerin haklı mücadelesinden korktular. Kamu faydası gözeten bir projede kamu neden istenmez? Halkın seçilmiş temsilcisi neden istenmez? Bu proje şimdiden niyetini gösterdi. Ama bizim mücadelemiz elbette burada bitmeyecek.”

“BU PROJEYE İZİN VERMEYECEĞİM”

Odabaşı, “İhaleye girecek firmalara sesleniyorum! Halka rağmen, halkın faydasını gözetmeyen bir projeye izin vermeyeceğim” dedi.

İMZA KAMPANYASI BAŞLATILDI

Odabaşı şunları söyledi: “Çevreye, kentine, toprağına duyarlı herkesi hafta içi farklı mahallelerde kuracağımız stantlarımızda dijital imza vermeye davet ediyorum. Biz sonuna kadar haklı mücadelemizi duyurmaya devam edeceğiz. Sahilimize çökmelerine izin vermeyeceğiz çünkü Kalamış bizimle güzel.”

NE OLMUŞTU ?

Fenerbahçe Kalamış Yat Limanı için 10 yıl önce alınan özelleştirme kararı süreci devam ederken, 21 Mayıs 2021 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Kalamış Yelken Kulübü için de özelleştirme kararı alındı. Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı da bu karara tepki göstermiş ve “Kimse buraya ‘çökmesin’ diye, Kadıköy Belediyesi olarak yeşil alanı korumak şartıyla biz talibiz” açıklamasında bulunmuştu. Kadıköy Belediyesi’nin 7 Haziran tarihli meclis toplantısında ise ihale teknik şartnamesini almak, teminat ödemesi yapmak ve ihaleye katılmak için oy birliğiyle Başkan Odabaşı’na yetki verilmişti. Başkan Odabaşı da bu yetki ile 7 Temmuz tarihinde yapılacak olan Fenerbahçe Kalamış Yat Limanı ihalesine girmek için başvuru yaptı ancak bu başvurusu Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından reddedildi.